Часы, известные во всём мире: путешествие во времени в музее компании Seiko в Токио

Путеводительпо Японии

Компания Seiko, основанная более 140 лет назад, является одним из мировых лидеров благодаря своим уникальным методам производства. Музей Seiko в Токио, где посетители могут узнать об инновациях компании и истории часового производства, пользуется популярностью у иностранцев.

Гиндза – родина Seiko

Гиндза, один из ведущих торговых районов Японии, также является популярным туристическим направлением, привлекающим множество иностранных посетителей. Помимо изысканных магазинов люксовых брендов со всего мира, здесь также расположены театр Кабукидза, антикварные лавки и старинные рестораны – в этом очаровательном городском пейзаже сосуществуют и новейшие тенденции, и старинные традиции.



Здание Seiko House, получившее народное название «здание Вако», расположено по соседству с чайным салоном Ginza Wako Annex, а рядом с ним находится часовой салон Seiko Dream Square

Одной из достопримечательностей Гиндзы является здание Seiko House Ginza, легко узнаваемое по своей часовой башне, возвышающейся над перекрёстком 4-тёме. Его построил Хаттори Кинтаро в 1894 году как главный офис часовой фабрики Хаттори, предшественницы группы компаний Seiko. Нынешнее здание – его вторая версия, завершённая в 1932 году, и оно является знаковой достопримечательностью Токио с послевоенного периода как место расположения флагманского универмага компании Wako.

Кроме того, поблизости есть несколько магазинов часов, в том числе флагманский магазин элитного часового бренда Grand Seiko. Гиндза – настоящее место паломничества для поклонников Seiko.



Флагманский бутик Grand Seiko в Гиндзе

По этой причине именно здесь в 2020 году открылся Музей Seiko. Это не просто типичный корпоративный музей – здесь представлено 650 самых разных экспонатов, в том числе иностранные часы и часы периода Эдо (1603-1868), экспозиция снабжена пояснениями и обрела популярность благодаря тому, что позволяет посетителям поразмышлять о взаимоотношении человека и времени. Информация о музее распространяется из уст в уста, и в 2025 году число посетителей превысило 63 000, причём более половины из них были иностранцами.



Вход в музей Seiko в Гиндзе

Его предшественником был музей, основанный в 1981 году в одном из уголков фабрики Seikosha в районе Сумида. Как поясняет Накахара Юки, главный куратор музея, причина переезда в Гиндзу заключается в том, что это родина компании и её основателя, и потому это идеальное место для музея истории Seiko. Он добавляет, что музей помог создать цикл с обратной связью – поклонники бренда Grand Seiko посещают музей, собравшись за покупками в Гиндзу, и люди, осмотрев экспонаты, больше хотят купить часы Seiko и посещают магазины.



Куратор Накахара проводит экскурсию по выставочному залу Grand Seiko

Старинные японские часы – плод инженерной мысли эпохи Эдо

Аллею с рядами деревьев, где находится музей Seiko, иногда называют Токэй-доори, «Часовой улицей», поскольку здесь находится множество специализированных магазинов, где можно купить элитные часы со всего мира. У входа в музей возвышаются большие маятниковые часы высотой 5,8 метра – это хорошо заметный ориентир для посетителей.

Если музей открыт, вы можете в любое время в него зайти, вход бесплатный, хотя стоит всё-таки заранее зарегистрировать время посещения и количество посетителей на сайте музея, так как в часы наплыва посетителей вход ограничивают. На первом этаже, помимо стойки регистрации, находится экран и демонстрируется видео о жизни основателя компании Хаттори Кинтаро; здесь также можно приобрести сувениры.

Со второго по шестой этажи, а также в подвальном этаже расположены выставочные залы, каждый из которых освещает свою тему. Здесь мы пройдёмся по ним в хронологическом порядке и выделим ключевые моменты.



В музее, помимо прочих экспонатов, представлены солнечные часы – экземпляр в экспозиции датируется XVIII веком – и ранние маятниковые башенные часы

Сначала мы поднялись на третий этаж, где собраны разнообразные часы со всего мира, начиная с солнечных часов, которые появились приблизительно 7000 лет назад (экспонат в музее датируется XVIII веком). В центре экспозиции находятся вадокэй, «японские часы», созданные в Японии в XVI веке на основе принципов механических часов, завезённых из Европы. В этом музее находится, вероятно, одна из ведущих коллекций часов этого типа в мире.

В Европе механические часы появились в начале XIV века, и по мере их распространения установилась единая система отсчёта единиц времени. Однако в Японии до начала годов Мэйдзи (1868-1912) продолжала использоваться система, в которой единицы времени были не равны и менялись в течение года. Светлое и тёмное время суток делили каждое на шесть равных частей коку, и длительность этих частей ежедневно менялась. Для отсчёта времени в этой системе в Японии создали и долгое время использовали особые часы с необычными механизмами.

В экспозиции также представлены стационарные часы, когда-то стоявшие в главной башне замка Инуяма, являющегося национальным достоянием, а также часы в форме линейки с вертикально расположенными метками и настенные часы, стрелки которых удлиняются и укорачиваются автоматически, показывая время в соответствии со временем года.



