По следам Ханю Юдзуру: паломничество в Сэндай

Путеводительпо Японии

Администрация города подготовила для гостей Сэндая маршруты по местам, связанным с прославленным местным фигуристом Ханю Юдзуру.

Лицо Сэндая

Ханю Юдзуру дважды подряд завоёвывал золото Олимпийских игр в мужском одиночном катании – в Сочи в 2014 году и в Пхёнчхане в 2018-м. Выразительное катание, великолепные прыжки и внешность словно у принца из манги принесли ему мировую известность. В 2022 году он объявил о переходе в профессионалы, и хотя сейчас Ханю Юдзуру в основном выступает в Японии, у него много преданных поклонников и за пределами страны, особенно в Азии.



Ханю завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, выступив несмотря на травму правой лодыжки (© Jiji)

Фотографии и видео Ханю можно увидеть по всему его родному Сэндаю. После Олимпиады в Сочи его назначили туристическим послом города, и с тех пор он представляет Сэндай в самых разных проектах. Для поклонников Ханю город разработал экскурсионные маршруты разной продолжительности по связанным с ним местам. Они отлично подойдут фанатам, приезжающим в Сэндай на его шоу, а также всем, кто хочет поближе познакомиться с «Юдзу» – так его называют поклонники.

Экскурсионные маршруты начинаются от станции Сэндай, куда приходят поезда Тохоку-синкансэн, линии JR, метро Сэндая и городской кольцевой автобус Loople. На третьем этаже станции работает туристический информационный центр, где можно получить карты города на английском языке, а для запросов на других языках предусмотрены планшеты.



От Токио до Сэндая на поезде Тохоку синкансэн – около полутора часов (© Nippon.com)

Маршрут на полдня: памятник фигуристам у станции «Международный центр»

Первая остановка полудневного маршрута – посвящённый фигурному катанию монумент на площади у станции «Международный центр», до которой от станции Сэндай всего пять минут на метро по линии Тодзай. Стеклянная памятная стелла была первоначально воздвигнута в честь другой местной фигуристки, Аракавы Сидзуки, выигравшей золото зимних Олимпийских игр в Турине в 2006 году. После олимпийских побед Ханю к композиции добавили две посвящённые ему панели.



Монумент фигурному катанию у станции «Международный центр Сэндая» (© Nippon.com)



Ханю и Аракава на церемонии открытии монумента в апреле 2017 года (© Jiji)

Рядом со стеллой Аракавы, запечатлевшей исполнение её фирменного элемента «ина бауэр», возвышаются две стеллы Ханю. Первая демонстрирует позу из его короткой программы на Олимпиаде в Сочи, которую он танцевал под музыку Гэри Мура «Parisienne Walkways», вторая – из произвольной программы в Пхёнчхане, где Ханю воплотил образ легендарного мистика Абэ-но Сэймэя. В день нашего визита у монументов то и дело останавливались поклонники: они фотографировались, копируя позы фигуристов, и прикладывали ладони к отпечаткам их рук.



В 2019 году была установлена новая панель в честь второй олимпийской победы Ханю (© Nippon.com)



Отпечатки рук спортсменов заметно потёрлись – скорее всего, от прикосновений поклонников (© Nippon.com)

Маршрут на полдня: Госики-нума – колыбель японского фигурного катания

Памятные панели установлены у станции «Международный центр» неслучайно – рядом находится пруд Госики-нума, считающийся колыбелью фигурного катания в Японии. Пруд расположен в пяти минутах ходьбы к югу от станции и некогда входил в систему внешних рвов замка Сэндай.



Пруд Госики-нума находится в пятнадцати минутах ходьбы от руин замка Сэндай. Рядом установлена скульптура, изображающая пару фигуристов (© Nippon.com)

В эпоху Мэйдзи (1868–1912) жившие в городе иностранцы начали кататься зимой на льду замёрзшего пруда. С 1909 года немецкий преподаватель в учебном заведении, на базе которого позже создали Институт гуманитарных и естественных наук университета Тохоку, стал обучать студентов фигурному катанию. Окончив учёбу, они способствовали распространению этого вида спорта по всей стране.



На информационном стенде размещена чёрно-белая фотография эпохи Тайсё (1912–1926), на которой студенты катаются на пруду (© Nippon.com)

Маршрут на полдня: святилище Осаки Хатимангу

Следующая остановка на кольцевом туристическом автобусе – святилище Осаки Хатимангу, построенное первым правителем княжества Сэндай Датэ Масамунэ. Это финальная точка исторического полудневного маршрута по Сэндаю. Главное здание святилища, построенное в 1607 году в пышном стиле момояма, признано национальным сокровищем. Считается, что почитаемое здесь божество отгоняет зло, приносит удачу, защищает от несчастий, покровительствует успеху и помогает при родах.

