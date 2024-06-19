Абэ-но Сэймэй – мастер-оммёдзи, жизнь которого окутана тайной

Благодаря успеху исторического сериала NHK «Тебе, блистательный принц» и фильма «Оммёдзи 0» Абэ-но Сэймэй, самый знаменитый мастер магии оммёдо, снова оказался в центре внимания. Образ Сэймэя в таких развлекательных произведениях драматизируется, и они не дают представления о настоящей истории Сэймэя. Что же это был за человек, ставший легендой?

Доктор астрономии при ведомстве Инь и Ян

Абэ-но Сэймэй был реальным человеком, жившим в период Хэйан (794-1192), и в генеалогии рода Абэ в компендиуме японской истории и «национальной науки» кокугаку «Продолжающаяся серия документов» (Дзокугун сёруйдзю) говорится, что он умер во 2 году Канко (1005) в возрасте 85 лет. Если мы отсчитаем годы назад, то получится, что он родился в 21 году Энги (921).

В легендах Сэймэй предстаёт как человек с необычайными сверхчеловеческими способностями, который мог управлять демонами сикигами и изгонять монстров одержимости моно-но кэ, но на самом деле в исторических документах он числится чиновником – служащим Ведомства Инь-Ян (Оммёрё).



Абэ-но Сэймэй в сборнике биографий «Дзэнкэн кодзицу». На переднем плане – демон-сикигами, которым управляет Сэймэй (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Оммёрё было одним из государственных учреждений в политически-правовой системе Рицурё, основанной на сводах законов и государственных институтах, и это ведомство существовало с VII по X вв. Оно ведало четырьмя видами государственными дел – оммёдо (Инь-Ян), рэки (составление календарей), тэммон (астрономия) и рококу (измерение времени при помощи водяных часов).

Из них наиболее важным было оммёдо – иначе говоря, гадание. Одной из важных государственных функций ведомства было определение благоприятных дней для важных событий, в том числе, например, для введения во дворец девушки из аристократической семьи, которая должна была стать женой императора, что являлось значительным государственным событием.

Если наблюдались необычные феномены – например, змея заползла во дворец, – то простые люди часто опасались, что это предвещает грядущие несчастья, и толкование доверяли оммёдзи, мастерам гадания. Они также на основании гаданий определяли табу – в какой день не следует что-то предпринимать, в каком направлении не следует передвигаться, когда не следует проводить похороны и т. п.

Сэймэй был «доктором астрономии», то есть он занимался наблюдением за небесными телами и погодой. Историк Сигэта Синъити в книге «Абэ-но Сэймэй: период Хэйан как век оммёдзи» (Абэ-но сэймэй оммёдзи тати-но хэйан дзидай, изд-во «Ёсикава кобункан», далее цитаты также из этой книги) говорит, что должность астронома не включала функции оммёдзи, мастера Инь-Янь. Однако в эпоху, когда жил Сэймэй, те, кто отвечал за календари и астрономию, также занимались и оммёдо, между ними не делали разницы.

Гадания Сэймэя и определение табу, похоже, считались чрезвычайно точными, а в дневнике «Записи гон-дайнагона» (Гонки) придворный аристократ Фудзивара-но Юкинари восхваляет его, называя «выдающимся мастером оммёдо». Записи, связанные с Сэймэем, можно найти и в других дневниках и книгах по истории, созданных другими влиятельными фигурами этой эпохи:

2 год Эйкан (984) – Сэймэй определяет дату и время передачи императорского титула от императора Энъю императору Кадзан (Фудзивара-но Санэсукэ, «Записи Правого министра Оно», Сёюки);

2 год Канна (986) – гадание о странном явлении змеи в здании Палаты большого государственного совета, Дадзёкан (историческое сочинение конца периода Хэйан «Записи об истории нашей страны», Хонтё сэйки);

2 год Тёхо (1000) – выбор даты и времени, когда Акико, дочь Фудзивара-но Митинага, официально станет императрицей (Фудзивара-но Митинага, «Записки канцлера из павильона Мидо», Мидо кампакуки);

1 год Канко (1004) – гадание о том, стоит ли императрице Акико совершать церемониальный выход из дворца (там же).

Сэймэй также был мастером магии и молитв для исполнения различных желаний. Известны такие его действия:

1 год Эйсо (989) – провёл обряд ритуального очищения мисогихараэ в связи с болезнью императора Итидзё, император выздоровел (Фудзивара-но Санэсукэ, «Записи Правого министра Оно», Сёюки);

В том же году провёл молитвенный обряд тайдзан фукун сай для императора Итидзё (там же);

1 год Канко (1004) – в связи с длительной засухой Сэймэя попросили провести моления о дожде, и впервые за более чем 30 дней пошёл сильный дождь (Фудзивара-но Митинага,«Записки канцлера из павильона Мидо», Мидо кампакуки).



