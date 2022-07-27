Ханю Юдзуру: основные вехи карьеры и фотографии памятных моментов

Ханю Юдзуру: основные вехи карьеры и фотографии памятных моментовСпорт
Все основные моменты карьеры и результаты соревнований суперзвезды японского фигурного катания Ханю Юдзуру от его дебюта на соревнованиях среди взрослых в 2010 году до завершения карьеры в 2022 году.Японский фигурист Ханю Юдзуру объявил о своем уходе из спортивного катания 19 июля 2022 года. Его блестящая карьера насчитывает две золотые олимпийские медали и две победы на чемпионатах мира. Давайте вспомним его достижения и посмотрим фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты выступлений Юдзуру.
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2021–2022
- Короткая программа:Интродукция и рондокаприччиозо Камиль Сен-Санс; хореография: Джеффри Баттл и Ше-Линн Бурн.
- Произвольная программа: «Тэн то ти то» (Небеса и Земля) Томита Исао; хореография: Ше-Линн Бурн.
|Чемпионат мира
|Не участвовал
|Олимпийские игры в Пекине
|4-е место (283,21 балла)
|Стремился завоевать третье золото подряд, однако из-за ошибок в короткой программе оказался лишь на восьмом месте в общем зачете. Падение в произвольной программе при попытке выполнить четверной аксель окончательно похоронило надежду спортсмена попасть на подиум.
|Чемпионат четырех континентов
|Не участвовал
|Чемпионат Японии
|1-е место (322,36 балла)
|Вторая победа подряд, и в шестая в целом. Хотя Международный союз конькобежцев не учитывает результаты национальных чемпионатов, это неофициально самый высокий результат за сезон.
|Гран-при
|Не участвовал
2020–2021
- Короткая программа: «Let Me Entertain You» Робби Уильямса; хореография Джеффри Баттла.
- Произвольная программа: «Тэн то ти то» (Небеса и Земля) Томита Исао; хореография: Ше-Линн Бурн.
|Чемпионат мира
|3-е место (289,18 балла)
|Лидирует после исполнения короткой программы, но из-за ошибок при выполнении прыжков в произвольной программе оказывается позади американца Нэтана Чена и 17-летнего соотечественника Кагиямы Юмы.
|Чемпионат Японии
|1-е место (319,36 балла)
|Представляет новую программу. Набирает нехарактерно мало баллов - всего 103,53 - в короткой программе после ошибки во время вращения, однако превосходное исполнение прыжков в произвольной программе позволяет Ханю одержать убедительную победу.
|Гран-при
|Не участвовал
|Отзывает заявку на участие из-за опасений, связаных с пандемией COVID-19.
2019–2020
- Короткая программа: «Otoñal» Рауль Ди Бласио; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: «Art on Ice» и «Magic Stradivarius» Эдвин Мартон; хореография: Ше-Линн Бурн.
- Для участия в Чемпионате четырех континентов возвращается к принесшей золотую медаль Пхёнчхана программе на музыку Фридерика Шопена «Ballade No. 1 op. 23 in G minor» и саундтреку из к/ф «Оммёдзи» («Колдун»).
|Чемпионат мира
|Отменен из-за пандемии COVID-19.
|Чемпионат четырех континентов
|1-е место (299,42 балла)
|Устанавливает новый мировой рекорд, набирая 111,82 балла в короткой программе, тем самым побив свой собственный предыдущий результат. В итоге выигрывает чемпионат, несмотря на ошибки в четверных прыжках во время исполнения произвольной программы.
|Чемпионат Японии
|2-е место (282,77 балла)
|Финиширует первым после исполнения короткой программы, но из-за ошибок в произвольной программе пропускает вперед Уно Сёму, который забирает чемпионский титул.
|Финал Гран-при
|2-е место (291,43 балла)
|Уступает первое место американскому фигуристу Нэтану Чену, побившему свой собственный мировой рекорд с результатом 335,30 балла и завоевавшему третий титул подряд.
