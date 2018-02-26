下班后，同事们相邀去“居酒屋”小酌一杯，放松一下。日本酒、啤酒、烧酒、配制酒Chuhai……，各种小菜也应有尽有。推开店门，掀起门帘，扑面而来的是声声“欢迎光临”的热情招呼。

经济实惠的美酒佳肴

“居酒屋”是一种以经济实惠的价格提供美酒佳肴的日式小酒馆。遍布日本各地，尤其集中在车站附近，提供的酒水小菜，从平价到高档，种类繁多。酒类主要是国产啤酒、日本酒和烧酒，也有软饮。下酒菜也很丰富，日本特色十足，从生鱼片、泡菜，到炸鸡块、烤鸡肉串和饭团等等，应有尽有。各种酒水小菜，可满足各类人群的口味，这也是居酒屋的一大特点。不同的居酒屋，收费也不尽相同，一般是一个人消费在2000到7000日元左右。

传统的居酒屋是吧台加几张餐桌，有的店家还设有榻榻米席，需要脱鞋上去。从1975年前后开始，陆续出现了连锁店形式的居酒屋，其特色是标准化的服务品质、种类丰富的酒水菜肴、充足的座位以及合理的价格。与传统居酒屋相比，它更吸引年轻人、女性和携带家人外出用餐的消费者。另外，有的居酒屋的菜单，还带有英语翻译和实物照片。

其中，有招牌佐酒菜诸如烤鸡串、关东煮、炉端烧等的店家，分别称做“烧鸟屋”“ODEN屋”“炉端烧屋”。而提供威士忌、红酒等洋酒和西式小菜的店家、酒吧，则有别于居酒屋。

平民餐饮

进入居酒屋，服务员会领你入座，然后摆上筷子和小碟子。首先是点酒水。在很多情况下，服务员在上酒水的同时，会给每位上一小碟简单的小菜，算是上菜之前的开胃小吃，它像是一种入场费，大概是300到500日元，不过有些店家是免费提供的，也有些店家则不提供这种服务。

接下来你就可以举手招呼服务员过来点你想吃的酒菜了。除了放在桌子上的菜单，墙上也常常贴有写着菜名和价格的菜单。传统的热门菜品有冷豆腐、炸鸡块、生鱼片、毛豆、烤鸡肉串等，当然也少不了当地的特色菜。下酒菜一般是大家一起分享的。

酒水上齐后，大家举杯高喊“干杯！”，热热闹闹的酒宴就此开始了。不过，其中也有氛围安静的小店，适于一人独饮或两人对饮。所以你最好是先看一下店里的气氛，尽量做到入店随俗。

起源于江户时代的“酒屋”

据说在德川将军统治下的江户时代（1603年～1868年），卖酒的酒铺，即“酒屋”供人站在铺子前喝酒，慢慢地就促成了居酒屋的出现。因为不是“居”家喝酒，而是“居”酒屋而饮，所以得名“居酒屋”。后来居酒屋也开始提供炖菜、关东煮等简单的食物。

当时还没有玻璃瓶，酿酒商是将酒装在大木桶里卖给酒铺的。居酒屋就把酒桶摆在铺子前，把酒倒进木制量酒器“升”里，给客人喝。居酒屋最早主要卖酒，辅之以小吃，不过后来经历了种种变化，最终成为了面向平民百姓的小酒馆。

啤酒、冷酒、配制酒最受欢迎

啤酒有大扎的“生啤”和瓶装啤酒。以往日本酒多喝常温的或温酒，近几年则流行用玻璃杯喝“冷酒”。烧酒是用大米、小麦、芋头等原料酿制的蒸馏酒。喝法很多，既可加冰喝，也可兑凉、热水；另外，用加有水果或梅干的苏打水，调成配制酒、鸡尾酒等也不错。烧酒兑啤酒风味的碳酸饮料 “Hoppy”，也很受市井喜爱。日本酒和烧酒，因产地的气候和酿造工艺不同而呈现不同风味。把全日本的酒都喝一喝，比一比，也是一种乐趣。