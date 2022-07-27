Ханю Юдзуру: основные вехи карьеры и фотографии памятных моментов

Все основные моменты карьеры и результаты соревнований суперзвезды японского фигурного катания Ханю Юдзуру от его дебюта на соревнованиях среди взрослых в 2010 году до завершения карьеры в 2022 году.Японский фигурист Ханю Юдзуру объявил о своем уходе из спортивного катания 19 июля 2022 года. Его блестящая карьера насчитывает две золотые олимпийские медали и две победы на чемпионатах мира. Давайте вспомним его достижения и посмотрим фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты выступлений Юдзуру.

2021–2022

Короткая программа:Интродукция и рондокаприччиозо Камиль Сен-Санс; хореография: Джеффри Баттл и Ше-Линн Бурн.

Произвольная программа: «Тэн то ти то» (Небеса и Земля) Томита Исао; хореография: Ше-Линн Бурн.

Чемпионат мира Не участвовал Олимпийские игры в Пекине 4-е место (283,21 балла) Стремился завоевать третье золото подряд, однако из-за ошибок в короткой программе оказался лишь на восьмом месте в общем зачете. Падение в произвольной программе при попытке выполнить четверной аксель окончательно похоронило надежду спортсмена попасть на подиум. Чемпионат четырех континентов Не участвовал Чемпионат Японии 1-е место (322,36 балла) Вторая победа подряд, и в шестая в целом. Хотя Международный союз конькобежцев не учитывает результаты национальных чемпионатов, это неофициально самый высокий результат за сезон. Гран-при Не участвовал



Во время зимних Олимпийских игр в Пекине 10 февраля 2022 года Ханю, несмотря на ошибки, впервые в истории выполнил последовательность, признанную четверным акселем (© Jiji)

2020–2021

Короткая программа: «Let Me Entertain You» Робби Уильямса; хореография Джеффри Баттла.

Произвольная программа: «Тэн то ти то» (Небеса и Земля) Томита Исао; хореография: Ше-Линн Бурн.

Чемпионат мира 3-е место (289,18 балла) Лидирует после исполнения короткой программы, но из-за ошибок при выполнении прыжков в произвольной программе оказывается позади американца Нэтана Чена и 17-летнего соотечественника Кагиямы Юмы. Чемпионат Японии 1-е место (319,36 балла) Представляет новую программу. Набирает нехарактерно мало баллов - всего 103,53 - в короткой программе после ошибки во время вращения, однако превосходное исполнение прыжков в произвольной программе позволяет Ханю одержать убедительную победу. Гран-при Не участвовал Отзывает заявку на участие из-за опасений, связаных с пандемией COVID-19.



Выступление Ханю Юдзуру в короткой программе на чемпионате Японии 2020 года (© Jiji)

2019–2020

Короткая программа: «Otoñal» Рауль Ди Бласио; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: «Art on Ice» и «Magic Stradivarius» Эдвин Мартон; хореография: Ше-Линн Бурн.

Для участия в Чемпионате четырех континентов возвращается к принесшей золотую медаль Пхёнчхана программе на музыку Фридерика Шопена «Ballade No. 1 op. 23 in G minor» и саундтреку из к/ф «Оммёдзи» («Колдун»).

Чемпионат мира Отменен из-за пандемии COVID-19. Чемпионат четырех континентов 1-е место (299,42 балла) Устанавливает новый мировой рекорд, набирая 111,82 балла в короткой программе, тем самым побив свой собственный предыдущий результат. В итоге выигрывает чемпионат, несмотря на ошибки в четверных прыжках во время исполнения произвольной программы. Чемпионат Японии 2-е место (282,77 балла) Финиширует первым после исполнения короткой программы, но из-за ошибок в произвольной программе пропускает вперед Уно Сёму, который забирает чемпионский титул. Финал Гран-при 2-е место (291,43 балла) Уступает первое место американскому фигуристу Нэтану Чену, побившему свой собственный мировой рекорд с результатом 335,30 балла и завоевавшему третий титул подряд. Этап Гран-при. NHK Trophy 1-е место (305,05 балла) Этап Гран-при. Skate Canada 1-е место (322,59 балла)



После короткой программы Ханю на Гран-при NHK Trophy, проходившем 22 ноября 2019 года на ледовой арене «Макоманаи» в Саппоро, его фанаты забросали лед игрушками Винни-Пуха (© Jiji)

2018–2019

Короткая программа: «Otoñal» Рауль Ди Бласио; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: «Art on Ice» и «Magic Stradivarius» Эдвин Мартон; хореография: Ше-Линн Бурн.

