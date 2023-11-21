Такаока: Великий Будда обозревает славящийся металлическими изделиями город

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Такаока, город в префектуре Тояма, был центром производства литой металлопродукции с первых лет периода Эдо (1603-1868) и ведущим производителем медной посуды в стране. Здесь мы представим Такаока дайбуцу, Великого Будду Такаоки, который является символом ремесленников Такаоки, и исторический район Канаямати, родину местной литейной промышленности и популярное среди туристов место.

Такаока Дайбуцу: символ местной промышленности

При слове «Дайбуцу», то есть «Великий Будда», многие вспомнят статую Великого Будды в монастыре Тодайдзи в Наре или сидящего под открытым небом гигантского Будду в храме Котокуин в Камакуре. Это два широко известных «Великих Будды», но японцам нравится группировать выдающиеся феномены по три, и что же может претендовать на третье место? В конкурсе участвуют Такаока Дайбуцу (в храме Дайбуцудзи, Такаока), Гифу Дайбуцу (в храме Сёбодзи, Гифу), Хёго Дайбуцу (в храме Нофукудзи, Кобэ) и Токийский Дайбуцу (в храме Дзёрэндзи, Итабаси). Хотя при присвоении рейтингов учитываются такие факторы, как история, престиж, размер и художественная ценность, каждая из этих статуй почитается местным сообществом. Местные Великие Будды также привлекают туристов, и каждый населённый пункт соперничает за первенство с другими, утверждая, что его собственная статуя входит в «большую тройку» «Великих Будд» Дайбуцу Японии.



Великий Будда Такаоки, Такаока Дайбуцу, часто упоминается как один из троих «Великих Будд». Он находится в 10 минутах ходьбы от станции Такаока железной дороги Аинокадзэ Тояма

Такаока Дайбуцу, в частности, символизирует местное традиционное ремесло литья металлов, которое процветало в Такаоке с XVII века. Город славится медной посудой, в том числе посудой для чайной церемонии, вазами, буддийскими алтарными аксессуарами и другими предметами. Когда Маэда Тосинага (1562-1614), правитель княжества Кага, построил замок в Такаоке, он перенёс в город деревянную статую Будды, созданную в XIII веке, которая первоначально стояла на горе Футагами, к северо-западу от Такаоки. После того как статуя дважды была уничтожена пожаром, в 1821 и 1900 годах, было решено перестроить ее из огнеупорной меди. Такаока Дайбуцу, созданный отчасти и для рекламы местной промышленности по производству медных изделий, нынешний Будда был изготовлен местными ремесленниками и завершён в 1933 году.

Высота Такаока Дайбуцу вместе с основанием составляет 15,85 метра. Сама статуя имеет высоту 7,43 метра, что примерно вдвое ниже 15-метрового Великого Будды в Наре. Статуя в Такаоке изображает будду Амида нёрай (Амитабха) и известна изящными чертами лица и изысканно выполненным нимбом за головой. Поэтесса Ёсано Акико, которая воспевала прекрасные черты лица Шакьямуни, статуи Камакура Дайбуцу, в одном из своих произведений, как говорят, нашла Такаока Дайбуцу ещё более красивым, когда она посетила Такаоку вскоре после завершения строительства статуи.



Изящество черт лица Такаока Дайбуцу является свидетельством искусности мастеров по изготовлению медных изделий Такаока. Эту статую отличает нимб за головой

Канаямати, место рождения медной посуды Такаока

Литейная промышленность Такаоки зародилась тогда, когда Тосинага пригласил семерых ремесленников-литейщиков из своего родного региона поселиться в Канаямати. Сначала производство в основном ограничивалось сельскохозяйственным инвентарём и предметами домашнего обихода, такими как кастрюли и чайники, но начиная с XVIII века ремесленники начали изготавливать вазы из медных сплавов, посуду для чайных церемоний и буддийские алтарные принадлежности с чеканным металлическим декором. К 1870-м годам медная посуда Такаоки демонстрировалась на зарубежных выставках, где она получила высокую оценку и приобрела популярность как в Японии, так и за рубежом. Сегодня медная посуда Такаоки составляет более 90% внутреннего производства, и ремесленники региона изготавливают что угодно, от храмовых колоколов и бронзовых статуй до небольших предметов, таких как аксессуары, а также вазы и алтарные принадлежности для домашнего использования.

