Идзакая – место, куда так приятно заглянуть после долгого рабочего дня. Здесь можно вкусно перекусить, выпить пива или сакэ с коллегами и друзьями, расслабиться после работы. Приоткройте дверь, отодвиньте рукой занавеску норэн на входе, и идзакая встретит вас теплым, сердечным «ирассяй!».
Выпить, закусить и расслабиться
Идзакая – это не бар и не ресторан. В этом традиционном японском питейном заведении вы можете выпить, закусить, и при этом, как правило, не особо потратиться, хотя, конечно, встречаются и заведения класса люкс. В Японии идзакая распространены повсеместно. Чаще всего они расположены у железнодорожных станций. Из алкогольных напитков в них подают главным образом японское пиво, сакэ и сётю. Также есть небольшой выбор безалкогольных напитков. Чтобы удовлетворить всевозможным вкусам, меню закусок обычно бывает достаточно разнообразным: в нем можно найти как сасими, так и куриные шашлычки, и о-нигири, и много чего еще. Цена ужина на одного человека варьируется в диапазоне от 2000 до 7000 йен.
Традиционный интерьер идзакая – столы со стульями и барная стойка. В некоторых заведениях есть уголки с татами, где нужно снимать обувь. До сих пор существует много частных, маленьких заведений, но с 1975 года в Японии действуют сетевые идзакая, предлагающие своим посетителям доступные цены, адекватный сервис, неплохой выбор блюд и напитков и, что немаловажно, много посадочных мест. Поэтому, по сравнению с традиционными маленькими заведениями, сетевые особенно популярны среди молодежи, женщин и тех, кто любит проводить время с семьей. В некоторых идзакая есть англоязычная версия меню специально для иностранных посетителей.
Кстати, в зависимости от особенностей меню идзакая подразделяются на несколько категорий. Если там подают одэн, то заведение попадает в категорию одэн-я, если основной упор делается на уже упомянутые выше куриные шашлычки якитори, значит, это якитори-я, если главное блюдо – морепродукты, мясо или овощи, приготовленные на гриле (яп. робата-яки), то идзакая будет называться просто робата-яки. В Японии идзакая выделяются в отдельный тип питейных заведений, отличный от пабов и баров «западного» образца, где подаются иностранные сорта пива, вино и крепкие алкогольные напитки типа виски.
Пришел, увидел, заказал
После того, как клиентов встретили и усадили, им приносят палочки о-хаси и небольшие плошки. Первым делом заказываются напитки, как правило алкогольные. Чаще всего вместе с алкоголем клиентам подают небольшую порционную закуску отоси (в Западной Японии – цукидаси). Обычно ее цена колеблется от 300 до 500 йен и взимается в качестве платы «за посадку», но иногда закуска подается за счет заведения.
Когда клиент готов перейти к следующей стадии заказа, он подзывает официанта, высоко подняв руку. Закуски и другие блюда можно заказывать из меню, которое лежит на столах, а также развешено на стенах заведения в виде полосок бумаги с названием блюда и ценой. Наиболее популярные блюда, которые можно найти практически в любой идзакая: охлажденный и приправленный тофу (яп. хияякко), курица в кляре (яп. караагэ), сасими, эдамамэ, шашлычки из курицы. Также в меню часто встречаются региональные деликатесы. Если вы пришли в идзакая не в одиночку, приготовьтесь к тому, что заказываемые закуски, как правило, не порционные, а делятся между всеми участниками возлияния.
Пока ваш заказ готовится, можно наконец поднять тост и выпить (как говорят японцы, сделать «кампай»). В идзакая чаще всего собираются шумные компании, но и есть и такие заведения, где принято расслабляться в тишине, по двое, по трое, а то и в полном одиночестве.
Эдоские корни идзакая
В эпоху Эдо, во времена правления клана Токугава (1603-1868) в Японии появился обычай выпивать по чашечке-другой в «стоячих» заведениях под названием «дом сакэ» (яп. сакая). Люди получили возможность пить не у себя дома, а «находясь в доме сакэ» (яп. и-дзакая). К горячительным напиткам подавали нехитрую закуску в виде вареных овощей или похлебки одэн. Это считается отправной точкой современных идзакая.
В то время еще не было стеклянных бутылок, и производители сакэ поставляли свою продукцию в больших деревянных бочках. Эти бочки выставлялись владельцами идзакая прямо в самом заведении, а напитки подавались в маленьких мерных деревянных чашечках квадратной формы (яп. масу). Поначалу алкоголь главенствовал в идзакая безраздельно, а закуски были делом десятым. Но впоследствии баланс сил постепенно менялся, что, впрочем, не помешало идзакая стать поистине народным, самым популярным среди японцев типом питейного заведения.
Тройка фаворитов: пиво, сакэ, коктейли
Пиво в идзакая предлагается двух типов: бутылочное (яп. бин-биру) и разливное (яп. нама-биру). Сакэ традиционно пьют либо подогретым, либо комнатной температуры, но в последнее время стало популярным также и охлажденное «холодное сакэ» (яп. рэйсю), которое подается в стеклянном стакане. Более крепкий, чем сакэ, алкогольный напиток сётю, который делается из риса, ячменя или сладкого картофеля, пьют по-разному – и со льдом, и смешанным с теплой или холодной водой, и с добавлением фруктовых соков, сиропов и содовой (так называемые коктейли тюхай) – можно подобрать способ практически на любой вкус. В «увеселительных», тусовочных кварталах частенько подают коктейль «Хоппи» на основе сётю и пива. В разных регионах Японии – разный климат и разные методы сакэварения и дистилляции сётю, и вкус поэтому тоже получается очень разный. Окажетесь в Японии – постарайтесь продегустировать самые разные виды и бренды этих напитков. Вы не пожалеете!