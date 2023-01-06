Образцы яркой культуры региона Цугару в деревне Нэпута в Хиросаки

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Деревня Нэпута княжества Цугару в городе Хиросаки в префектуре Аомори знакомит посетителей с традиционной культурой и ремёслами региона Цугару. Среди представленных в туристическом комплексе достопримечательностей вы увидите большие повозки замысловатых форм, их возят по улицам во время праздника Нэпута-мацури, который проводится уже 300 лет, и здесь можно послушать живые выступления музыкантов, играющих на лютне цугару-дзямисэн.

Праздник Нэпута – главное летнее событие в древнем призамковом городе Хиросаки в префектуре Аомори. Праздник, проводимый в первую неделю августа, восходит к периоду Эдо (1603-1868). В прошлом это популярное мероприятие привлекало внимание правителей княжества Цугару, а сегодня на праздник стекаются толпы людей со всей Японии и из других стран. Центральным элементом Нэпута являются 10-метровые повозки, украшенные замысловатыми рисунками ручной работы и другими изображениями.

Нэпута (не путать с праздником Нэбута в Аомори, главном городе префектуры), в 2022 году отпраздновал свое 300-летие. Деревня Нэпута княжества Цугару, туристический объект рядом с парком Хиросаки, воссоздаёт волнующую атмосферу этого события с помощью экспозиций, повозок, и представляет культуру Цугару через выставки традиционных ремёсел региона. Здесь также проходят представления исполнителей музыки на лютне цугару-дзямисэн и другие развлечения для посетителей.



В деревне Нэпута княжества Цугару есть бесплатные и платные зоны, сувенирный магазин, где посетители могут приобрести местные сельскохозяйственные продукты, и ресторан местной кухни



Выставка повозок праздника Нэпута. Большие конструкции спроектированы так, чтобы выглядеть как раскрытый складной веер

Борьба с усталостью от летнего зноя

Экскурсии начинаются в зале Хиросаки Нэпута, где гид рассказывает об истории и особенностях праздника, а посетители могут послушать музыку хаяси, сопровождающую процессию повозок и исполняемую на бамбуковых флейтах и барабанах тайко.

Происхождение праздников Нэпута и Нэбута точно неизвестно, хотя считается, что они уходят корнями в традицию праздника Танабата торо нагаси, когда фонари пускают по рекам или другим водоёмам в честь праздника звёзд. Они также связаны с аналогичной древней практикой нэмури нагаси, «изгнание сонливости», которая с давних времён бытовала в регионе Тохоку и предназначалась для снятия утомляемости крестьян в знойные летние месяцы. Этот обычай считался особенно важным на северной оконечности Хонсю с его коротким вегетационным периодом.

Праздники со временем приобрели отчётливые региональные различия, одним из наиболее очевидных из них являются названия. Считается, что и Нэпута, и Нэбута происходят от трансформировавшегося слова нэмута, «сонливость». При этом предполагает, что из-за особенностей произношения жителей Хиросаки, Госёгавары и других внутренних районов Цугару это слово стало звучать мягче, как «Нэпута», в то время как оживлённый диалект, на котором говорят в рыбацких общинах вдоль побережья, где находится город Аомори, способствовал превращению слова в «Нэбута».



Вход в зал Хиросаки Нэпута



Повозки в зале Хиросаки Нэпута. Посетители могут прослушать краткую лекцию об истории и особенностях фестиваля, любуясь замысловатым дизайном сооружений

Праздничные повозки

Повозки являются главной достопримечательностью двух праздников, и здесь также есть очевидные региональные различия. Простые фонари Танабата квадратной формы, которые использовались раньше, постепенно уступили место более сложным конструкциям, а во второй половине периода Эдо обычными стали массивные кукольные повозки нингё-нэбута или куми-нэпута. Вслед за ними в середине эпохи Мэйдзи (1868-1912) появились веерообразные оги-нэпута. В Аомори стали в основном использовать массивные нингё-нэбута, в то время как в Хиросаки обычно делают оги-нэпута. В Госёгавара распространён третий тип, высокие тати-нэпута.

Торцы оги-нэпута в Хиросаки украшены замысловатыми «зеркальными картинами» кагами-э, на которых изображены известные персонажи или сцены из китайских и японских преданий. Задние торцы повозок украшают портретами красавиц, написанными в традиционном стиле. Центральные секции повозок спроектированы таким образом, что могут поворачиваться, и эта эффектная особенность усиливает впечатление от повозок нэпута.



