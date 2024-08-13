Помощь иностранным туристам в изучении Нары

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Нара славится своими объектами всемирного наследия и другими достопримечательностями, как природными, так и историческими, однако путешественники редко приезжают сюда дольше, чем на один день. Предлагаем вашему вниманию Sarusawa Inn – гостиницу и туристический комплекс, владельцы которого стремятся изменить эту тенденцию.

Оазис для иностранных туристов в центральной части Нары

Префектура Нара славится своей древней культурой и красотой своей природы. Достаточно вспомнить гигантскую бронзовую статую Будды Вайрочаны, или Большого Будды Тодайдзи, оленей, обитающих в парке Нара, и первобытный лес на горе Касуга. На протяжении многих десятилетий экскурсии в Нару входят в обязательную программу посещения для японских школьников. Помимо трех объектов Всемирного наследия, Нара занимает пятое место в Японии по количеству иностранных туристов после Токио, Тибы, Осаки и Киото (в каждом из которых есть международные аэропорты и/или станции синкансэн).



Отель Sarusawa Inn расположен в старой части города Нара (© Nippon.com)

Расположенный в городском районе Икэнотё Nara Visitor Center and Inn представляет собой информационно-туристический комплекс с возможностью проживания, и высоко ценится гостями как место, с которого хорошо начинать знакомство с префектурой. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от станции Kintetsu-Nara, и иностранные туристы называют его «Sarusawa Inn» из-за его расположения на берегу пруда Сарусава, находящегося к югу от храма Кофукудзи.

В информационном центре, расположенном в вестибюле первого этажа, можно получить помощь англо- и китайскоговорящих сотрудников. Здесь также есть карты и путеводители на английском, французском, китайском, корейском и других языках, автомат по обмену валюты, принимающий 12 различных валют, и молельная комната для посетителей-мусульман. Туристам также нравится опыт знакомства с культурой Японии, предлагаемый центром: здесь можно попробовать свои силы в оригами, воспользовавшись подробными инструкциями на английском или китайском языках, изучить основы традиционной каллиграфии с помощью кисти и даже нарядиться в кимоно (все бесплатно и доступно ежедневно). Также можно посетить чайную церемонию (еженедельно; платно).



Вверху слева: тысяча бумажных оленей (не журавлей!) встречают посетителей. Вверху справа: посетители могут попробовать свои силы в оригами. Внизу слева: сотрудники центра записывают имена посетителей с помощью кандзи. Внизу справа: В центре есть мужская и женская молельные комнаты для посетителей-мусульман, а также место для омовения ног (© Nippon.com)



В комнате для чайной церемонии предусмотрены скамейки для тех, кто не привык сидеть на коленях (© Nippon.com)

Цены в Sarusawa Inn более доступны, чем в близлежащих отелях, кроме того, в комплексе предусмотрены общая кухня и прачечная. Этот отель прекрасно подходит для длительного проживания и потому пользуется популярностью не только у туристов, но и у тех, кто недавно переехал в Нару и находится в поисках постоянного жилья. Хотя питание в гостинице не предусмотрено, благодаря ее расположению рядом с Чайнатауном голодными вы не останетесь.

Гостинично-туристическим комплексом руководит Яманоути Нао из Бюро по туризму префектуры Нара. По ее словам, чтобы поощрить гостей тратить свои средства на месте, в гостинице предоставляется подробная информация о местных ресторанах. В холле отеля также демонстрируются местные продукты и изделия народных промыслов, однако они не предназначены для продажи. Вместо этого сотрудники всегда с готовностью расскажут гостям, где они могут их купить.



В некоторых из 24 номеров предусмотрены традиционные полы татами. Стоимость двухместного номера площадью 27 квадратных метров составляет 5000 йен за ночь (по состоянию на лето 2024 года) (© Nippon.com)



Из отеля, расположенного в самом центре города, открывается восхитительный вид на монастырь Кофукудзи и пруд Сарусава. (Реставрация пагоды будет завершена к 2031 г.) (© Nippon.com)



Помимо собственной ванной комнаты, гости также могут воспользоваться общей купальней (© Nippon.com)

Побывайте в Наре, чтобы открыть для себя богатую культуру и красивейшую природу

Кубота Икуё предоставляет туристические услуги на английском языке. По его словам, большинство гостей – это одиночные путешественники. Интересно также, что гости все чаще останавливаются на несколько ночей или на более длительный срок. Популярностью пользуются первобытный лес на горе Касуга и другие памятники природы. Некоторые путешественники отправляются еще дальше, в высокогорные луга Сони или в Тэнкаву с ее удивительной речной долиной.

