100 знаменитых замков Японии ®: замок Нагасино, префектура Айти

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Замок Нагасино известен как неприступный замок, построенный на скале у слияния двух рек. За него боролись два воинских рода – Такэда и Токугава, этот спор завершился битвой при Нагасино, когда объединённые силы Ода и Токугава победили армию дома Такэда, используя большое количество ружей.

Замок Нагасино, префектура Айти

Год постройки: 1508

1508 Первый владелец замка: Суганума Мотонари

Суганума Мотонари Основные достопримечательности: руины главной площадки замка Хоммару и др.

руины главной площадки замка Хоммару и др. Плата за вход: бесплатно, музей-заповедник руин замка Нагасино – 210 йен для взрослых

бесплатно, музей-заповедник руин замка Нагасино – 210 йен для взрослых Адрес: Aichi-ken Shinshiro-shi Nagashino 22-1

Aichi-ken Shinshiro-shi Nagashino 22-1 Вебсайт: Путеводитель по руинам замка Нагасино, национальному историческому памятнику (город Синcиро, на японском языке)

Неприступный замок, за который сражались дома Такэда и Токугава

Замок Нагасино в 1508 году построил на скале у слияния рек Тоёкава и Урэгава местный правитель Суганума Мотонари. Хотя постройки того времени не сохранились, видно, что это был неприступный замок, в котором умело использованы две сливающиеся реки в качестве рва и созданы дополнительные оборонительные сооружения – земляные валы и внутренние рвы.

В 1573 году Токугава Иэясу напал на род Суганума, который стал вассалом рода Такэда. В мае 1575 года Кацуёри, сын Такэда Сингэна, напал на замок Нагасино, чтобы расширить своё влияние на запад. Окудайра Садамаса, вассал дома Токугава, правивший замком в то время, защищал его от войск Такэда, имея всего 500 солдат. На помощь выступили Ода Нобунага и Токугава Иэясу с армией примерно в 40 000 воинов. Битва между объединёнными войсками Ода и Токугава и армией Такэда получила название битвы при Нагасино. Она примечательна тем, что Нобунага разгромил армию рода Такэда, которая считалась самой сильной в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), впервые применив тактику использования тысяч ружей. В Музее охраны исторических памятников руин замка Нагасино на месте замка выставлены исторические материалы, связанные с битвой при Нагасино.

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Фотография к заголовку: Руины замка Нагасино (PIXTA)