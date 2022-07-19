Фигурист Ханю Юдзуру прекратит участвовать в соревнованиях

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Японский фигурист Ханю Юдзуру, двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион, планирует уйти из соревнований, сообщили информированные источники.

27-летний спортсмен должен провести пресс-конференцию в Токио сегодня в 17:00.

Ханю стал первым фигуристом-мужчиной за 66 лет, завоевавшим золотые медали на двух Олимпийских играх подряд: в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхёнчхане.

Он получил Народную награду правительства Японии в 2018 году в возрасте 23 лет, став самым молодым лауреатом престижной награды.

Он финишировал четвёртым на Олимпийских играх в Пекине в феврале этого года, заняв восьмое место в короткой программе и потерпев неудачу в своей беспрецедентной попытке четверного акселя в произвольной программе.

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