«Находящиеся по соседству парки Нара и Нарамати – это стандартные маршруты пеших прогулок для тех, кто приезжает сюда впервые. Однако на самом деле город Нара находится в северной оконечности префектуры. Если идти на юг, можно увидеть исторические храмы Хорюдзи, Асука и Ёсино. Помимо святынь и храмов, этот район также может похвастаться удивительной красотой своей природы и идеально подходит для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот и расслабиться», – рассказывает Кубота о достопримечательностях префектуры.



Викторина о Наре призвана помочь посетителям узнать больше об этой местности (© Nippon.com)



На выставке представлены местные продукты и изделия народных промыслов: лапша мива сомэн, суши из листьев хурмы, инструменты для каллиграфии, поделки из кедра Ёсино и, что удивительно, бейсбольная перчатка (© Nippon.com)

Тот факт, что Нара находится на расстоянии всего одного дня дороги от таких крупных центров, как Осака и Киото, на самом деле работает против нее, поскольку многие туристы проезжают ее транзитом, не останавливаясь на ночь. Из-за этого Нара занимает четвертое место в стране по количеству ночных посетителей и гостиничных номеров (по состоянию на 2022 год).

По словам Яманоути, примерно в 2013 году, когда власти префектуры Нара начали планировать строительство гостиницы Sarusawa Inn, обнаружился порочный круг: из-за малого количества туристов, останавливающихся на ночлег, новое жилье практически не строилось, но, в то же время, отсутствие хорошего жилья вынуждало потенциальных туристов ехать в другие места, из-за чего страдал местный гостиничный и ресторанный бизнес. Поэтому возникла острая необходимость в строительстве объектов для размещения все более многочисленных зарубежных гостей Японии. Такое положение дел побудило правительство открыть комплекс раньше, чем планировалось изначально. Было принято решение не строить новый объект, а реконструировать существующий жилой комплекс, который изначально использовался для нужд государственных служащих. В итоге Sarusawa Inn открылся для посетителей в 2015 году, когда зарубежный туризм в Японию достиг настоящего расцвета.



Фотографии и сообщения от многочисленных посетителей гостиницы (© Nippon.com)

На сегодняшний день Нара по-прежнему остается местом, которое многие путешественники проезжают не останавливаясь, и правительство префектуры пытается исправить положение дел, сосредоточившись на увеличении количества отелей в этом районе. В августе 2023 года на принадлежащем правительству участке в парке Нара, где в эпоху Тайсё (1912–1926) располагалась официальная резиденция губернатора, откроется роскошный отель Shisui с зарубежным капиталом. В 2026 году на месте бывшей тюрьмы Нара откроется еще один высококлассный отель.

Популярность отеля Sarusawa Inn растет по мере того, как власти префектуры направляют свои усилия на улучшение имиджа Нары в целом. «К нам приезжает много гостей, чьи друзья рассказали им, что Нара стоит того, чтобы ее посетить», – объясняет Кубота с видимым удовлетворением.

В Наре можно найти множество примеров традиционной японской культуры, и речь не только о памятниках архитектуры и искусства. Здесь находится одно из лучших мест для ханами (созерцания цветущей сакуры) – прославленная японскими поэтами гора Ёсино. Также привлекают внимание суси с листьями хурмы, которые являются местным деликатесом еще с эпохи Эдо (1603-1868). Чтобы по-настоящему прочувствовать всю суть японской культуры, которой пропитана эта древняя столица, нужно провести здесь довольно много времени.



На сайте Nara Visitor Center and Inn представлена информация о местных достопримечательностях, кухне и другая полезная для туристов информация (© Nippon.com)

Подробности смотрите на сайте Информационно-туристического гостиничного центра Нара (на английском языке)