Идзакая – место, куда так приятно заглянуть после долгого рабочего дня. Здесь можно вкусно перекусить, выпить пива или сакэ с коллегами и друзьями, расслабиться после работы. Приоткройте дверь, отодвиньте рукой занавеску норэн на входе, и идзакая встретит вас теплым, сердечным «ирассяй!».

Выпить, закусить и расслабиться

Идзакая – это не бар и не ресторан. В этом традиционном японском питейном заведении вы можете выпить, закусить, и при этом, как правило, не особо потратиться, хотя, конечно, встречаются и заведения класса люкс. В Японии идзакая распространены повсеместно. Чаще всего они расположены у железнодорожных станций. Из алкогольных напитков в них подают главным образом японское пиво, сакэ и сётю. Также есть небольшой выбор безалкогольных напитков. Чтобы удовлетворить всевозможным вкусам, меню закусок обычно бывает достаточно разнообразным: в нем можно найти как сасими, так и куриные шашлычки, и о-нигири, и много чего еще. Цена ужина на одного человека варьируется в диапазоне от 2000 до 7000 йен.

Традиционный интерьер идзакая – столы со стульями и барная стойка. В некоторых заведениях есть уголки с татами, где нужно снимать обувь. До сих пор существует много частных, маленьких заведений, но с 1975 года в Японии действуют сетевые идзакая, предлагающие своим посетителям доступные цены, адекватный сервис, неплохой выбор блюд и напитков и, что немаловажно, много посадочных мест. Поэтому, по сравнению с традиционными маленькими заведениями, сетевые особенно популярны среди молодежи, женщин и тех, кто любит проводить время с семьей. В некоторых идзакая есть англоязычная версия меню специально для иностранных посетителей.

Кстати, в зависимости от особенностей меню идзакая подразделяются на несколько категорий. Если там подают одэн, то заведение попадает в категорию одэн-я, если основной упор делается на уже упомянутые выше куриные шашлычки якитори, значит, это якитори-я, если главное блюдо – морепродукты, мясо или овощи, приготовленные на гриле (яп. робата-яки), то идзакая будет называться просто робата-яки. В Японии идзакая выделяются в отдельный тип питейных заведений, отличный от пабов и баров «западного» образца, где подаются иностранные сорта пива, вино и крепкие алкогольные напитки типа виски.

Меню можно найти не только на столах, но и на стенах

Пришел, увидел, заказал

После того, как клиентов встретили и усадили, им приносят палочки о-хаси и небольшие плошки. Первым делом заказываются напитки, как правило алкогольные. Чаще всего вместе с алкоголем клиентам подают небольшую порционную закуску отоси (в Западной Японии – цукидаси). Обычно ее цена колеблется от 300 до 500 йен и взимается в качестве платы «за посадку», но иногда закуска подается за счет заведения.

Усадив клиента, ему принесут плошку, палочки, влажную салфетку для рук, чашечку для соевого соуса и закуску

Когда клиент готов перейти к следующей стадии заказа, он подзывает официанта, высоко подняв руку. Закуски и другие блюда можно заказывать из меню, которое лежит на столах, а также развешено на стенах заведения в виде полосок бумаги с названием блюда и ценой. Наиболее популярные блюда, которые можно найти практически в любой идзакая: охлажденный и приправленный тофу (яп. хияякко), курица в кляре (яп. караагэ), сасими, эдамамэ, шашлычки из курицы. Также в меню часто встречаются региональные деликатесы. Если вы пришли в идзакая не в одиночку, приготовьтесь к тому, что заказываемые закуски, как правило, не порционные, а делятся между всеми участниками возлияния.

Пока ваш заказ готовится, можно наконец поднять тост и выпить (как говорят японцы, сделать «кампай»). В идзакая чаще всего собираются шумные компании, но и есть и такие заведения, где принято расслабляться в тишине, по двое, по трое, а то и в полном одиночестве.

(По часовой стрелке с верхнего левого угла) коктейль на основе сётю с моченой сливой; хиякко, приправленный зеленым луком и кацуобуси; курица во фритюре; сакэ и моченые овощи (яп. цукэмоно); отварной шпинат с кацуобуси и пиво; ставрида во фритюре с капустным салатом

Сасими-сет (слева направо: желтохвост (яп. хамати), тунец, моллюск акагай) подается на стружке дайкона с порцией васаби

Сасими из иваси подается с зеленым луком, имбирем и соевым соусом

Эдоские корни идзакая

В некоторых идзакая и в наши дни алкоголь подают в чашечках масу

В эпоху Эдо, во времена правления клана Токугава (1603-1868) в Японии появился обычай выпивать по чашечке-другой в «стоячих» заведениях под названием «дом сакэ» (яп. сакая). Люди получили возможность пить не у себя дома, а «находясь в доме сакэ» (яп. и-дзакая). К горячительным напиткам подавали нехитрую закуску в виде вареных овощей или похлебки одэн. Это считается отправной точкой современных идзакая.

В то время еще не было стеклянных бутылок, и производители сакэ поставляли свою продукцию в больших деревянных бочках. Эти бочки выставлялись владельцами идзакая прямо в самом заведении, а напитки подавались в маленьких мерных деревянных чашечках квадратной формы (яп. масу). Поначалу алкоголь главенствовал в идзакая безраздельно, а закуски были делом десятым. Но впоследствии баланс сил постепенно менялся, что, впрочем, не помешало идзакая стать поистине народным, самым популярным среди японцев типом питейного заведения.

Холодное сакэ принято наливать до самых краев, что называется «с горкой»

Тройка фаворитов: пиво, сакэ, коктейли

Пиво в идзакая предлагается двух типов: бутылочное (яп. бин-биру) и разливное (яп. нама-биру). Сакэ традиционно пьют либо подогретым, либо комнатной температуры, но в последнее время стало популярным также и охлажденное «холодное сакэ» (яп. рэйсю), которое подается в стеклянном стакане. Более крепкий, чем сакэ, алкогольный напиток сётю, который делается из риса, ячменя или сладкого картофеля, пьют по-разному – и со льдом, и смешанным с теплой или холодной водой, и с добавлением фруктовых соков, сиропов и содовой (так называемые коктейли тюхай) – можно подобрать способ практически на любой вкус. В «увеселительных», тусовочных кварталах частенько подают коктейль «Хоппи» на основе сётю и пива. В разных регионах Японии – разный климат и разные методы сакэварения и дистилляции сётю, и вкус поэтому тоже получается очень разный. Окажетесь в Японии – постарайтесь продегустировать самые разные виды и бренды этих напитков. Вы не пожалеете!