Сегодня многие производители литой металлической продукции переехали в промышленный комплекс медного производства Такаоки, но некоторые остались в Канаямати, который теперь официально признан историческим районом. Этот район, где расположены ремесленные галереи и магазины, продавцы антиквариата, торгующие медной посудой и железными чайниками, а также рестораны и кафе, также привлекает множество посетителей. Обычно они заходят и в Городской музей литья металла Такаока, расположенный недалеко от начала главной мощёной дороги Канаямати, где можно узнать об истории этого района и технологии литья металла.



Здания в Канаямати оснащены вертикальными жалюзи саманоко. Посетители могут развлечься поиском литых металлических украшений в форме сердечек, которые вставлены тут и там среди булыжников



Оборудование для литья металла и вещи, использовавшиеся в период Эдо, выставлены в Музее литья металла. Вход бесплатный для учащихся младших классов и юных гостей; 300 йен для старшеклассников и взрослых

На этой улице находится галерея «Корё киндзюдо», где выставлена ​​медная статуя, послужившая моделью Такаока Дайбуцу. Статуя Великого Будды создавалась на деньги, пожертвованные общиной, и когда скульптор Накано Содзан сделал модель, он, как рассказывают, сделал несколько копий для передачи донаторам, и это одна из них.

Наряду с работами «живых национальных сокровищ» Канамори Эйити и Одзавы Комина, «Корё киндзюдо» представляет изделия из меди старых и новых мастеров. Стоит также обратить внимание на десятки красивых чайников и других предметов, собранных со всей страны, на татами в задней части галереи.



Галерея «Корё киндзюдо» расположена в умело отреставрированном городском доме периода Мэйдзи (1868-1912)



Медная статуя, модель Такаока Дайбуцу



Среди экспонатов музея – сова из серебра и бронзы с инкрустациями из драгоценных металлов работы Канамори Эйити (слева вверху) и литая медная ваза работы Одзавы Комина (справа внизу)



В задней части магазина выставлены изысканные принадлежности для чайной церемонии

Не хотите ли попробовать отлить своё произведение?

Студия литья металла «Ридзабуро» – одно из предприятий, сохранившихся в Канаямати. В магазине продаются вазы и чайники, изготовленные вручную традиционными методами, а в задней части находится мастерская, где посетители могут попробовать свои силы в литье из металла. Используя гвоздь, чтобы нарисовать буквы или орнамент на песчаных формах, в которые затем заливают расплавленное олово, они могут сделать единственное в своём роде маленькое блюдо или подставку для палочек для еды, чтобы забрать их с собой на память о посещении Такаоки.



Вход в литейную мастерскую «Ридзабуро», расположенный на соседней к западу улице от мощёной главной улицы



В магазине продаются разнообразные литые металлические изделия: от посуды и ваз для чайной церемонии до дверных ручек. За зелёным занавесом находится мастерская, где посетители могут попробовать что-нибудь отлить сами

Дзимпати Соитиро, пятый ремесленник, унаследовавший имя «Ридзабуро», занимается своим ремеслом более 60 лет. Он использует традиционные навыки и добавляет современные элементы в свои работы, и говорит, что продолжение работы в Канаямати очень много для него значит. Он с готовностью признаёт, что его произведения иногда получаются не такими, как он ожидает. В таких случаях он просматривает старые записи в поисках подсказок. Каждый день предоставляет возможность чему-то научиться, и он вспоминает, как работали его предшественники в этом ремесле.

«Иногда, когда что-то идет не так, я вспоминаю, как двигались старые мастера, и когда я подражаю этим движениям, я, наконец, получаю то, чего раньше не понимал. Опыт научил меня, что некоторые прикладные методы просто работают лучше других».

