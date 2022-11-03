100 знаменитых замков Японии ®: замок Инуяма, префектура Айти
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Замок Инуяма, префектура Айти
- Год постройки: 1537
- Первый владелец замка: Ода Нобуясу
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (национальное достояние)
- Плата за вход: входной билет 550 йен для взрослых
- Адрес: Aichi-ken Inuyama-shi Inuyama-Kitakoken 65-2
- Вебсайт: Замок Инуяма – национальное достояниеа
Сохранившаяся главная башня, построенная в самом старом архитектурном стиле
Главная башня замка Инуяма построена в форме сторожевой башни, она имеет три яруса, четыре надземных и два подземных этажа. Она является примером старейшего стиля таких построек и признана национальным достоянием. Здесь можно увидеть характерные формы фронтонов иримоя на восточной стороне башни и фронтонов карахафу на северной и южной сторонах. Со смотровой площадки на 4-м этаже открывается прекрасный вид.
Замок Инуяма построил Ода Нобуясу, дядя Оды Нобунаги. Трёхъярусная башня замка в форме сторожевой башни с четырьмя надземными и двумя цокольными этажами сохранилась благодаря тому, что сменявшие друг друга правители замка неоднократно ремонтировали его. После смерти Нобуясу замок перешел к Нобунаге, который передал его в управление своим вассалам. После его смерти Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу сошлись в битве при Комаки-Нагакутэ, в ходе решалсяк спор за замок Инуяма. Замок сменил ряд правителей, пока в 1617 году, после установления сёгуната Токугава, правителем не был назначен Нарусэ Масанари, старший вассал рода Овари Токугава, правившего в Нагое, и с тех пор род Нарусэ управлял замком. В XIX веке замок передали префектуре Айти, но префектура безвозмездно передала его семье Нарусэ при условии, что она отремонтирует замок, сильно пострадавший во время землетрясения в Ноби в 1891 году. Замок Инуяма стал единственным замком в Японии, находящимся в частной собственности, но с 2004 года он находится в ведении фонда Инуямадзё хакутэй бунко, которому семья Нарусэ передала замок.
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Фотография к заголовку: Замок Инуяма (PIXTA)