Поклонники Ханю приезжают в святилище, чтобы увидеть деревянную вотивную табличку эма с молитвой об успехе на Олимпиаде в Пхёнчхане, которую он написал и оставил здесь в 2017 году перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Сейчас табличка выставлена в административном здании святилища. Фотосъёмка внутри запрещена, поэтому мы лишь ненадолго остановились у таблички, чтобы не мешать другим посетителям.



Главное здание святилища Осаки Хатимангу в стиле момояма признано национальным сокровищем (© Sentia)

Маршрут на целый день: Дзёдзэндзи-дори

Тем, кто хочет посетить больше мест, связанных с Ханю Юдзуру, стоит выбрать маршрут на целый день и отправиться в район Идзуми на севере Сэндая, куда можно добраться по линии метро Намбоку.

Выйдя на станции Котодай-коэн, направляйтесь на запад по обсаженной дзельквами (японскими вязами) улице Дзёдзэндзи-дори. В интервью местной газете Ханю рекомендовал приехать сюда в декабре, когда в городе проходит фестиваль уличной иллюминации и проспект утопает в огнях. Аллея идёт через Кокубунтё – самый оживлённый торгово-развлекательный район региона Тохоку, так что она отлично подходит для вечерней прогулки после ужина.



Фестиваль уличной иллюминации проходит в Сэндае с 1986 года и пользуется большой популярностью (© Sentia)

Маршрут на целый день: парк Нанакита и дерево «Юдзу-дзакура»

Парк Нанакита, где Ханю тренировался в детстве, расположен ещё севернее по линии Намбоку, в пяти минутах ходьбы от станции Идзуми-Тюо. В парке неподалёку от Центра развития зелёных насаждений можно найти «Юдзу-дзакуру» – вишнёвое дерево, посаженное в 2018 году в честь второй подряд олимпийской победы Ханю. Весной дерево вспыхивает ярко-розовыми цветами, а по ночам его подсвечивают на радость посетителям.



«Юдзу-дзакура» в парке Нанакита (© Nippon.com)



Рядом с деревом установлена памятная табличка с фотографией Ханю в этом парке (© Nippon.com)

Одна из главных достопримечательностей маршрута – городской каток, до которого от парка 20 минут пешком или в 10 минут на автобусе от станции. Ханю начал кататься здесь в четыре года, а в день Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года ему было 16 лет. Толчки застали его прямо на тренировке: лёд затрясся под ногами, и ему пришлось ползти до безопасного места, не снимая коньков.

Какое-то время Ханю сомневался, стоит ли ему продолжать кататься, когда столько людей пострадало или погибло в результате катастрофы. Однако уже в следующем году он стал самым молодым в истории Японии призёром чемпионата мира по фигурному катанию. А три года спустя, завоевав олимпийское золото, он стал лучом надежды для жителей Тохоку, восстанавливавших регион после трагедии.



Каток Сэндая открыт круглый год (© Nippon.com)



Каток, на котором Ханю и Аракава провели бесчисленные часы тренировок (© Ice Rink Sendai)

Поклонники могут сами покататься на льду, где когда-то тренировался Ханю. Когда каток открыт для публики, можно пройти внутрь и бесплатно осмотреть экспозиции, рассказывающие о карьере Ханю и Аракава. Однако во время тренировок и закрытых мероприятий увидеть экспозиции не удастся.



Первая тренировка Ханю на катке Сэндая после перехода в профессионалы состоялась 10 августа 2022 года и была открыта для публики (© Jiji)



Экспозиция, посвящённая Ханю, – популярное место для фото среди поклонников (© Ice Rink Sendai)

Маршруты на два дня

Посетители могут продлить маршрут до двух дней, остановившись на ночь на горячих источниках Акиу или Сакунами на западе Сэндая, в 30–60 минутах от станции Сэндай на автобусе или машине. Рядом с горячими источниками Акиу находится святилище Акиу, которое Ханю посетил, чтобы выразить благодарность после победы в Сочи. Территорию святилища украшают эффектные белые знамёна

Между тем из района горячих источников Сакунами легко добраться до знаменитого храма Дзёги Нёрай Сайходзи. Известно, что Ханю с семьёй не раз бывали в этом 800-летнем храме буддийской школы Чистой Земли.



Символ храма – пятиярусная пагода (© Sentia)

Магазин Дзёги Тофу у главного входа в храм знаменит своим вкусным треугольным абураагэ – обжаренным во фритюре тофу. Многие поклонники Ханю наверняка лакомились этим местным угощением, теперь навсегда связанным с памятью о поездке в его родной город.



За столиками на открытом воздухе у Дзёги Тофу можно посидеть и отведать обжигающе горячий треугольный абураагэ (© Nippon.com)



Абураагэ подают с соевым соусом и чесночным ситими – смесью семи специй (© Nippon.com)

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Фотография к заголовку: Ханю в образе Абэ-но Сэймэя в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане (© Jiji) и памятная стела в Сэндае, посвящённая этому выступлению (© Nippon.com)