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|1-е место (305,05 балла)
|Этап Гран-при. Skate Canada
|1-е место (322,59 балла)
2018–2019
- Короткая программа: «Otoñal» Рауль Ди Бласио; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: «Art on Ice» и «Magic Stradivarius» Эдвин Мартон; хореография: Ше-Линн Бурн.
|Чемпионат мира
|2-е место (300,97 балла)
|Набирает самый высокий для себя балл в сезоне 2018–19, но проигрывает американцу Нэтану Чену, набравшему 323,42 балла.
|Финал Гран-при
|Не участвовал
|Не успел восстановиться после травмы, полученной на соревнованиях в России.
|Этап Гран-при. Rostelecom Cup
|1-е место (278,42 балла)
|За день до произвольной программы травмирует лодыжку, но решает выступить и, приняв болеутоляющее, выигрывает.
|Этап Гран-при. Helsinki
|1-е место (297,12 балла)
2017–2018
- Короткая программа: «Баллада № 1» Фридерик Шопен; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: Музыка из саундтрека к фильму «Онмиёдзи» («Колдун») Умэбаяси Сигэру; хореография: Ше-Линн Бурн.
- Сохранил титул олимпийского чемпиона и в июле 2018 года получил Премию Народного Почёта.
|Чемпионат мира
|Не участвовал
|Принять участие помешала травма лодыжки.
|Олимпиада в Пхёнчхане
|1-е место (317,85 балла)
|Становится дважды олимпийским чемпионом в мужском фигурном катании - впервые с 1952 года, когда это удалось Дику Баттону из США. Удивительное восстановление после травмы лодыжки, мешавшей ему тренироваться в течение двух месяцев.
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|Не участвовал
|Получил травму за день до начала соревнований.
|Этап Гран-при. Rostelecom Cup
|2-е место (290,77 балла)
|Выполняет свой первый успешный четверной лутц.
2016–2017
- Короткая программа: «Let ‘s Go Crazy» Принс; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: «View of Silence» и «Asian Dream Song» Хисаиси Дзё; хореография: Ше-Линн Бурн.
|Чемпионат мира
|1-е место (321,59 балла)
|Завоевывает свой второй титул чемпиона мира через три года после первого. Устанавливает новый мировой рекорд с результатом 223,20 балла в произвольной программе.
|Чемпионат четырех континентов
|2-е место (303,71 балла)
|Уступает американскому фигуристу Нэтану Чену.
|Чемпионат Японии
|Не участвовал
|Вынужден отменить участие из-за гриппа.
|Финал Гран-при
|1-е место (293,90 балла)
|Становится первым фигуристком, выигравшим финал Гран-при четыре раза подряд.
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|1-е место (301,47 балла)
|Этап Гран-при. Skate Canada
|2-е место (263,06 балла)
2015–2016
- Короткая программа: «Баллада № 1» Фридерик Шопен; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: Музыка из саундтрека к фильму «Оммёдзи» («Колдун») Умэбаяси Сигэру; хореография: Ше-Линн Бурн.
|Чемпионат мира
|2-е место (295,17 балла)
|Уступает испанскому фигуристу Хавьеру Фернандесу.
|Чемпионат Японии
|1-е место (286,36 балла)
|Финал Гран-при
|1-е место (330,43 балла)
|Устанавливает свой текущий личный рекорд и успешно исполняет четверной риттбергер в показательной программе.
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|1-е место (322,40 балла)
|Становится первым фигуристом, набравшим более 300 баллов.
|Этап Гран-при. Skate Canada
|2-е место (259,54 балла)
|Уступает канадскому фигуристу Патрику Чену.
2014–2015
- Короткая программа: «Баллада № 1» Фридерик Шопен; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: «Призрак оперы» Эндрю Ллойд Уэббер; хореография: Ше-Линн Бурн.
|Чемпионат мира
|2-е место (271,08 балла)
|Полученная на чемпионате Японии травма на два месяца прерывает тренировки Ханю. Уступает испанскому фигуристу Хавьеру Фернандесу.
|Чемпионат Японии
|1-е место (286,86 балла)
|Финал Гран-при
|1-е место (288,16 балла)
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|4-е место (229,80 балла)
|Этап Гран-при. Cup of China
|2-е место (237,55 балла)
|Травмирует голову и бедро после столкновения с китайским фигуристом во время разминки перед произвольной программой.