Выставка различных фонарей нэпута раннего периода Эдо показывает, как они трансформировались со временем



Поворачивающаяся рама на повозке обращена обратной стороной, украшенной картиной окури-э – изображением красавицы в традиционном художественном стиле



На празднике в Хиросаки наряду с более распространёнными оги-нэпута представлены и кукольные повозки

Оги-нэпута прижились в Хиросаки в значительной степени потому, что их следующий одному стандарту дизайн делает их относительно недорогими и простыми в изготовлении. По сравнению с более сложными нингё-нэбута, характерными для Аомори, которые создаются преданными своему делу мастерами заново каждый раз и изготовление которых может занимать до трёх месяцев при стоимости около 20 миллионов йен (счета обычно оплачивают корпоративные и другие спонсоры), изготовление нэпута – это в основном волонтёрская деятельность. Такие группы, как ассоциации жителей квартала, обеспечивают большую часть рабочей силы, рамы используются повторно, а изображения для украшения повозок рисуют ремесленниками, работающие почасово, а не профессионалы, которые работают полный рабочий день. Этот подход, стремление сделать всё своими силами, помог сохранить атмосферу местного праздника.



Вид повозки изнутри. Каркас изготовлен из местной разновидности кипариса



Модель деревянного каркаса на повозке



Выставка картин разных художников стиля нэпута-э, «картин Нэпута». Работа над повозками носит сезонный характер, и у большинства рисовальщиков есть постоянная дневная работа

Возгласы во время праздника и фонари в виде золотых рыбок

После зала Нэпута посетители идут в галерею Нэпута, где представлены экспонаты, представляющие два других неотъемлемых аспекта праздника – песенная процессия и фонари в виде золотых рыбок, напоминающие воздушные шары, на повозках кингё-нэпута.

Участники праздника Нэбута в Аомори многократно выкрикивают рассэ-ра, когда прыгают и танцуют, тогда как пение в Хиросаки звучит более приглушённо, я-ядо. Одна из теорий говорит, что эти выкрики происходят от старой песни нэпута со строкой ия-ия-ё, согласно другой, они связаны с гневными криками Я-я!, которыми оскорбляли противников во время боя. На празднике Нэпута в Госёгавара есть собственная песня Яттэмарэ, также содержащая насмешливые выкрики, что подтверждает идею об изначальном использовании их для провокации соперничающих групп, когда они тащили нэпута по улицам.

Говорят, что темой золотых рыбок кингё-нэпута были декоративные карпы цугару-нисики, которыми дорожили даймё княжества Цугару. В период Эдо правители этих владений надеялись, что карпы станут важным предметом торговли, но им не удалось успешно разводить карпов, и в конечном итоге эта разновидность исчезла, сохранившись лишь в виде разноцветных фонариков, которые несут дети.



Наброски картин непута-э и другие предметы выставлены в галерее Нэпута



Диорама процессии нэпута



Множество кингё-нэпута, фонариков в виде золотых рыбок. Помимо рыбок, некоторые из них изображают 12 животных китайского зодиака (это)

Местные искусства и ремёсла

В Центре ремёсел Цугару посетители могут лично познакомиться с местными вариациями традиционных ремёсел, таких как лаковые, гончарные изделия и вышивка. В павильоне Сангэндо по соседству есть экспонаты, связанные с другой достопримечательностью региона, лютней цугару-дзямисэн, а в деревне Нэпута княжества Цугару ежедневно проводятся выступления исполнителей на этом культовом инструменте.



Традиционные ремесленные изделия в Центре ремёсел Цугару



Ремесленник работает над лаковым изделием в стиле Цугару. Посетители могут задавать вопросы



Перед гостями выступает Ямада Сатими, двукратная победительница всеяпонского соревнования исполнителей на цугару-дзямисэн среди женщин

Последней точкой тура является Ёкиэн – японский сад, в дизайне которого использованы такие элементы, как гора Иваки и седые сосны расположенного по соседству парка Хиросаки. После отдыха в саду посетители могут заглянуть в сувенирный магазин с богатым ассортиментом, здесь же находится отдел пробного магазина префектуры Аомори, а в ресторане «Умаия» можно также отведать блюда местной кухни.



Сад Ёкиэн разработан в стиле оиси-бугаку, характерном для региона Цугару



Чайная «Ёки-ан» на территории японского сада

Деревня Нэпута княжества Цугару

Адрес: 61 Kamenokō-chō, Hirosaki, Aomori Prefecture

Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:30 (вход до 17:00)

Плата за вход: взрослые – 550 йен, учащиеся школы средней и старшей ступени – 350 йен, учащиеся начальных классов – 220 йен, дошкольники и дети от 3 лет и старше – 110 йен.

Как добраться: 15 минут от станции JR Хиросаки на автобусе «Конан-Тамэнобу-го», выйти на остановке у деревни Нэпута княжества Цугару

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com