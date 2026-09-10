Новая форма культуры каваий: «Музей какашек» – очаровательная интерактивная выставка для всех возрастов

Путеводительпо Японии

Интерактивный развлекательный центр «Музей какашек», где можно весело провести время в компании очаровательных обитателей туалета, предлагает побывать в его филиалах в разных местах Японии. Здесь можно развлечься и снять хорошие фотографии для социальных сетей – всего за семь с лишним лет с момента открытия он привлёк 3 миллиона посетителей из Японии и других стран. В августе открылся четвёртый филиал в Йокогаме – мир «забавных какашек» продолжает расширяться.

Тематический парк забавных какашек

«Привет, какашки!».

У входа в «Музей какашек YOKOHAMA BAY», открывшийся 1 августа в районе Нака города Йокогама, сотрудники с улыбками приветствуют посетителей. Это четвёртый постоянно действующий «Музей какашек (унко)» после музеев в Токио, Нагое и Окинаве. Он наконец-то вернулся в Йокогаму, свою колыбель, где музей впервые появился в качестве временного мероприятия в марте 2019 года.

С момента своего открытия Унко мюзиаму, «Музей какашек», стал настоящей сенсацией благодаря своему запоминающемуся названию и неожиданному поп-артовому оформлению, привлекая поклонников всех возрастов – сюда приходят семьями, приводят друзей, заходят и пары влюблённых. С учётом временных мероприятий в восьми местах в Японии и за рубежом, общее число посетителей в июле 2026 года превысило 3 миллиона. Он стал популярным местом для иностранных туристов, и со временем его популярность только растёт.

В помещении вы сразу видите розовые стены и яркое освещение, которые полностью развеивают любое ощущение грязи или смущения – наоборот, эта атмосфера вызывает восторг. В первой комнате MY UNKO MAKER расположены ряды предметов, напоминающих унитазы. Если сесть и поднапрячься, можно получить пластиковый MY UNKO – надев его на палочку, его можно носить с собой как компаньона при исследовании музея.



В «Музее какашек YOKOHAMA BAY» посетителей встречают неоновые вывески с изображением пейзажей Йокогамы и надписями на языках разных стран мира



MY UNKO MAKER: из унитаза рождается компаньон

После посещения аттракциона MY UNKO MAKER вы попадаете в главный зал, оформленный в пастельных тонах. Там повсюду вы найдёте предметы на тему какашек, такие как «Вулкан LOVE какашек», где вулкан извергает мягкие цветные шарики в форме какашек, и роскошная чайная комната «Принцесса Пуритто» с выбором сладостей в форме какашек. В соответствии с концепцией «Любовь какашек», каждый уголок этого пространства – это фотогеничный рай, исполненный любви к какашкам.



В бассейн с шариками извергаются напоминающие какашки предметы: «Вулкан LOVE какашек»



Интерьер чайной комнаты «Принцесса Пуритто» идеально подходит для потрясающих фотографий на память



В инсталляции «Галактика любви к какашкам» представлены бесчисленные светящиеся какашки, парящие в зеркальной комнате

Если вы готовы постоять в очереди, вам обязательно стоит посетить аттракционы, использующие проекционное отображение и сенсорные технологии. Дети будут в восторге от игр, где они могут наступать на какашки, появляющиеся на стенах и полу, или переносить их.

Взрослым нравится уголок игр кусогэ – хотя игровой процесс прост и сводится к отбиванию от атакующих фекалий или их ловле при помощи унитаза, высокое качество и уровень сложности делают игру на удивление затягивающей.

Даже дети, которые поначалу стеснялись участвовать, вскоре начнут улыбаться и кричать друг другу: «Какая классная какашка!» и «Спасибо, какашка!». То, от чего обычно отворачиваются, здесь покажется милым и забавным.



Прыгать, чтобы перенести какашки



Hop! Step! Jumpoo! NEO – аттракцион, в котором нужно наступить на какашки



Фотозона UGA (Unko Graffiti Art) и Draw! Everyone’s Poop позволяют рисовать граффити на цифровом унитазе, используя его в качестве холста



Чтобы началось «Путешествие какашки», нужно нажать на рычаг и запустить воздушный шар



GO!GO! Poop Cart – аттракцион управления машиной, которая быстро передвигается по цифровому городу



«Игровой центр какашек» Кусогэ-му сэнта-, где собраны разные игры на тему какашек

«Какашки» как часть японской поп-культуры

Благодаря тому, что для развлечений в «Музее какашек» не требуется знание языка, он пользуется огромной популярностью у иностранцев. Его также хорошо приняли в ходе временных демонстраций в Шанхае (Китай) и Мельбурне (Австралия), а британская газета The Guardian описала его как «инстаграмное пространство, облёкшее тему дефекации в стиль каваий», которое привлекает внимание как весёлое место и за рубежом.

Образ какашки распространился в японской манге, примером чему служит «Доктор Сламп» Ториямы Акиры, и с тех пор она даже используется как эмодзи на мобильных телефонах и смартфонах, превратившись в общепризнанный символ. Хотя туалетный юмор существует во всём мире, появление «какашечного» популярного развлечения, вероятно, объясняется особой склонностью японцев находить «милые» (каваий) элементы во всём.

К 2029 году организаторы планируют открыть другие постоянные площадки в разных местах, в том числе за рубежом. Там можно играть, фотографироваться и веселиться – почему бы на время не отбросить предвзятость и не насладиться этим миром, выходящим за рамки обыденности?



Перед тем, как покинуть музей, не забудьте купить сувениры перед отъездом! Самый популярный товар – это мешок, который до отказа можно наполнить мягкими игрушками «Пунипуни унко» (на переднем плане слева)



В магазине также продаются эксклюзивные куртки сукадзян, которые можно приобрести только в Йокогаме (слева) и товары в японском стиле. Это может стать хорошим сувениром на память о вашей поездке в Японию



Конфеты Unko Gummy (сверху) упакованы в коробку в форме унитаза. Также рекомендуется попробовать знаменитые йокогамские «какашечные» печенья с предсказаниями

Музей какашек YOKOHAMA BAY

Место: Yokohama World Porters 2F, 2-2-1 Shinko, Naka-ku, Yokohama city

Yokohama World Porters 2F, 2-2-1 Shinko, Naka-ku, Yokohama city Часы работы: с 10:30 до 21:00 (вход до 20:00), без выходных

с 10:30 до 21:00 (вход до 20:00), без выходных Стоимость входных билетов: взрослые от 2000 йен, учащиеся средних и старших классов от 1500 йен, учащиеся начальной школы и дети от 3 лет и старше от 1100 йен (цены могут меняться в зависимости от дня посещения).

взрослые от 2000 йен, учащиеся средних и старших классов от 1500 йен, учащиеся начальной школы и дети от 3 лет и старше от 1100 йен (цены могут меняться в зависимости от дня посещения). В связи с ограниченным количеством билетов в день посещения рекомендуется приобретать их заранее онлайн. Подробную информацию см. на официальном сайте (на английском, японском и китайском языках)

Материал, текст и фотографии подготовлены редакцией Nippon.com