Чемпионат мира 2-е место (300,97 балла) Набирает самый высокий для себя балл в сезоне 2018–19, но проигрывает американцу Нэтану Чену, набравшему 323,42 балла. Финал Гран-при Не участвовал Не успел восстановиться после травмы, полученной на соревнованиях в России. Этап Гран-при. Rostelecom Cup 1-е место (278,42 балла) За день до произвольной программы травмирует лодыжку, но решает выступить и, приняв болеутоляющее, выигрывает. Этап Гран-при. Helsinki 1-е место (297,12 балла)



Ханю Юдзуру исполняет короткую программу на Гран-при Кубка Ростелекома в Москве 16 ноября 2018 года (© AFP/Jiji)

2017–2018

Короткая программа: «Баллада № 1» Фридерик Шопен; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: Музыка из саундтрека к фильму «Онмиёдзи» («Колдун») Умэбаяси Сигэру; хореография: Ше-Линн Бурн.

Сохранил титул олимпийского чемпиона и в июле 2018 года получил Премию Народного Почёта.

Чемпионат мира Не участвовал Принять участие помешала травма лодыжки. Олимпиада в Пхёнчхане 1-е место (317,85 балла) Становится дважды олимпийским чемпионом в мужском фигурном катании - впервые с 1952 года, когда это удалось Дику Баттону из США. Удивительное восстановление после травмы лодыжки, мешавшей ему тренироваться в течение двух месяцев. Этап Гран-при. NHK Trophy Не участвовал Получил травму за день до начала соревнований. Этап Гран-при. Rostelecom Cup 2-е место (290,77 балла) Выполняет свой первый успешный четверной лутц.



Ханю Юдзуру в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году (© Jiji)



2 июля 2018 года Ханю Юдзуру (слева) получил Премию Народного Почёта из рук премьер-министра Абэ Синдзо за завоевание нескольких золотых медалей подряд на зимних Олимпийских играх (© Jiji)

2016–2017

Короткая программа: «Let ‘s Go Crazy» Принс; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: «View of Silence» и «Asian Dream Song» Хисаиси Дзё; хореография: Ше-Линн Бурн.

Чемпионат мира 1-е место (321,59 балла) Завоевывает свой второй титул чемпиона мира через три года после первого. Устанавливает новый мировой рекорд с результатом 223,20 балла в произвольной программе. Чемпионат четырех континентов 2-е место (303,71 балла) Уступает американскому фигуристу Нэтану Чену. Чемпионат Японии Не участвовал Вынужден отменить участие из-за гриппа. Финал Гран-при 1-е место (293,90 балла) Становится первым фигуристком, выигравшим финал Гран-при четыре раза подряд. Этап Гран-при. NHK Trophy 1-е место (301,47 балла) Этап Гран-при. Skate Canada 2-е место (263,06 балла)



Ханю Юдзуру во время исполнения короткой программы на финале Гран-при в Марселе, Франция, 8 декабря 2016 года (© Jiji)

2015–2016

Короткая программа: «Баллада № 1» Фридерик Шопен; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: Музыка из саундтрека к фильму «Оммёдзи» («Колдун») Умэбаяси Сигэру; хореография: Ше-Линн Бурн.

Чемпионат мира 2-е место (295,17 балла) Уступает испанскому фигуристу Хавьеру Фернандесу. Чемпионат Японии 1-е место (286,36 балла) Финал Гран-при 1-е место (330,43 балла) Устанавливает свой текущий личный рекорд и успешно исполняет четверной риттбергер в показательной программе. Этап Гран-при. NHK Trophy 1-е место (322,40 балла) Становится первым фигуристом, набравшим более 300 баллов. Этап Гран-при. Skate Canada 2-е место (259,54 балла) Уступает канадскому фигуристу Патрику Чену.



Прокат Ханю Юдзуру в короткой программе во время чемпионата мира в Бостоне 30 марта 2016 года (© Jiji)

2014–2015

Короткая программа: «Баллада № 1» Фридерик Шопен; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: «Призрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббер; хореография: Ше-Линн Бурн.

Чемпионат мира 2-е место (271,08 балла) Полученная на чемпионате Японии травма на два месяца прерывает тренировки Ханю. Уступает испанскому фигуристу Хавьеру Фернандесу. Чемпионат Японии 1-е место (286,86 балла) Финал Гран-при 1-е место (288,16 балла) Этап Гран-при. NHK Trophy 4-е место (229,80 балла) Этап Гран-при. Cup of China 2-е место (237,55 балла) Травмирует голову и бедро после столкновения с китайским фигуристом во время разминки перед произвольной программой.



Ханю Юдзуру после выступления на Чемпионате Японии по фигурному катанию в Нагано 27 декабря 2014 года (© Jiji)

2013–2014

Короткая программа: «Parisienne Walkways» Гари Мур; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: Саундтрек к к/ф 1968 года «Ромео и Джульетта» Нино Рота; хореография: Дэвид Уилсон.

