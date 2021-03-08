Цветы сливы в Тохоку предвещают скорый приход весны
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ород Мацусима, префектура Мияги: сливы Гарюбай в храме Дзуйгандзи
Лучшее время: с начала до середины апреля.
Храм Дзуйгандзи в Мацусиме, префектура Мияги, был основан в 828 году монахом Дзикаку Тайси (Эннин), в 1609 году его перестроил Датэ Масамунэ, правитель княжества Сэндай. Говорят, что два старых сливовых дерева Гарюбай, расположенные в храмовом парке, были привезены саженцами из Кореи, когда Масамунэ вернулся после военного похода на Корейский полуостров в 1592 году. Согласно легенде, он собственноручно посадил их в ознаменование реконструкции храма. При взгляде из Хондо, Главного павильона храма, слева мы видим красную сливу высотой 8 метров, а справа – белую сливу высотой 6 метров. Оба дерева являются памятниками природы префектуры Мияги.
Название «Гарюбай», «Ползущий дракон», связано с тем, что деревья с искривлёнными стволами напоминают приникшего к земле дракона. Полные жизни могучие деревья как будто соперничают друг с другом красотой, когда распускаются их розовые и белые цветы. Посетители могут насладиться тонким ароматом цветов, разносящимся в храмовом саду, когда зайдут полюбоваться этими великолепными деревьями.
Как добраться: 5 минут пешком от станции Мацусима-кайган линии JR Сэйсэкисэн, или около 20 минут от станции Мацусима линии JR Тохоку-хонсэн
Город Цуруока, префектура Ямагата: сливовый парк Ютагава-онсэн
Лучшее время: с конца марта до конца апреля
История горячих источников Ютагава насчитывает около 1300 лет. В период Эдо (1603-1868) Ютагава был местом, где правители княжества Сёнай, или Цуруока, принимали лечебные ванны. Сливовый парк Ютагава-онсэн над городком – одно из главных мест любования цветами сливы в префектуре Ямагата. Окружённые кольцом бамбуковых рощ почти 300 сливовых деревьев полосами окрашивают парк в розовый и белый цвета.
Каждый год в разгар сезона цветения в парке проходит праздник сливы, где посетители могут пить чай, который подают хозяева местных гостиниц во время чайных церемоний под цветущими деревьями и посмотреть представления традиционных танцев ютагава-онсэн-кагура. Прогулявшись по парку и насладившись чаем, вы можете спуститься в город, чтобы отдохнуть в ваннах горячих источников перед возвращением домой.
Как добраться: 20 минут на машине от станции Удзэн-мидзусава линии JR Уэцу-хонсэн
Город Коорияма, префектура Фукусима: дорога сливовых деревьев Нисидамати Умэносато
Лучшее время: середина апреля
Жители посёлка Нисида в городе Коорияма префектуры Фукусима высаживают сливовые деревья в течение последних трёх десятилетий в ходе кампании по украшению города. На знаменитой сейчас Сливовой дороге растет около 12 000 сливовых деревьев. Весной их нежные розовые и белые цветы создают приятный контраст на фоне заснеженной горы Адатара. Сочетание розовых и белых цветов сливы и ярко-жёлтого цвета форзиции и рапса, которые тоже цветут в это время, создают необычный красочный пейзаж. Иногда здесь можно услышать пение камышовки – японской певчей птицы.
Во время цветения сливы люди приезжают сюда на праздник Умэносато, «Сливовой деревни». Вдоль дороги расположены лотки, где продаются маринованные сливы местного производства и сливовый сок. Одним из ярких событий праздника является соревнование на то, кто дальше выплюнет сливовую косточку.
Как добраться: 30 минут на машине от станции Коорияма, около 10 минут на машине от станции Михару линии JR Банъэцу-тосэн
Примечание: даты лучшего времени цветения слив могут отличаться в зависимости от погодных условий, поэтому мы рекомендуем уточнить состояние перед поездкой.
Репортаж и текст: Shoepress
Фотография к заголовку: Цветущие сливы и форзиции на Сливовой дороге в префектуре Фукусима (фотография предоставлена Туристической ассоциацией города Коорияма)