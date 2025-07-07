Сад Гловера в Нагасаки: взгляд на британских торговцев, участвовавших в модернизации Японии

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Здания, построенные в западном стиле более века назад, ежегодно привлекают сотни тысяч посетителей в Сад Гловера. Он назван в честь британского торговца Томаса Гловера, крупной фигуры в Нагасаки XIX века, внёсшей вклад в промышленную революцию в Японии.

Основные остановки в Нагасаки

Когда в течение большей части периода Эдо (1603-1868) существовали жёсткие ограничения на въезд и выезд из Японии, Нагасаки был единственным путём для европейских товаров и идей. В 1636 году сёгунат Токугава построил искусственный остров Дэдзима в бухте Нагасаки; голландский торговый пост, основанный там пять лет спустя, стал каналом для торговли.



Городские власти работают над реконструкцией руин Дэдзимы, чтобы превратить их в музей под открытым небом. На нижней фотографии показана миниатюрная реконструкция в центре. Слева находится бывшая Протестантская семинария, старейшее сохранившееся здание такого рода, построенное в 1878 году (© Nippon.com)



Посетители могут увидеть реконструкцию резиденции голландского торгового поста (вверху) и некоторые товары, которые импортировались и экспортировались (© Nippon.com)

В 1858 году сёгунат был вынужден открыть страну, подписав договоры с пятью западными державами. Нагасаки стал открытым портом, а в прибрежной зоне к югу от Дэдзимы было основано новое иностранное поселение. Даже сегодня в центре города сохранились старинные здания в западном стиле. Два из них являются обязательными для посещения.

Церковь Оура, построенная в 1864 году для иностранных резидентов, является старейшей сохранившейся церковью в Японии и входит в список Скрытых христианских объектов в регионе Нагасаки, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Церковь Оура и ее восьмигранный шпиль (вверху) можно увидеть из Сада Гловера (© Nippon.com)

Немного западнее находится дом Гловера. Построенный в 1863 году, он является старейшим сохранившимся деревянным зданием в западном стиле в Японии и входит в список объектов японской промышленной революции Мэйдзи, который также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сад Гловера, в центре которого находится главный дом, был построен в 1974 году и уже полвека является выдающимся туристическим объектом Нагасаки.



Дом Гловера с его характерным сочетанием дымоходов и японской черепицы (вверху); внутри воссоздана реальная обстановка того времени (© Nippon.com)

Британские торговцы, которые помогли свергнуть сёгунат

Дом принадлежал Томасу Блейку Гловеру, который прибыл в Нагасаки в 1859 году в возрасте 21 года в качестве представителя Британского торгового дома.

Два года спустя он основал собственную компанию Гловер и Ко. С посредничеством Сакамото Рёмы Гловер тайно продавал оружие и корабли княжествам Сацума (ныне префектура Кагосима) и Тёсю (ныне префектура Ямагути), которые хотели свергнуть слабеющий сёгунат. По этой причине его считают одной из фигур, стоящих за Реставрацией Мэйдзи, в ходе которой к власти пришло новое правительство.



Бронзовая статуя Гловера в саду (вверху); внутри здания представлено множество старинных фотографий (© Nippon.com)

Однако истинным достижением Гловера стала поддержка превращения Японии из страны самураев в индустриальную страну, которая стояла в одном ряду с западными державами. Он проявил свою решимость в совместных проектах с крупными княжествами в последние дни сёгуната, а затем с правительством Мэйдзи, внедрив множество видов западных технологий. Одним из таких проектов была шахта Такасима, построенная британскими инженерами на острове близ Нагасаки в 1868 году. После периода государственного управления она была приобретена компанией «Мицубиси» во главе с её амбициозным основателем Ивасаки Ятаро, и стала источником необходимого топлива для производства стали. Гловер также инвестировал в док в заливе Нагасаки для ремонта импортных судов с использованием британских машин, что было завершено в конце 1868 года. Док Косугэ был дополнительно развит компанией «Мицубиси», и судостроение стало основной отраслью промышленности Нагасаки. И шахта, и док работали на первых паровых двигателях Японии и являются активами объекта Всемирного наследия Мэйдзи.

Гловер также помог популяризировать пиво в Японии, участвуя в основании Японской пивоваренной компании, предшественницы сегодняшней группы «Кирин».



Вид из сада на порт Нагасаки и его судостроительные сооружения (© Nippon.com)

Помимо передачи личной истории и характера своего владельца, дом Гловера даёт информацию о жизни британцев в Японии в то время. Британские архитектурные элементы, такие как дымоходы, камины и арочные двери, сочетаются с плиткой в ​​японском стиле и использованием глины в отделке стен в этом уникальном здании.

В саду и оранжерее цветут любимые цветущие растения Гловера. Посетители могут полюбоваться орхидеями из Юго-Восточной Азии, которые он первым привёз в Японию, а также тюльпанами, гортензией и другими цветами, которые радуют глаз в любое время года.

Строительные материалы из Японии и из-за рубежа (вверху); Гловер любил проводить время в теплице (© Nippon.com)

Исторические здания – окно в прошлое

Помимо дома Гловера есть две деревянные резиденции, которые всё ещё стоят, обе они сочетают в себе как японские, так и западные черты. Эти исторические здания помогают привлекать на это место 800 000 посетителей каждый год.

Бывший дом британского торговца Фредерика Рингера примечателен своей мощёной верандой, которая простирается вокруг трёх сторон здания. Рингер присоединился к фирме Гловера, чтобы контролировать торговлю чаем, прежде чем стать соучредителем Холм Рингер и Ко. После того, как компания Гловера обанкротилась в 1870 году, и он стал советником «Мицубиси», компания Рингера стала единственным торговым домом в Нагасаки.

Рингер внёс вклад в модернизацию Нагасаки посредством такого проекта, как развитие городской системы водоснабжения. Сын Томаса Гловера Томисабуро, работавший в Холм Рингер и Ко., импортировал первый в Японии паровой траулер. Кстати, сеть ресторанов Рингер хат, специализирующихся на лапше тямпон, имеющая торговые точки по всей стране, получила свое название от Фредерика Рингера, хотя прямой связи между ними нет.



Дом Рингера (вверху); здесь также можно увидеть столовые приборы из отеля Нагасаки (1898–1908), который Рингер надеялся сделать одним из лучших отелей на Востоке (© Nippon.com)

Оставшийся дом принадлежал Уильяму Джону Альту, другому британскому торговцу. Это уникальное строение включает в себя веранду с тосканскими колоннами.

Кояма Хидэносин, главный плотник всех трёх домов, был пионером западной архитектуры в Японии и ещё одним участником модернизации страны. Он также построил церковь Оура и участвовал в строительстве Порт Мисуми-Уэст и разработке угольных шахт в Такасиме и Гункандзиме.

Ещё шесть зданий в западном стиле были перенесены из других мест города в сад Гловера, предлагая дополнительные способы для воображения Нагасаки более чем столетней давности.



По часовой стрелке от левого верхнего угла: Бывший док компании «Мицубиси»; экспонаты, рассказывающие об индустриальной революции; вид на верфь «Мицубиси» в Нагасаки, также входящий в список Всемирного наследия (© Nippon.com)

Подробную информацию о часах работы и стоимости входного билета можно найти на официальном сайте Сада Гловера. Выберите английский язык в языковом меню.

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com

Фотография к заголовку: Сад Гловера и вид на море (© Nippon.com)