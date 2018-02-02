Япония известна своими особыми кулинарными традициями и мишленовскими ресторанами. Для многих туристов, впрочем, приятные воспоминания о стране связаны и с более простыми и доступными блюдами – миской рамэна в передвижной лавке ятай, разноцветными тарелочками суси, проезжающими по конвейерной ленте, или недорогое и питательное бэнто из комбини.

Самая известная готовая еда – это, пожалуй, рисовые колобки о-нигири. Они – одно из самых популярных блюд в комбини, каждый день продаются миллионы таких колобков. При этом для туристов или приезжающих ненадолго людей они подчас таят в себе загадку – иногда начинка описана по-английски или о ней можно узнать по картинке, однако часто о ней говорит только японская надпись на упаковке. Вспоминая свои первые дни в Японии, могу сказать, что элемент случайности придавал покупке особый колорит, по крайней мере поначалу.

Эти треугольные колобки, наверное, видел каждый, кому доводилось заходить в комбини в Японии

Упаковка треугольных о-нигири состоит из внешней обёртки и внутреннего листа целлофана, который предохраняет сушёные водоросли нори от соприкосновения с рисом, благодаря чему они остаются сухими и хрустящими. Открывается о-нигири в три приёма – отрывается лента, скрепляющая обёртку, пластик снимается с двух сторон, и рисовый колобок заворачивается в нори. Хотя это придумано очень остроумно, с непривычки можно нечаянно отправить в мусор неловко оторванные части нори.

Чтобы oткрыть о-нигири, нужно потянуть за выступающую полоску, оторвать её по кругу, после чего останутся две части упаковки справа и слева. Их осторожно поочерёдно стягивают, стараясь не вынуть рис из нори, и вот – о-нигири готов к употреблению

Революция тунца с майонезом

Первым комбини в Японии стал 7-Eleven в токийском районе Тоёсу, открывшийся в 1974 году. О-нигири в нём не продавали – традиционные блюда поначалу считались неподходящими для ассортимента магазинов, имеющих современный и очень американский имидж. Однако впоследствии выяснили, что американские снэки вроде буррито и хот-догов плохо идут, компания обратилась к блюдам местного происхождения – варёному «зимнему» блюду одэн, пирожкам никуман и о-нигири. Сеть 7-Eleven начала изучать вопрос приспособления о-нигири к продажам в комбини в 1976 году, а на полки магазинов они попали через два года.

К о-нигири в комбини люди привыкли не сразу. Рисовые колобки с издавна использовавшейся начинкой – ферментированной сливой умэбоси или лососем – не слишком отличались от того, что люди могли приготовить у себя дома. Сети комбини прилагали огромные усилия к улучшению качества ингредиентов своих о-нигири, но это заняло много лет, и ранние о-нигири не отличались изысканным вкусом.

Наконец, в 1983 году новая начинка определила судьбу рисовых колобков из комбини. Тунец с майонезом оказался свежей инновацией в то время, когда этот соус ещё не был привычной добавкой практически к чему угодно, как сейчас. Спрос на о-нигири резко возрос, и они стали уже неотъемлемой и привычной частью ассортимента комбини.

«Морская курица» – мясо тунца, смешанное с майонезом. Такие о-нигири сейчас продаются практически в любом комбини

Популярные начинки

Тунец с майонезом продолжает оставаться одной из популярнейших начинок о-нигири из комбини. Точных цифр у нас нет, но можно предположить, что ближайший по распространённости конкурент – это лосось. Среди других распространённых начинок мы можем видеть смесь традиционных и современных компонентов – для о-нигири используют икру минтая (мэнтайко), морскую капусту (комбу), сливы умэбоси, тонкие хлопья ферментированного сушёного тунца бонито (окака), креветок с майонезом.

По сравнению с другими видами фастфуда о-нигири можно считать весьма здоровым блюдом, хотя и с высоким содержанием углеводов. Одна из современных тенденций в некоторых комбини – о-нигири, в котором часть белого риса заменяет клейкий ячмень или красный рис. Кроме того, сеть FamilyMart начала предлагать слегка обжаренные колобки абурияки с менее диетическими начинками – сосиской, беконом, икрой минтая с сыром.

Не всегда о-нигири продаются с обёрткой из сушёных водорослей нори. Всё популярнее становятся добавки ячменя, кунжута и других ингредиентов, смешанных с рисом

За четыре десятка лет о-нигири из комбини прошли долгий путь. Как и сами эти магазины, сейчас они прочно вошли в повседневную жизнь Японии. Их легко найти где угодно, ими удобно перекусить, а заодно ознакомиться с этой стороной японской кухни.

Фотография к заголовку: Японские комбини предлагают богатый выбор о-нигири на любой вкус

(Статья на английском языке опубликована 26 января 2018 г.)