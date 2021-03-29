Путешествие по железной дороге «Санрику» (часть 2)

Туризм

Железнодорожная линия «Санрику» проходит вдоль живописного побережья префектуры Иватэ. Вторая статья посвящена северной части Риасовой линии от станции Мияко до конечной остановки Кудзи.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Участок железной дороги между Мияко и Кудзи раньше был известен под названием «Северная риасовая линия». Дорога пролегает через холмистую местность, поэтому поезд часто заезжает в тоннели, однако возможностей насладиться местными пейзажами достаточно. Например, с 30-метрового моста открывается изумительный вид на бескрайний Тихий океан. А если сойти на любой прибрежной станции, вас ждёт не только прогулка по достопримечательностям, но и знакомство с местными деликатесами.

Статья по теме: Путешествие по железной дороге Санрику (часть 1)

Вид на Тихий океан с моста через реку Акка
Вид на Тихий океан с моста через реку Акка

Оригинальные сувениры

Любителей сувениров наверняка заинтересует магазин «Сантэцуя» на станции Мияко, открывшийся в марте 2019 года. Здесь продаются местные продукты и эксклюзивные сувениры «Санрику рэйлвэй». Самый популярный сувенир – рисовое печенье «Куродзика-сэмбэй», в названии которого скрыта игра слов. На упаковке изображён чёрный олень куродзика, но это же самое слово, записанное другими иероглифами, обозначает «выход на безубыточность». Этот сувенир – символ надежды на преодоление финансовых трудностей компании «Санрику». Печенье сделано из местных продуктов – рис, морская капуста, соевый соус и соль.

Если вы хотите ощутить атмосферу местного рынка – рекомендуем посетить рыбный рынок Мияко, расположенный в 10 минутах ходьбы от одноимённой станции. Здесь продают свежие морепродукты, овощи и домашние закуски, а в столовой предлагают рис с топпингом из морепродуктов кайсэндон и другие блюда из местного сырья.

Неподалёку от станции Мияко находится ещё одна достопримечательность – побережье Дзёдогахама, один из лучших пейзажей района Санрику. Эту тихую бухту с грубыми скалами часто сравнивают с буддийским раем Дзёдо.

Хрустящее ароматное рисовое печенье «Куродзика»
Хрустящее ароматное рисовое печенье «Куродзика»

Рыбный рынок Мияко популярен среди туристов и местного населения (@Ассоциация туризма Иватэ)
Рыбный рынок Мияко популярен среди туристов и местного населения (@Ассоциация туризма Иватэ)До бухты Дзёдогахама можно добраться за 20 минут на автобусе, отправляющемся от станции Мияко (@ Ассоциация туризма Иватэ)

До бухты Дзёдогахама можно добраться за 20 минут на автобусе, отправляющемся от станции Мияко (@ Ассоциация туризма Иватэ)

Морские панорамы

Следующая после Мияко станция Хоринаи расположена на возвышении, поэтому отсюда открывается замечательный вид на море. Неподалёку от станции находятся два моста, популярные у любителей панорамных видов – 156-метровый арочный мост Осава с южной стороны и 302-метровый мост Аккагава с северной. Когда поезд проезжает по этим мостам, он специально замедляет ход и даже иногда останавливается, чтобы пассажиры успели сфотографировать раскинувшуюся внизу панораму Тихого океана.

Вид на морской порт с моста Осава
Вид на морской порт с моста ОсаваОсенью из окна поезда можно увидеть поднимающегося по реке Акка лосося
Осенью из окна поезда можно увидеть поднимающегося по реке Акка лосося

Солёное мороженое Нода и конечная станция Кудзи

На станции Рикутю-Нода имеется зона отдыха для пассажиров железной дороги и автолюбителей «Мити-но эки Нода». Здесь продаётся уникальное мягкое мороженое с ванилью и натуральной морской солью. В посёлке Нода уже 400 лет занимаются солеварением, медленно выпаривая морскую воду на костре. Соль подчёркивает вкус ванили, придавая мороженому особую пикантность.

Летом за солёным мороженым Нода выстраивается очередь (@ Туристическая ассоциация Нода)
Летом за солёным мороженым Нода выстраивается очередь (@ Туристическая ассоциация Нода)

Кудзи – это конечная, самая северная станция железной дороги «Санрику». В этой местности живут знаменитые ама – ныряльщицы за ракушками. В здании вокзала имеется экспозиция о работе ама и уголок, где можно переодеться в традиционный костюм ныряльщицы, чтобы сделать фото на память. В магазине «Санрику риасу-тэй» предлагают местный деликатес – ланчбокс с икрой морского ежа уни-бэнто. Рис отваривают в бульоне из морского ежа, затем выкладывают в коробку и сверху покрывают слоем икры морского ежа. В день готовят всего 20 порций, поэтому рекомендуем забронировать это блюдо заранее.

Обточенная волнами и ветром скала Цуриганэ-до – одна из лучших достопримечательностей побережья Кудзи. В июне, в период летнего солнцестояния, можно поймать момент, когда восходящее солнце появляется в круглом отверстии в нижней части скалы.

На станции Кудзи велись съёмки сериала NHK «Ама-тян» («Маленькая ныряльщица»)
На станции Кудзи велись съёмки сериала NHK «Ама-тян» («Маленькая ныряльщица»)До скалы Цуриганэ-до 15 минут на такси от станции Кудзи
До скалы Цуриганэ-до 15 минут на такси от станции Кудзи

Поезд с котацу

Железная дорога «Санрику» продумывает свой сервис с учётом сезонности. Каждый год с декабря по февраль между станциями Мияко и Кудзи циркулирует поезд, оборудованный котацу. Котацу – это низкий столик с встроенным источником тепла, столешница которого накрыта одеялом. Что может быть приятнее, чем спрятать ноги под тёплый котацу и наблюдать за пробегающими за окном суровыми морскими пейзажами!

Котацу, рассчитанные на 4 пассажиров, создают атмосферу домашнего уюта
Котацу, рассчитанные на 4 пассажиров, создают атмосферу домашнего уюта

Репортаж и текст статьи: Shoepress

Фотография к заголовку: вид на побережье Санрику с моста Осава (фотографии предоставлены компанией «Санрику рэйлвэй», если не указано иное)

Статьи по теме

Иватэ туризм Тохоку