Японские часы эпохи Эдо, которые показывали время как на циферблате, так и отмечали его звуком колокола



Слева – стационарные часы высотой 2,18 метра; справа – часы, отмечающие время положением гири

Путь часовой компании к успеху через непревзойдённое качество и доверие покупателей

На втором этаже представлена история основания компании, которую создал Хаттори Кинтаро. Родившийся в Гиндзе в 1860 году Хаттори увидел возможности для бизнеса в эпоху перемен, вызванных Реставрацией Мэйдзи, когда страна перешла на григорианский календарь и фиксированную систему отсчёта времени, и решил стать часовщиком. Он поступил учеником в часовую мастерскую, после чего решил открыть своё дело и в 1881 году основал часовую мастерскую Хаттори в Гиндзе. Он завоевал доверие иностранных торговых компаний и расширил свой бизнес, в основном сосредоточившись на работе с западными часами.



На втором этаже представлена история жизни Хаттори Кинтаро

Через одиннадцать лет после основания компания создала часовой завод Seikosha и начала производство настенных часов и будильников. Впоследствии она продолжала стремиться к миниатюризации и высокой точности, разработав первые в Японии карманные и наручные часы. Её будильники, в частности, получили высокую оценку за рубежом за низкую цену и хорошее качество и экспортировались в больших количествах.

Экспозиция показывает путь Хаттори к его статусу «Часового короля Востока» через образцы первых его товаров, гравюры укиё-э с изображениями часов и старые фотографии. Ранее иностранцы часто описывали японцев как крайне необязательных в отношении времени, и экспозиция поясняет, как японцы изменили своё отношение к часам и пунктуальности.



Слева – образцы импортных карманных часов, с продажи которых компания начала свою деятельность; справа – Laurel, первые наручные часы японского производства, выпущенные в 1913 году

Стремление к точности, изменившее историю часового дела

На четвёртом этаже показан прогресс компании Seiko в повышении точности своих часов. В 1968 году на конкурсе Женевской обсерватории в Швейцарии, где оценивается точность часов, компания Seiko доминировала в категории механических часов, заняв места с 4-го по 10-е. Такие результаты, которые получали только швейцарские кварцевые часы, ознаменовали момент, когда технологии Seiko стали одними из лучших в мире.



На 4-м этаже представлена история развития технологий компании



Слева – первые часы Grand Seiko, выпущенные в 1960 году. Это были первые японские наручные часы, достигшие точности высшего швейцарского хронометрического стандарта; справа – кварцевые часы Astron 1969 года

Тем временем компания также работали над миниатюризацией кварцевых часов, использующих колебания кристалла под напряжением, и в 1969 году выпустили «Quartz Astron», первые в мире наручные кварцевые часы. Их точность более чем в 100 раз превышала точность механических часов.

Работа по превращению устройства изначально размером со шкаф в наручные часы заняла более десяти лет, после чего Seiko опубликовала свою запатентованную технологию, что привело к распространению кварцевых часов по всему миру.



Компания Seiko лидировала в инновациях, выпустив в 1982 году первые в мире наручные часы со встроенным телевизором (верхнее фото), а в 1984 году – первые в мире наручные часы со встроенным компьютером



В центре находится будильник, который появился в первой японской телевизионной рекламе в 1953 году

На 5-м этаже представлен широкий ассортимент новейших продуктов, включая модные часы и часы с управлением через спутник. Особого внимания заслуживает модель Spring Drive – механические часы, не требующие батареек, но обладающие точностью кварцевых часов. Этот уникальный механизм является кульминацией стремления к точности компании Seiko.

На 6-м этаже представлена длинная линейка часов премиум-класса Grand Seiko, охватывающая всю историю бренда. По всей видимости, многие поклонники посещают музей специально, чтобы увидеть именно эту экспозицию.



Серия Grand Seiko 9R с пружинным приводом

Вклад в международные спортивные мероприятия с использованием технологий Seiko

На цокольном этаже представлены специализированные часы, разработанные для экстремальных условий – часы для глубоководных погружений и работе в космосе, а также спортивное оборудование для хронометража событий. Компания Seiko впервые занималась хронометражем международных спортивных соревнований на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Для крупных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира по лёгкой атлетике, помимо оборудования для хронометража и измерений для каждого вида спорта, необходимы системы анализа изображений и оперативные группы. В мире существует лишь несколько компаний, способных предоставлять все эти услуги одновременно.



Стартовые колодки в левом нижнем углу использовал Усэйн Болт, когда он установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров – 9,58 секунды – на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2009 года

Куратор Накахара говорит: «Хотя Seiko хорошо известна за рубежом, история совершенствования технологий с целью превращения в глобальный бренд не слишком широко известна. Меня радует, когда посетители говорят, что теперь понимают, как компания выросла в надёжный бренд». Музей приглашает посетить экспозицию и ощутить японский «дух монодзукури» с его приверженностью качеству и внесению вклада в развитие общества.



Специальные часы, отличающиеся исключительной герметичностью и долговечностью, пользуются популярностью у дайверов, альпинистов и космонавтов

Музей Seiko в Гиндзе

Адрес: 4-3-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

4-3-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo Часы работы: с 10:30 до 18:00; закрыт по понедельникам и в период новогодних праздников

с 10:30 до 18:00; закрыт по понедельникам и в период новогодних праздников Плата за вход: бесплатно

*Получить подробную информацию и забронировать посещение можно через официальный сайт музея (на английском языке)

Интервью и текст: Като Мадоми (технический писатель и редактор).

Фотографии: редакция Nippon.com