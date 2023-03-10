Общение картинками: список японских эмодзи

Японская современная культура в мире

Удивительно, насколько много эмодзи связано с Японией. Мы сделали подборку используемых в онлайн-общении картинок, которые могут служить своеобразным введением в культуру этой страны.

(Примечание – в зависимости от устройства и ОС, которые вы используете для просмотра этой статьи, могут отображаться не все эмодзи. Всё же мы надеемся, что всё в порядке)

Эмодзи с момента их первоначального изобретения для использования на японских мобильных телефонах существуют уже более 20 лет. Сейчас их используют по всему миру, но их происхождение всё ещё заметно по непропорционально большому количеству идеограмм, связанных с японской культурой. Например, Япония – единственная страна, представленная на эмодзи в виде карты (🗾), и среди картинок достопримечательностей наряду со Статуей Свободы (🗽) и Каабой (🕋) есть также гора Фудзи (🗻) и Токийская башня ( 🗼).

На эмодзи широко представлена японская кухня – как знаменитые суси (🍣) и рамэн (🍜), так и менее известные блюда, включая рисовые клецки данго (🍡) и нарутомаки, «рыбная запеканка с водоворотом» (🍥), которая часто подается с рамэном. Есть узнаваемые японские напитки – чай маття (🍵) и сакэ (🍶), а также десерт в виде пудинга с заварным кремом пурин (🍮) и какигоори, ледяная стружка с сиропом (🍧).

На 2019 год Unicode, стандарт для компьютерного текста и символов, включал около 1700 эмодзи, хотя они отображаются по-разному на разных платформах. Это означает, что конкретный символ может казаться более японским, например, на iOS, чем на Android. «Кастрюля с едой» (🍲) обычно более или менее похожа на набэ, но на Android она напоминает западное рагу. Изначально появившийся в Южной Азии «рис с карри» (🍛) обычно напоминает японский вариант этого блюда, но этот символ тоже иногда выглядит по-разному.

Некоторые из самых характерных для Японии эмодзи связаны с праздниками. Есть новогоднее украшение кадомацу, «сосна у ворот» (🎍), куклы Праздника кукол Хинамацури (🎎), сделанные из ткани фигуры карпов на День мальчиков (🎏), украшения к празднику Танабата (🎋) и даже полная луна и церемониальные украшения к осеннему любованию полной луной цукими (🎑). Японская религия представлена ​​характерными красными воротами тории синтоистского святилища (⛩️). Есть также мифические длинноносые существа тэнгу (👺) и демоны они (👹).

В некоторых случаях эмодзи существуют как в японской, так и в западной версии. Например, есть и японский замок (🏯), и почтовое отделение (🏣) с символом почты 〒, а также их западные аналоги (🏰) (🏤). Эмодзи банкнот могут изображать доллары (💵), евро (💶) и фунты (💷), а также йены (💴), однако символ обмена валюты обычно показывает только доллары и йены (💱). На денежных эмодзи чаще появляются знаки доллара (💰🤑💲), однако на «графике роста» рост показан в йенах (💹), а не в других валютах.

Среди эмодзи, изображающих различных персонажей, можно видеть трёх мудрых обезьян, которые «не видят, не слышат и не говорят зла» ​​(🙈 🙉 🙊) из резных украшений святилища Тосёгу в Никко, присутствуют среди знаков и японские жесты, указывающие, что «всё в порядке» (🙆) или наоборот (🙅), есть даже эмодзи «какашки» (💩), порадовавшие мир непринуждённым юмором, когда эмодзи широко распространились в глобальном масштабе. Кстати, «гостиницы любви», то есть отели для эротических свиданий (🏩) привычны и узнаваемы в Японии, но незнакомые с ними пользователи в других странах переосмысливают этот эмодзи как больницу, исходя из сходства с буквой «H» (hospital) и рисунка сердца.

Есть и другой эмодзи, который обрёл новое значение – улыбающееся лицо с каплей пота (😅), которое японцы используют для выражения извинения за мелкую оплошность или смущения. В других местах пользователи обычно используют его, чтобы выразить облегчение, когда удалось избежать плохой ситуации – «Фух!». Иногда не знающие смысла люди очень комично интерпретируют эмодзи – например, использующийся в японском детском саду бедж с именем в форме тюльпана (📛) получил забавное английское название «тофу в огне».

Вообще японских эмодзи очень много, просто большинство из них за пределами Японии либо не знают, либо практически ими не пользуются. Наиболее узнаваемыми являются, пожалуй, знак онсэн, горячих источников (♨️), и символ «начинающий водитель» (🔰), который используется расширенно в других контекстах для обозначения новичка. Японцы могут использовать эмодзи с иероглифами, выражающими такие понятия, как «поздравления» (㊗️), «запрет» (🈲) или «скидка» (🈹).

Ниже представлен обширный список японских эмодзи. Некоторые из них характерно японские, тогда как другие могут быть более универсальными, но по-прежнему напоминают специфически японские версии. Не указаны некоторые сомнительные случаи – например, «собака» (🐕) традиционно изображалась как акита, но сейчас имеет вид других пород на многих платформах.

В 2020 году был представлен смайлик ниндзя (🥷), который постепенно внедряется во все системы.

Эмодзи и праздники

Еда и напитки

Разное

💴 Банкноты (йены) 💱 Обмен валюты (йена/доллар) 💹 График роста (йена) 🏣 Почтовое отделение со знаком 〒 🏩 «Гостиницы любви» 💩 Улыбающаяся какашка 🙈 Обезьяна, не видящая злого 🙉 Обезьяна, не слышащая злого 🙊 Обезьяна на говорящая злого 🙆 Жест мару<, круг (да, хорошо) 🙅 Жест бацу (нет, плохо) 🙇 Догэдза (земной поклон) 🎐 Фурин (колокольчик, звучащий от ветра) 👾 Space Invaders (видеоигра) 🎴 Карта ханафуда Символы ♨️ Онсэн (горячий источник) 🔰 Новый водитель, новичок 📛 Именной бейдж детского сада 💮 Белый цветок (штамп, используемый учителями для обозначения «молодец») 💢 Символ гнева в манга и аниме 💠 Каваий 〽️ Музыкальный знак, указывающий начало в традиционной музыке 🈁 Коко (здесь) 🈂️ Са (сабису, бесплатно) 🈷️ Цуки (ежемесячная сумма) 🈶 Ю (платно) 🈯 Си (зарезервировано) 🉐 Току (выгодная сделка) 🈹 Вари (скидка) 🈚 Му (бесплатно) 🈲 Кин (запрещено) 🉑 Ка (возможно, допустимо) 🈸 Син (заявение) 🈴 Го (успешная сдача экзамена) 🈳 Аки (вакансия) ㊗️ Сюку (поздравляю) ㊙️ Хи (секрет) 🈺 Эй (работает, открыто) 🈵 Ман (нет свободных мест)

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