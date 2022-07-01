100 знаменитых замков Японии ®: замок Нагоя, префектура Айти

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Нагоя построил Токугава Иэясу, выиграв битву при Сэкигахара и готовясь к Осакской кампании против Тоётоми. Считается, что с постройкой этого замка с огромной замковой башней, великолепным дворцом Хоммару и огромной площадкой Ниномару завершилось формирование японских замков Нового времени, а в популярной некогда песне выражали надежду на процветание земли Овари, где построили новый замок.

Замок Нагоя, префектура Айти

Год постройки: 1610

1610 Первый владелец замка: Токугава Ёсинао

Токугава Ёсинао Основные достопримечательности: юго-западная угловая башня (Сумиягура), юго-восточная угловая башня, северо-западная угловая башня, вторые ворота Хоммару (все три – важное культурное достояние), дерево торрея (кая) Победы (памятник природы), дворец Хоммару (восстановлен) и т. д.

юго-западная угловая башня (Сумиягура), юго-восточная угловая башня, северо-западная угловая башня, вторые ворота Хоммару (все три – важное культурное достояние), дерево торрея (кая) Победы (памятник природы), дворец Хоммару (восстановлен) и т. д. Плата за вход: входной билет 500 йен для взрослых

входной билет 500 йен для взрослых Адрес: Nagoya-shi Naka-ku Honmaru 1-1

Nagoya-shi Naka-ku Honmaru 1-1 Официальный вебсайт (на англ. яз.)

Замок Нагоя как выражение авторитета сёгуната Токугава и завершение формирования облика японских замков периода Эдо

Токугава Иэясу, выиграв битву при Сэкигахара, для подготовки Осакской кампании против рода Тоётоми решил построить замок Нагоя на месте замка Нагоно, где раньше правили рода Имагава и Ода. К строительству замка привлекли двадцать феодалов-даймё Западных земель, таких как Като Киёмаса и Фукусима Масанори. После завершения в замке была огромная пятиярусная главная замковая башня тэнсю с одним подземным этажом и золотыми мифическими животными сятихоко на крыше, великолепный дворец Хоммару, обширный сад Ниномару, высокие каменные стены и глубокие рвы. При постройке замка Нагоя использовали лучшие технологии замкового строительства, и считается, что при его строительстве завершилось формирование облика замков периода Эдо (1603-1868). Первым владельцем замка стал Токугава Ёсинао, девятый сын Иэясу, и с тех пор на протяжении 260 лет правления сёгунов Токугава замок процветал как резиденция рода Овари Токугава, одной из трёх ветвей правящего рода.

При правительстве Мэйдзи в XIX веке замок передали Министерству императорского двора и он использовался для остановок членов императорского дома как императорская резиденция Нагоя. После этого он был передан городу Нагоя в 1930 году и стал первым замком, признанным национальным достоянием (довденное национальное достояние), но во время Второй мировой войны в ходе масштабных авианалётов на город Нагоя в 1945 году замок сгорел. Росписи мастеров школы Кано на потолке, стенах и раздвижных дверях дворца Хоммару хранились в другом месте и их удалось сохранить. В настоящее время в общей сложности 1047 настенных росписей дворца Хоммару признаны важными культурными ценностями национального значения. Некоторые из них открыты для осмотра в Музее сокровищ замка в Нисиномару.

Главная башня была восстановлена в 1959 году с каркасом из железобетона на пожертвования горожан и использовалась как музей. Также в 2018 году было завершено восстановление дворца Хоммару, и он открылся для посещения.



Замок Нагоя, дворец Хоммару (PIXTA)

Узнать больше об этом месте

Замки в префектуре Айти

Замок Инуяма, префектура Айти(национальное достояние)

Замок Окадзаки, префектура Айти

Замок Нагасино, префектура Айти

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Главная башня замка Нагоя (PIXTA)

Статьи по теме