2013–2014
- Короткая программа: «Parisienne Walkways» Гари Мур; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: Саундтрек к к/ф 1968 года «Ромео и Джульетта» Нино Рота; хореография: Дэвид Уилсон.
|Чемпионат мира
|1-е место (282,59 балла)
|Становится вторым японцем, выигравшим этот турнир после Такахаси Дайсукэ в 2010 году. Также является вторым спортсменом, завоевавшим в течение одного сезона первое место в финале Гран-при, на Олимпийских играх и в Чемпионате мира после Алексея Ягудина из России (сезон 2001–2001).
|Олимпиада в Сочи
|1-е место (280,09 балла)
|Стал первым фигуристом, набравшим более 100 баллов в короткой программе в международных соревнованиях, и первым японцем, завоевавшим золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию. Получает Медаль Почета (Медаль с пурпурной лентой).
|Чемпионат Японии
|1-е место (297,80 балла)
|Набирает более 100 баллов в короткой программе.
|Финал Гран-при
|1-е место (293,25 балла)
|Впервые выигрывает финал Гран-при, установив новый мировой рекорд в короткой программе - 99,84 балла.
|Этап Гран-при. Bompard
|2-е место (263,59 балла)
|Уступает канадскому фигуристу Патрику Чену.
|Этап Гран-при. Skate Canada
|2-е место (234,80 балла)
|Уступает канадскому фигуристу Патрику Чену.
2012–2013
- Переезжает в Торонто, где начинает тренироваться под руководством Брайана Орсера.
- Короткая программа: «Parisienne Walkways» Гари Мур; хореография: Джеффри Баттл.
- Произвольная программа: Саундтрек к «Нотр-Дам де Пари»
- Риккардо Коччанте; хореография Дэвида Уилсон.
|Чемпионат мира
|4-е место (244,99 балла)
|Оказывается на девятом месте после выполнения короткой программы, отчасти исправляет положение, но на пьедестал почета не попадает.
|Чемпионат четырех континентов
|2-е место (246,38 балла)
|Чемпионат Японии
|1-е место (285,23 балла)
|Финал Гран-при
|2-е место (264,29 балла)
|Впервые оказывается на подиуме финала Гран-при по фигурному катанию. Уступает Такахаси Дайсукэ, первому победителю этого турнира из Японии.
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|1-е место (261,03 балла)
|Этап Гран-при. Skate America
|2-е место (243,74 балла)
|Устанавливает новый мировой рекорд в короткой программе, однако теряет баллы в произвольной программе. Японские фигуристы Кодзука Такахико и Матида Тацуки финишируют на первом и третьем месте соответственно.
2011–2012
- Короткая программа: «Étude in D-sharp minor, Op. 8, No. 12» Александр Скрябин; хореография: Абэ Нанами.
- Произвольная программа: «O Verona» Крэйг Армстронг, «Kissing You» Des’ree и «Escape» Крэйг Фергюсон; хореография: Абэ Нанами.
|Чемпионат мира
|3-е место (251,06 балла)
|Занимает третье место, уступив канадскому фигуристу Патрику Чену и своему соотечественнику Такахаси Дайсукэ.
|Чемпионат Японии
|3-е место (241,91 балла)
|Финал Гран-при
|4-е место (245,82 балла)
|Первое выступление на этом турнире.
|Этап Гран-при. Cup of China
|4-е место (226,53 балла)
|Этап Гран-при. Rostelecom Cup
|1-е место (241,66 балла)
|Первая победа на Гран-при. Обошел занявшего второе место испанского фигуриста Хавьера Фернандеса на 0,03 балла.
2010–2011
- Короткая программа: «Лебединое озеро» П.И. Чайковский; хореография: Абэ Нанами.
- Произвольная программа: «Цыганские напевы» Пабло де Сарасате; хореография: Абэ Нанами.
|Чемпионат четырех континентов
|2-е место (228,01 балла)
|Чемпионат Японии
|4-е место (220,06 балла)
|Этап Гран-при. Rostelecom Cup
|7-е место (202,66 балла)
|Этап Гран-при. NHK Trophy
|4-е место (207,72 балла)
|Дебют на соревнованиях среди взрослых
Фотография к заголовку: Ханю Юдзуру отдает все свои силы во время исполнения короткой программы на чемпионате Японии в 2020 году (© Jiji)
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