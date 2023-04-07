”إيزاكايا“ هي أماكن شهيرة يمكن الذهاب إليها لاحتساء المشروبات وتناول الطعام مع الأصدقاء أو زملاء العمل. عادة ما تتمتع هذه الحانات بأجواء غير رسمية وتوفر تشكيلة من المشروبات والطعام.

مكان للشرب والأكل والاسترخاء

”إزاكايا“ ي حانات على الطراز الياباني، وهي أماكن لتناول الطعام واحتساء المشروبات في جو يبعث على الراحة. أسعارها بشكل عام معقولة، على الرغم من وجود حانات إزاكايا راقية أيضا. هذا النوع من الحانات شائع في جميع أنحاء اليابان وتميل إلى التجمع بالقرب من محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق. تعتبر البيرة اليابانية والساكي وشوتشو من الأصناف النموذجية في قائمة مشروبات هذه الحانات، مع توفر مشروبات غير كحولية أيضا. وعادة ما تكون هناك مجموعة واسعة من خيارات الطعام، غالبا ما تتكون أساسا من مأكولات يابانية تقليدية. الأطباق مصممة لأن يتم تقاسمها بين أعضاء المجموعة على الطاولة الواحدة. في حين أن تكلفة الوجبة تعتمد على نوع المنشأة وطلبات الزبائن، إلا أن الفاتورة عادة ما تتراوح بين حوالي 2-7 آلاف ين للشخص الواحد.

تحتوي حانات إزاكايا التقليدية مقاعد على طاولات ومقاعد على منضدة كاونتر. قد تحتوي أيضا على مناطق ممدودة بحصير التاتامي وعندئذ يتعين على الزبائن خلع أحذيتهم. هناك الكثير من هذه الحانات مملوكة من قبل أفراد، ولكن منذ حوالي عام 1975 انتشرت سلاسل حانات إيزاكايا مملوكة لشركات ووفرت بديلا مريحا ومناسبا، وإن كان أقل أصالة. وبفضل الأسعار المنخفضة وقوائم الأصناف المحددة والتصميمات الداخلية القياسية، أصبحت هذه الحانات شائعة بين الزبائن الأصغر سنا والنساء والعائلات. يتوفر في بعضها قوائم طعام وشراب تحتوي على صور وأوصاف باللغة الإنكليزية.

قائمة المأكولات والمشروبات معروضة على الحائط في حانة إزاكايا.

مستعد للطلب

بعد أن يستدل الزبائن على مقاعدهم، يضع موظفو الحانة صحونا وعيدان تناول الطعام أمامهم. المرحلة الأولى هي طلب المشروبات، وعادة ما تكون كحولية. غالبا ما تقدم وجبة مقبلات ”تسوكيداشي“ صغيرة مع الجولة الأولى من المشروبات. قد تكون مجانية، ولكنها عموما تكلف حوالي 300-500 ين وهي بمثابة رسوم جلوس.

طاولة عليها صحن وزوج من عيدان الطعام ومنديل ورقي مرطب وطبق لصلصة الصويا ومقبلات.

بعد وصول المشروبات تُقرع الكؤوس ببعضها البعض مع هتاف جميع من على الطاولة بكلمة ”كانباي (بصحتك باللغة اليابانية)“ ثم يبدؤون في الاسترخاء. عندما تكون جاهزا لطلب الطعام، ارفع يدك لمناداة موظفي الحانة (بعض الحانات تسهل العملية من خلال تزويد الطاولات بأزرار لاستدعاء الموظفين). وبصرف النظر عن القوائم الموجودة على الطاولات، غالبا ما تكون أسماء الأصناف وأسعارها مكتوبة على لوحات معلقة على الحائط. حتى أن هناك عددا قليلا من السلاسل تسمح للزبائن بالطلب باستخدام لوحة لمس إلكترونية تتضمن قوائم للأصناف.

تتباين الأطباق المختارة حسب المطعم، ولكن بعض الأصناف المفضلة منذ فترة طويلة هي ”هيياياكّو (توفو مبرد)“ وقطع دجاج مقلية وساشيمي وفول صويا إدامامي وأسياخ دجاج مشوية (ياكيتوري). هناك أيضا أصناف خاصة بالمكان والموسم.

أسماء الأصناف في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: ”تشوهاي“ مع ”أوميبوشي (مخلل البرقوق)“، ”هيياياكّو (توفو مبرد)“ مغطاة بالبصل الأخضر ورقائق كاتسوؤبوشي مصنوعة من أسماك بونيتو، قطع دجاج مقلية، مخللات وساكي، أوراق سبانخ مغطاة مسلوقة برقائق كاتسوؤبوشي مع بيرة، أسماك آجي مقلية (ماكريل الحصان) مع أوراق ملفوف مبشورة.

وجبة ساشيمي في المقدمة وهي تتضمن (من اليسار) أسماكا هاماتشي (السريولا) والتونة ومحار أكاغاي (بنات الخلول). تُقدم هذه الوجبة فوق فرشة من فجل دايكون مبشور مع معلقة من الواسابي.

وجبة ساشيمي من أسماك السردين مع البصل الأخضر والزنجبيل وصلصة الصويا.

براميل الساكي

لا تزال بعض حانات إزاكايا تقدم المشروبات في أقداح ”ماسو“ الخشبية.

في فترة إيدو (1603-1868) ظهرت حانات بدون مقاعد تسمى ”ساكايا“. وأصبحت هذه الحانات تعرف باسم إيزاكايا وبدأت في بيع وجبات خفيفة بسيطة مثل الخضار المسلوقة وطبق أودين الساخن.

ونظرا لعدم وجود قناني زجاجية آنذاك، كانت مصانع الجعة تسلم الطلبات إلى حانات إيزاكايا في براميل خشبية كبيرة. وكان مالكو الحانات يصفون البراميل بالقرب من المدخل ويقدمون المشروبات في أقداح خشبية تستخدم للقياس تسمى ”ماسو“. في تلك الأوقات كان الهدف الرئيسي للذهاب إلى إزاكايا هو الشرب، أما تناول الطعام فكان ذا أهمية ثانوية. وباتت تلك المنشآت أماكن الشرب المفضلة لليابانيين العاديين.

صب الساكي إلى أن يمتلئ الكأس.

أنواع المشروبات الروحية

يمكن للزبائن طلب بيرة على شكل ”ناما بيرو“ التي تقدم في أكواب زجاجية أو بيرة معبأة في قناني ”بين بيرو“ ليسكبوها في الأكواب بأنفسهم. تقليديا يُقدم خمر الساكي ساخنا أو في درجة حرارة الغرفة، لكن رييشو المبردة أيضا تحظى بشعبية. ”شوتشو“ هي مشروبات روحية مقطرة تُصنع عادة من الأرز أو الشعير أو البطاطا الحلوة. يمكن شربها مع الثلج أو بعد خلطها بماء بارد أو ساخن. عند خلط شوتشو مع عصير الفاكهة أو قطر منكَّه وصودا يطلق عليها اسم ”تشوهاي“ أو ”ساوا (حامض)“. ونظرا لأن أصناف الساكي والشوتشو يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا وفقا للمناخ وطريقة الإنتاج، فمن الممتع مقارنة مجموعة من العلامات التجارية من جميع أنحاء البلاد.

نتوجه بجزيل الشكر لماتسوموتو في تورانومون على السماح لفريق Nippon.com بالتقاط الصور المعروضة في هذه المقالة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)