Чемпионат мира 1-е место (282,59 балла) Становится вторым японцем, выигравшим этот турнир после Такахаси Дайсукэ в 2010 году. Также является вторым спортсменом, завоевавшим в течение одного сезона первое место в финале Гран-при, на Олимпийских играх и в Чемпионате мира после Алексея Ягудина из России (сезон 2001–2001). Олимпиада в Сочи 1-е место (280,09 балла) Стал первым фигуристом, набравшим более 100 баллов в короткой программе в международных соревнованиях, и первым японцем, завоевавшим золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию. Получает Медаль Почета (Медаль с пурпурной лентой). Чемпионат Японии 1-е место (297,80 балла) Набирает более 100 баллов в короткой программе. Финал Гран-при 1-е место (293,25 балла) Впервые выигрывает финал Гран-при, установив новый мировой рекорд в короткой программе - 99,84 балла. Этап Гран-при. Bompard 2-е место (263,59 балла) Уступает канадскому фигуристу Патрику Чену. Этап Гран-при. Skate Canada 2-е место (234,80 балла) Уступает канадскому фигуристу Патрику Чену.



Выступление Ханю Юдзуру в короткой программе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году (© Jiji)

2012–2013

Переезжает в Торонто, где начинает тренироваться под руководством Брайана Орсера.

Короткая программа: «Parisienne Walkways» Гари Мур; хореография: Джеффри Баттл.

Произвольная программа: Саундтрек к «Нотр-Дам де Пари»

Риккардо Коччанте; хореография Дэвида Уилсон.

Чемпионат мира 4-е место (244,99 балла) Оказывается на девятом месте после выполнения короткой программы, отчасти исправляет положение, но на пьедестал почета не попадает. Чемпионат четырех континентов 2-е место (246,38 балла) Чемпионат Японии 1-е место (285,23 балла) Финал Гран-при 2-е место (264,29 балла) Впервые оказывается на подиуме финала Гран-при по фигурному катанию. Уступает Такахаси Дайсукэ, первому победителю этого турнира из Японии. Этап Гран-при. NHK Trophy 1-е место (261,03 балла) Этап Гран-при. Skate America 2-е место (243,74 балла) Устанавливает новый мировой рекорд в короткой программе, однако теряет баллы в произвольной программе. Японские фигуристы Кодзука Такахико и Матида Тацуки финишируют на первом и третьем месте соответственно.



Ханю Юдзуру во время выполнения короткой программы на этапе Гран-при NHK Trophy на арене Sekisui Heim Super Arena в префектуре Мияги 23 ноября 2012 года (© Jiji)

2011–2012

Короткая программа: «Étude in D-sharp minor, Op. 8, No. 12» Александр Скрябин; хореография: Абэ Нанами.

Произвольная программа: «O Verona» Крэйг Армстронг, «Kissing You» Des’ree и «Escape» Крэйг Фергюсон; хореография: Абэ Нанами.

Чемпионат мира 3-е место (251,06 балла) Занимает третье место, уступив канадскому фигуристу Патрику Чену и своему соотечественнику Такахаси Дайсукэ. Чемпионат Японии 3-е место (241,91 балла) Финал Гран-при 4-е место (245,82 балла) Первое выступление на этом турнире. Этап Гран-при. Cup of China 4-е место (226,53 балла) Этап Гран-при. Rostelecom Cup 1-е место (241,66 балла) Первая победа на Гран-при. Обошел занявшего второе место испанского фигуриста Хавьера Фернандеса на 0,03 балла.



Во время выполнения произвольной программы. Первое выступление Ханю Юдзуру в финале Гран-при в Квебеке 10 декабря 2011 года (© Jiji)

2010–2011

Короткая программа: «Лебединое озеро» П.И. Чайковский; хореография: Абэ Нанами.

Произвольная программа: «Цыганские напевы» Пабло де Сарасате; хореография: Абэ Нанами.

Чемпионат четырех континентов 2-е место (228,01 балла) Чемпионат Японии 4-е место (220,06 балла) Этап Гран-при. Rostelecom Cup 7-е место (202,66 балла) Этап Гран-при. NHK Trophy 4-е место (207,72 балла) Дебют на соревнованиях среди взрослых



Пятнадцатилетний Ханю Юдзуру дебютирует в произвольной программе на этапе Гран-при NHK Trophy на арене NGK Arena в префектуре Аити 24 октября 2010 года (© Jiji)

Фотография к заголовку: Ханю Юдзуру отдает все свои силы во время исполнения короткой программы на чемпионате Японии в 2020 году (© Jiji)

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