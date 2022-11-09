100 знаменитых замков Японии ®: замок Окадзаки, префектура Айти
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Замок Окадзаки, префектура Айти
- Год постройки: около 1455
- Первый владелец замка: Сайго Ёрицуну
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (реконструкция), ров Сэйкайбори, каменные стены и т. п.
- Плата за вход: 200 йен для взрослых
- Адрес: Aichi-ken Okazaki-shi Kosei-cho 561-1
- Вебсайт: Замок Окадзаки (официальный туристический объект города Окадзаки, префектура Айти)
Замок, в котором родился Токугава Иэясу
Замок Окадзаки известен как замок, в котором родился Токугава Иэясу, он был построен в первой половине XV века. Замок построил местный правитель Сайго Ёрицугу, а дед Иэясу, Мацудайра Киёясу, перенёс его на нынешнее место, и с тех пор он стал называться замком Окадзаки.
Иэясу родился в замке Окадзаки в 26 день 12 луны 1542 года. Сохранился колодец, из которого, как говорят, брали воду для первого купания младенца, и он стал известен как место удачи под названием «Колодец первого купания князя Тосё». Иэясу провёл детство в качестве заложника у родов Ода и Имагава, но когда Имагава Ёсимото был убит в битве при Окэхадзама, Иэясу, которому было тогда 19 лет, вернулся в замок Окадзаки и впоследствии объединил страну. И в последующие годы, после того как сёгунат перенёс свой политический центр в Эдо, Окадзаки оставался замком, связанным с домом Токугава, и правителями замка становились старшие вассалы сёгуната.
После падения сёгуната в XIX веке по указу правительства Мэйдзи об уничтожении замков были снесены постройки, от замка остались только ров и каменные стены. В 1959 году башня была реконструирована из железобетона и открыта для посещения как исторический музей. Замок-музей пользуется популярностью, но с июня 2022 г. по январь 2023 г. он закрыт на период реконструкции.
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Фотография к заголовку: Главная башня Тэнсю замка Окадзаки (PIXTA)