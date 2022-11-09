100 знаменитых замков Японии ®: замок Окадзаки, префектура Айти

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Замок Окадзаки известен как место, где родился Токугава Иэясу, основатель сёгуната Эдо, и в настоящее время существует как исторический парк, где расположены связанные с Иэясу объекты, а в центре находится восстановленная главная башня замка.

Замок Окадзаки, префектура Айти

Год постройки: около 1455

около 1455 Первый владелец замка: Сайго Ёрицуну

Сайго Ёрицуну Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (реконструкция), ров Сэйкайбори, каменные стены и т. п.

главная башня Тэнсю (реконструкция), ров Сэйкайбори, каменные стены и т. п. Плата за вход: 200 йен для взрослых

200 йен для взрослых Адрес: Aichi-ken Okazaki-shi Kosei-cho 561-1

Aichi-ken Okazaki-shi Kosei-cho 561-1 Вебсайт: Замок Окадзаки (официальный туристический объект города Окадзаки, префектура Айти)

Замок, в котором родился Токугава Иэясу

Замок Окадзаки известен как замок, в котором родился Токугава Иэясу, он был построен в первой половине XV века. Замок построил местный правитель Сайго Ёрицугу, а дед Иэясу, Мацудайра Киёясу, перенёс его на нынешнее место, и с тех пор он стал называться замком Окадзаки.

Иэясу родился в замке Окадзаки в 26 день 12 луны 1542 года. Сохранился колодец, из которого, как говорят, брали воду для первого купания младенца, и он стал известен как место удачи под названием «Колодец первого купания князя Тосё». Иэясу провёл детство в качестве заложника у родов Ода и Имагава, но когда Имагава Ёсимото был убит в битве при Окэхадзама, Иэясу, которому было тогда 19 лет, вернулся в замок Окадзаки и впоследствии объединил страну. И в последующие годы, после того как сёгунат перенёс свой политический центр в Эдо, Окадзаки оставался замком, связанным с домом Токугава, и правителями замка становились старшие вассалы сёгуната.

После падения сёгуната в XIX веке по указу правительства Мэйдзи об уничтожении замков были снесены постройки, от замка остались только ров и каменные стены. В 1959 году башня была реконструирована из железобетона и открыта для посещения как исторический музей. Замок-музей пользуется популярностью, но с июня 2022 г. по январь 2023 г. он закрыт на период реконструкции.

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Фотография к заголовку: Главная башня Тэнсю замка Окадзаки (PIXTA)