100 знаменитых замков Японии ®: замок Инуяма, префектура Айти

Японские замки

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Главная башня замка Инуяма, построенного на холме у берега реки Кисо, является единственным сохранившимся примером старейшего стиля архитектуры таких башен и признана национальным достоянием. Как говорят, за этот знаменитый замок сражались три величайших военачальника периода Сражающихся провинций – Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, и он всё же сохранился до наших дней.

Замок Инуяма, префектура Айти

Год постройки: 1537

1537 Первый владелец замка: Ода Нобуясу

Ода Нобуясу Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (национальное достояние)

главная башня Тэнсю (национальное достояние) Плата за вход: входной билет 550 йен для взрослых

входной билет 550 йен для взрослых Адрес: Aichi-ken Inuyama-shi Inuyama-Kitakoken 65-2

Aichi-ken Inuyama-shi Inuyama-Kitakoken 65-2 Вебсайт: Замок Инуяма – национальное достояниеа

Сохранившаяся главная башня, построенная в самом старом архитектурном стиле

Главная башня замка Инуяма построена в форме сторожевой башни, она имеет три яруса, четыре надземных и два подземных этажа. Она является примером старейшего стиля таких построек и признана национальным достоянием. Здесь можно увидеть характерные формы фронтонов иримоя на восточной стороне башни и фронтонов карахафу на северной и южной сторонах. Со смотровой площадки на 4-м этаже открывается прекрасный вид.

Замок Инуяма построил Ода Нобуясу, дядя Оды Нобунаги. Трёхъярусная башня замка в форме сторожевой башни с четырьмя надземными и двумя цокольными этажами сохранилась благодаря тому, что сменявшие друг друга правители замка неоднократно ремонтировали его. После смерти Нобуясу замок перешел к Нобунаге, который передал его в управление своим вассалам. После его смерти Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу сошлись в битве при Комаки-Нагакутэ, в ходе решалсяк спор за замок Инуяма. Замок сменил ряд правителей, пока в 1617 году, после установления сёгуната Токугава, правителем не был назначен Нарусэ Масанари, старший вассал рода Овари Токугава, правившего в Нагое, и с тех пор род Нарусэ управлял замком. В XIX веке замок передали префектуре Айти, но префектура безвозмездно передала его семье Нарусэ при условии, что она отремонтирует замок, сильно пострадавший во время землетрясения в Ноби в 1891 году. Замок Инуяма стал единственным замком в Японии, находящимся в частной собственности, но с 2004 года он находится в ведении фонда Инуямадзё хакутэй бунко, которому семья Нарусэ передала замок.

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Фотография к заголовку: Замок Инуяма (PIXTA)