[Видео] Объекты Всемирного наследия – дворцы столиц Асука и Фудзивара: колыбель Японии в сельской глубинке у реки Нара

Путеводительпо Японии

В июле 2026 года памятники, датируемые примерно VII веком и расположенные в деревне Асука в префектуре Нара, а также разбросанные по городам Касихара и Сакураи, были внесены в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под названием «Дворцы Асука-Фудзивара». Предлагаем вам видео об этих важных памятниках, которые показывают, как 1400 лет назад в Японии создавалось централизованное государство.

Археологические находки, рассказывающие историю древних международных связей

В период Асука (592-710) Япония, ранее бывшая конфедерацией могущественных родов, превратилась в централизованное государство с императором во главе. Правительство, располагавшееся в районе Асука-Фудзивара в южной части Нарской котловины, приняло правовые кодексы (рицурё) и установило политические институты и налоговую систему, взяв за образец китайские аналоги. Именно в этот период название Нихон (日本, Япония), используемое сейчас, было принято в качестве официального названия страны, которое использовалось при международных контактах.



На территории дворца Асука также произошел Инцидент годов Исси (645), в результате которого императорский род избавился от влияния могущественного рода Сога



Здесь находились старейшие в Японии водяные часы «Асука мидзуоти»



Камень Сакафунэиси (Каменная лодка для сакэ) с загадочными бороздками – предполагают, что он использовался при производстве сакэ



Водоотводные сооружения, в том числе «каменный бассейн в форме черепахи» (справа) неподалёку от камня Сакафунэиси

Начиная с 630 года на протяжении более 60 лет дворец Асука служил политическим и культурным центром. Вокруг него располагались ритуальные места, где император молился о мире, и водяные часы, построенные с использованием технологий, заимствованных с континента. Эти памятники свидетельствуют о том, что ритуалы и измерение времени были важными инструментами управления, и подчёркивают высокий уровень мастерства обработки камня.

Кофун (курган) Исибутай – ещё один впечатляющий каменный монумент в Асуке. Погребальная камера в нём построена из 30 массивных валунов, которые в сумме весят около 2300 тонн. Считается, что это гробница Сога-но Умако – государственного деятеля, который стремился сделать буддизм государственной религией. Огромные размеры камней, использованных для строительства, дают яркое представление о его власти и влиянии.

Ранние монастыри, такие как Асукадэра, также в значительной степени строились по континентальным архитектурным образцам. Буддизм стал центральным элементом государственного управления и сыграл роль в формировании японской культуры, в том числе использование китайских иероглифов. Лучшие свидетельства активного международного обмена той эпохи сохранились в фресках курганных гробниц Такамацудзука и Китора. Их каменные камеры украшены яркими астрономическими картами, человеческими фигурами и мифическими существами, а курганы имеют многослойную земляную конструкцию, что указывает на влияние техник, заимствованных из Китая и с Корейского полуострова. В этих двух гробницах находятся единственные сохранившиеся в Японии многоцветные фрески такого рода, и обе они признаны национальным достоянием.



Горизонтальная каменная камера кургана Исибутай кофун



Фрески курганной гробницы Такамацудзука (национальное достояние) в настоящее время хранятся в расположенном неподалёку реставрационном центре

Появление централизованного государства с большими столичными городами

Строительство столицы Фудзивара-кё в 694 году ознаменовало завершение создания централизованного государства, организованного вокруг императора и управляемого в соответствии с правовыми кодексами рицурё. Дворец стал местом, где сосредоточены политические и ритуальные функции, его окружали жилые помещения для чиновников и рядом находились два государственных храма. Это была первая полностью спланированная столица Японии – проект, который впоследствии стал образцом для новой столицы Хэйдзё-кё (с 710 года, на территории современной Нары) и Хэйан-кё (с 794 года, на территории современного Киото).



Территория вокруг дворца Фудзивара, являющаяся центром древней столицы, занимает приблизительно 5 квадратных километров



Место, где раньше находился монастырь Якусидзи – государственный монастырь Фудзивара-кё

После переноса столицы территория вокруг дворцов Асука и Фудзивара превратилась в сельскую местность. В результате фундаменты дворцов, храмов и гробниц хорошо сохранились нетронутыми под землёй и находятся в удивительно хорошем состоянии. Беспрецедентные археологические находки, свидетельствующие о рождении Японии как единого государства, стали ключевым фактором включения этого места в список Всемирного наследия. При посещении этих мест, где зародилась Япония, охватывает чувство попадания в капсулу времени.



Каменная пагода (важный объект культурного наследия), созданная в конце периода Хэйан (794-1192), служит памятником на месте расположения буддийского монастыря Хинокумадэра, построенного могущественным родом переселенцев с континента



Место, где когда-то находился государственный монастырь Каварадэра



Курганная гробница Кенгосидзука – необычный восьмиугольный курган, отреставрированный в 2022 году



Посетители курганной гробницы Сёбуике могут осмотреть интерьер горизонтальной каменной камеры

Фото и видео 96BOX (Куроива Масакадзу, Фудзи Кадзуюки)

Текст подготовлен редакцией Nippon.com.

Фотография к заголовку: Курган Исибутай, символ Асуки