Фигурист Ханю Юдзуру прекратит участвовать в соревнованиях
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Токио, 19 июля (Jiji Press). Японский фигурист Ханю Юдзуру, двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион, планирует уйти из соревнований, сообщили информированные источники.
27-летний спортсмен должен провести пресс-конференцию в Токио сегодня в 17:00.
Ханю стал первым фигуристом-мужчиной за 66 лет, завоевавшим золотые медали на двух Олимпийских играх подряд: в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхёнчхане.
Он получил Народную награду правительства Японии в 2018 году в возрасте 23 лет, став самым молодым лауреатом престижной награды.
Он финишировал четвёртым на Олимпийских играх в Пекине в феврале этого года, заняв восьмое место в короткой программе и потерпев неудачу в своей беспрецедентной попытке четверного акселя в произвольной программе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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