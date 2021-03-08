Цветы сливы в Тохоку предвещают скорый приход весны

Путеводительпо Японии

Цветение сливы – один из первых признаков весны в регионе Тохоку, расположенном на северо-западе Японии. Нежные розовые и белые лепестки и приятный аромат возвещают о наступлении тёплых дней после холодной снежной зимы. В южной части региона есть три популярных места любования цветением сливы – сливовые деревья Гарюбай в храме Дзуйгандзи в префектуре Мияги, сливовый парк термальных источников Ютагава-онсэн в Ямагате и сливовая дорога Нисидамати-умэносато в префектуре Фукусима.

ород Мацусима, префектура Мияги: сливы Гарюбай в храме Дзуйгандзи

Лучшее время: с начала до середины апреля.



Старые сливы Гарюбай с розовыми и белыми цветами в саду храма (фотография предоставлена Дзуйгандзи)

Храм Дзуйгандзи в Мацусиме, префектура Мияги, был основан в 828 году монахом Дзикаку Тайси (Эннин), в 1609 году его перестроил Датэ Масамунэ, правитель княжества Сэндай. Говорят, что два старых сливовых дерева Гарюбай, расположенные в храмовом парке, были привезены саженцами из Кореи, когда Масамунэ вернулся после военного похода на Корейский полуостров в 1592 году. Согласно легенде, он собственноручно посадил их в ознаменование реконструкции храма. При взгляде из Хондо, Главного павильона храма, слева мы видим красную сливу высотой 8 метров, а справа – белую сливу высотой 6 метров. Оба дерева являются памятниками природы префектуры Мияги.

Название «Гарюбай», «Ползущий дракон», связано с тем, что деревья с искривлёнными стволами напоминают приникшего к земле дракона. Полные жизни могучие деревья как будто соперничают друг с другом красотой, когда распускаются их розовые и белые цветы. Посетители могут насладиться тонким ароматом цветов, разносящимся в храмовом саду, когда зайдут полюбоваться этими великолепными деревьями.

Как добраться: 5 минут пешком от станции Мацусима-кайган линии JR Сэйсэкисэн, или около 20 минут от станции Мацусима линии JR Тохоку-хонсэн

Город Цуруока, префектура Ямагата: сливовый парк Ютагава-онсэн

Лучшее время: с конца марта до конца апреля



Расположенный над посёлком горячих источников парк весной украшают розовые и белые цветы (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ютагава-онсэн)

История горячих источников Ютагава насчитывает около 1300 лет. В период Эдо (1603-1868) Ютагава был местом, где правители княжества Сёнай, или Цуруока, принимали лечебные ванны. Сливовый парк Ютагава-онсэн над городком – одно из главных мест любования цветами сливы в префектуре Ямагата. Окружённые кольцом бамбуковых рощ почти 300 сливовых деревьев полосами окрашивают парк в розовый и белый цвета.

Каждый год в разгар сезона цветения в парке проходит праздник сливы, где посетители могут пить чай, который подают хозяева местных гостиниц во время чайных церемоний под цветущими деревьями и посмотреть представления традиционных танцев ютагава-онсэн-кагура. Прогулявшись по парку и насладившись чаем, вы можете спуститься в город, чтобы отдохнуть в ваннах горячих источников перед возвращением домой.



Полюбовавшись цветами, вы можете расслабиться в ваннах на горячих источниках (фотография предоставлена Туристической ассоциацией Ютагава-онсэн)

Как добраться: 20 минут на машине от станции Удзэн-мидзусава линии JR Уэцу-хонсэн

Город Коорияма, префектура Фукусима: дорога сливовых деревьев Нисидамати Умэносато

Лучшее время: середина апреля



Море белых цветов сливы среди ярко-жёлтой форзиции (фотография предоставлена Туристической ассоциацией города Коорияма)

Жители посёлка Нисида в городе Коорияма префектуры Фукусима высаживают сливовые деревья в течение последних трёх десятилетий в ходе кампании по украшению города. На знаменитой сейчас Сливовой дороге растет около 12 000 сливовых деревьев. Весной их нежные розовые и белые цветы создают приятный контраст на фоне заснеженной горы Адатара. Сочетание розовых и белых цветов сливы и ярко-жёлтого цвета форзиции и рапса, которые тоже цветут в это время, создают необычный красочный пейзаж. Иногда здесь можно услышать пение камышовки – японской певчей птицы.

Во время цветения сливы люди приезжают сюда на праздник Умэносато, «Сливовой деревни». Вдоль дороги расположены лотки, где продаются маринованные сливы местного производства и сливовый сок. Одним из ярких событий праздника является соревнование на то, кто дальше выплюнет сливовую косточку.



На Сливовой дороге растёт около 12 000 сливовых деревьев (фотография предоставлена Туристической ассоциацией города Коорияма)

Как добраться: 30 минут на машине от станции Коорияма, около 10 минут на машине от станции Михару линии JR Банъэцу-тосэн

Примечание: даты лучшего времени цветения слив могут отличаться в зависимости от погодных условий, поэтому мы рекомендуем уточнить состояние перед поездкой.

Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Цветущие сливы и форзиции на Сливовой дороге в префектуре Фукусима (фотография предоставлена Туристической ассоциацией города Коорияма)

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