«Записи плачущего Фудо», Т.1 (Накифудо энги), Сэймэй посещает больного монаха в монастыре Миидэра (предоставлено Национальным музеем Нары)

Авторитет Абэ-но Сэймэя среди аристократов как ведущего мастера оммёдо

Следует немного объяснить, что собой представлял обряд тайдзан фукун сай, упомянутый выше. Тайдзан фукун – главное божество оммёдо, определяющее жизнь и смерть человека. Согласно одной из теорий, это помощник царя загробного мира Эммы, а Сэймэй специализировался на магических действиях, связанных с этим божеством.

Выбранное для иллюстрации к заголовку статьи изображение, как предполагают, показывает обряд тайдзан фукун сай. Благодаря магии Сэймэя перед ним появляются прислужники из подземного мира. В более поздних произведениях мы не наблюдаем такой странный ход вещей. Однако аристократы того времени, вероятно, считали, что успех предсказаний и колдовства Сэймэя был обусловлен его тесной связью с Тайдзан фукун.

Таким образом, он завоевал доверие влиятельных людей того времени, в том числе его уважал Фудзивара-но Митинага, и в 985-986 годах Сэймэй добился статуса «ведущего знатока оммёдо». В это время Сэймэю было уже за 60 лет, он уволился из ведомства Оммёрё, но даже после ухода со своего поста он продолжал заниматься гаданием и магией по личным просьбам аристократов.

После 4 года Сёряку (993) его удостоили повышением до низшей ступени младшего четвёртого ранга. Этот ранг соответствовал положению высокопоставленного правительственного чиновника – главы государственного ведомства или его заместителя. В этом ранге служили средние военачальники императорского охраны, глава столичной полиции кэбииси, глава государственного секретариата куродо-но то. Людей настолько высокого ранга именовали также тайфу, «великий муж». В дневнике «Записи гон-дайнагона» (Гонки) Сэймэя именуют сакё гондайфу, то есть тайфу Левой стороны столицы, а также А-сии, «А четвёртого ранга», где «А» – первый знак фамилии Абэ-но Сэймэя, как пишет Сигэта Синъити в книге «Оммёдзи» (изд-во «Тюко синсё»).

В документе под названием «Книга налоговых выплат Налогового ведомства земли Идзумо» (Сюдзэйрё идзумо-но куни сёдзэй хэнкяку тё) говорится, что А-сии получал годовой доход почти в 361 коку риса. Сигэта Синъити пишет, что в современных деньгах это соответствует сумме от 200 до 400 миллионов йен.

Никто точно не знает, действительно ли Сэймэй обладал особыми таинственными способностями. Однако вполне достоверно, что он заслужил репутацию пророка и колдуна, превосходившего прочих обычных людей аристократического общества того времени, и что он был выдающимся мастером оммёдо.

Отношение потомков Сэймэя к его сверхъестественным способностям

После смерти Абэ-но Сэймэя его образ на какое-то время стёрся из памяти людей, а причиной этому послужило соперничество со стороны рода Камо.

Род Камо и род Абэ специализировались на оммёдо и были соперниками, а начиная с годов Тэнъэй (973-976) оба рода претендовали на звание «лучших оммёдзи». В частности, Камо-но Ясунори считался учителем Сэймэя. Он стал первым оммёдзи, получившим низшую ступень младшего четвёртого ранга, и можно предполагать, что Сэймэй получил этот ранг благодаря наличию прецедента, когда его получил Ясунори. Он скончался примерно на 30 лет раньше Сэймэя, и Сэймэй, его ученик, получил должность мастера и даже снискал большую славу, чем его учитель. Род Камо вряд ли был доволен таким поворотом.

У Ясунори был сын, Камо-но Мицуёси. Он был на 18 лет моложе Сэймэя и в первом году Тэнъэй (973) поступил на должность «доктора календаря» в Оммёрё. Говорят, что он был столь же талантлив, как и Сэймэй, как пишет Танака Такако в книге «1000 лет Абэ-но Сэймэя» (Абэ-но сэймэй-но иссэннэн, изд-во «Ходзокан»). Мицуёси стремился вернуть роду Камо былую славу после смерти Сэймэя.