Если к мастера есть время, посетители могут совершить экскурсию по студии «Ридзабуро». Видеть умелого ремесленника за работой – это ценный опыт, и чтобы поучаствовать в экскурсии, нужно заранее позвонить и договориться.



Ремесленник Дзимпати Соитиро был удостоен ордена Священного Сокровища с серебряными лучами за вклад в искусство литья металлов



Ручная полировка жаровни, используемой во время чайной церемонии



Дзимпати преуспел в создании изящных ваз в виде бутона (слева). Можно сравнить его работу с популярной литой металлической вазой Такаока (справа) и оценить его мастерство в своём ремесле

Большой потенциал литейщиков Такаоки

В современном выставочном зале «Ёцукава сэйсакусё» продаются две линии продукции: «Кисэндо», которая представляет традиционную эстетику медной посуды Такаоки, и бренд товаров для повседневной жизни «Кисэн», который предлагает более современный взгляд на ремесло.

«Кисэн», включающий вазы округлых форм и холодильники для вина, а также предметы из дерева и металла, продаётся хорошо, но президент компании Ёцукава Мотомаса подчёркивает важность продажи как традиционных продуктов, так и популярных современных товаров. Сейчас наблюдается тенденция перепрофилировать традиционные ремёсла в более современном направлении, но он предсказывает, что традиции и современность будут цениться за их соответствующие качества.



Выставочный зал «Кисэндо» находится на той же улице, что и студия литья металла «Ридзабуро». На задних полках представлены предметы, созданные в традициях медной посуды Такаоки



Изящная посуда бренда «Кисэн»

Ёцукава добавляет, что для производителей важно защищать труд ремесленников. «Литьё металла в Такаоке – это совместный процесс, в котором на разных этапах производства работают разные люди, поэтому наличие хорошо сбалансированного ассортимента продукции имеет жизненно важное значение. Например, если мы будем производить только предметы, не требующие полировки, то меньше ремесленников, специализирующихся на полировке, будут иметь возможность развивать свои навыки. Это проблема, потому что, когда мы создаём что-то, требующее доводки до полного совершенства, некому будет выполнить эту работу. Производители должны думать о таких вопросах, как средства к существованию и мотивация ремесленников, когда они планируют свои производственные линии».

Он обязательно обходит всех мастеров и показывает им готовую продукцию, над которой они работали. В традиционном ремесленном производстве каждым аспектом производства занимается отдельный человек, поэтому немало ремесленников работают только над определённой частью или с отдельным процессом и никогда не видят продукт целиком. Он говорит, что они часто могут знать заработную плату за свою работу, но не знают, по какой цене в конечном итоге будет продан продукт. Это не было проблемой в 1980-х и 1990-х годах, в годы экономического пузыря, когда производители получали крупные заказы от оптовиков, но сегодня, когда чаще получают заказы на мелкие партии, им необходимо обратить внимание на эту проблему, чтобы ремесленники могли сохранять мотивацию работать.

«Я действительно верю в потенциал металлических изделий Такаоки. Ремесленники здесь могут работать с медью, а также с другими металлами, такими как золото, серебро и титан. Они могут производить всё, от статуй до ювелирных изделий, а также обладают высокоразвитыми навыками окраски и формовки. Работая с ремесленниками и местным сообществом, я хочу повысить узнаваемость бренда металлических изделий Такаоки».

Ёцукава также пошёл и в другом направлении, открыв в декабре 2020 года отель «Канэ-но сандзун», расположенный в отреставрированном традиционном доме. Он надеется, что посетители, остановившись в гостинице, будут использовать в своих комнатах медные изделия и ощутят привлекательность традиционных традиций ремесла Канаямати и Такаоки.



Ёцукава говорит, что будет продолжать создавать как традиционную, так и современную медную посуду



Курильницы – фирменная продукция «Кисэндо»; представленные здесь изощрённые изделия становятся всё более популярными в Китае

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Ворота храма Дайбуцудзи и Такаока дайбуцу, Великй Будда Такаоки