Род Камо в своих усилиях по возвращению своей репутации, похоже, активно работал над повышением авторитета Ясунори. В дневнике придворного аристократа Минамото-но Цунэёри «Записи Левого дайбэн» (Сакэйки) говорится, что в 5 году Тёгэн (1032) были люди, которые оценивали Ясунори как «образец оммёдзи», что привело к возвышению рода Камо. Такая оценка утвердилась, и 100 лет спустя, в начале XII века, положение рода Камо укрепилось до такой степени, что имя рода стало синонимом оммёдзи.

Такой поворот был уже не в интересах рода Абэ.

Танака Такако выдвинула теорию, согласно которой потомки Абэ могли разработать свою стратегию, чтобы укрыть Сэймэя завесой тайны и сократить разрыв с родом Камо.

В начале XII века утвердилась политическая система инсэй, при которой значительная власть оказывалась в руках отрёкшихся императоров, создававших альтернативный центр власти, независимый от императорского двора, а табу, ограничивающим действия людей, придавали всё большее значение.

По мере увеличения количества таких запретов людей очаровывал образ несравненного оммёдзи Сэймэя, жившего в старину, и он вновь оказался в центре внимания. Кроме того, одна за другой появлялись всё более невероятные истории, и складывалась легенда Сэймэе как герое своего времени.

«Собрание стародавних повестей» и «Повесть об Абэ-но Сэймэе»

Считается, что «Собрание стародавних повестей» (Кондзяку моногатари сю) было составлено в 1100-е годы, в период существования системы инсэй. 16-я история 24-го свитка начинается так:

«Давным-давно жил оммёдзи по имени Абэ Сэймэй, доктор астрономии. Ему нечего было стыдиться даже в сравнении с теми, кто жил в древние времена».



«Собрание стародавних повестей», св. 24, история 16, рассказ о Сэймее (коллекция Национального архива)

Эти слова о Сэймэе как оммёдзи, который обладал необычайными способностями, сравнимыми с умениями старых мастеров, как поясняет Сигэта Синъити, связаны с верой людей эпохи Хэйан в то, что жизнь в далёком прошлом была намного удивительнее, и такая оценка была наивысшей похвалой.

Более того, в 24-й истории 19-го свитка говорится, что он «пришёл на церемонию тайдзан фукун сай вместо своего учителя», то есть заменял Камо-но Ясунори. Это почти равносильно утверждению, что именно Сэймэй был настоящим преемником Ясунори, что наносит явный ущерб репутации потомков рода Камо. Можно сказать, что усилия по возрождению репутации Сэймэя породили слухи, которые распространялись и оказали влияние на «Собрание стародавних повестей».

Кроме того, в XIII веке в «Рассказах, собранных в Удзи» (Удзи сюи моногатари) и «Рассуждениях о древних делах» (Кодзидан) Сэймэй выступает как герой, защищавший императорский двор. В этих двух сборниках содержится история о спасении Фудзивара-но Митинаги от проклятия.

Ярким примером является «Повесть об Абэ-но Сэймэе» (Абэ-но сэймэй моногатари) в жанре кана-дзоси, изданная во 2 году Камбун (1662). Широко распространялись и пользовались успехом в народе истории о том, как Сэймэй из разговора воронов узнал о проклятии, вызвавшем болезнь императора, или что матерью Сэймэя была лиса, в которую воплотилось божество. Так сложился образ Абэ-но Сэймэя как обладателя сверхъестественной силы, и он сохраняется по сей день.



Цукиока Ёситоси, сборник «Вновь собранные образы тридцати шести призраков»; на гравюре изображена лиса Кудзуноха и её сын, Абэ-но Сэймэй (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Можно сказать, что сложившийся образ Сэймэя повлиял и на фантастический характер музыки «SEIMEI» (музыкальная тема к фильму «Оммёдзи»), которую фигурист Ханю Юдзуру использовал в произвольной программе во время выступлений.

К слову, обычно используется китаизированное чтение его имени, «Сэймэй», но в то время оно, вероятнее всего, произносилось по-японски как «Харуаки» или «Харуакира», и в книгах, использованных при подготовке этой статьи, нередко использовано именно такое написание. В историческом сериале NHK «Тебе, блистательный принц» его называют Абэ-но Харуакира.

До сих пор он остаётся загадочной личностью, даже настоящее имя которого окутано тайной.

Изображение к заголовку: «Живописный свиток записей о благости Фудо» (Фудо рияку энги эмаки), изображающий колдовство Сэймэя. Когда Сэймэй молится перед подношением, по другую сторону границы появляются демоны из подземного мира (источник: ColBase)