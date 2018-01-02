История японских замков насчитывает более тысячи лет. Немало замков было возведено по всей Японии по указам военачальников в период Сэнгоку («Эпоха воинствующих провинций», 1467-1568). Большинство из этих сооружений в течение последующих веков были разрушены стихийными бедствиями и войнами, и лишь немногие сохранились до нашего времени. За последние десятилетия некоторые разрушенные замки были отреставрированы, другие – полностью отстроены заново. В зависимости от времени и места постройки замки могут отличаться друг от друга, но их башни и каменные стены – это в любом случае впечатляющее зрелище. Замок Химэдзи, первоначально построенный в 1333 году и перепланированный в начале XVII века, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Великолепная дюжина» – средневековые замки, сохранившиеся до наших дней

В Японии есть немало замков, но лишь в двенадцати из них(*1), построенных не позднее эпохи Эдо (1603-1868), главная башня тэнсюкаку сохранилась в первозданном виде. Величественные замки с грандиозными башнями, которые строили Ода Нобунага (1534-1582) и Тоётоми Хидэёси (1537-1598), – это воплощение силы и власти, которой обладали эти великие японские полководцы, объединившие Японию. И хотя история знает не мало примеров, когда в японском замке не было центральной башни тэнсюкаку, тем не менее именно эта многоступенчатая, вознесшаяся к небу конструкция становилась, как правило, символом всего замкового комплекса.

Башня тэнсюкаку в замке Хиконэ (©cmeg.jp)

Начиная с VII века в Японии стали появляться горные крепости и военные оборонительные сооружения, окружённые каменными стенами. В XV-XVI веках в период Сэнгоку замковое строительство достигло вершины своего расцвета. Именно в этот период были построены башни замков Химэдзи, Хиконэ и Мацумото, которые являются объектами национального культурного достояния. Владелец замка, как правило, жил у подножья холма, на котором располагалась башня, и использовал замок в качестве горного укрытия при нападении врагов.

Замки отличались друг от друга по форме и размеру, но что касается архитектурных особенностей, то наиболее характерной чертой была кольцевая структура, включающая в себя три фортификационные линии: хоммару – первое кольцо укреплений, ни-но мару – второе кольцо, сан-но мару – третье кольцо. В первом кольце располагалась главная башня тэнсюкаку, по периметру возводилась почти отвесная каменная стена, вокруг которой выкапывался ров. Владелец замка определял на территории хоммару стратегически важные точки для ворот и вспомогательных башен ягура. У подножья замка открывали свои лавки торговцы и постепенно образовывались торговые кварталы, получившие название «нижний город». Однако, в отличие от Европы, в Японии так и не возникли города внутри крепостных стен. Некоторые феодалы разбивали вокруг своих замков сады. На сегодняшний день наиболее известными образцами такой садовой архитектуры являются сад Кэнрокуэн в Канадзаве и сад Коракуэн в Окаяме.

После сражения при Сэкигахаре (1600 г.), победу в котором одержал Токугава Иэясу (1543-1616), страна вступила в новый, относительно спокойный период. При централизованной власти замки и образовавшиеся вокруг них города стали играть роль не столько военных укреплений, сколько экономических и политических центров. В 1615 году сёгунат издал указ, запрещающий даймё иметь более одного замка на принадлежащих им территориях. Феодалам было предписано оставить себе один замок, а остальные разрушить. Также были наложены ограничения на перепланировку уже существующих замков и полностью запрещено строительство новых. В результате реставрации Мэйдзи (1868 г.) произошла крупная административно-политическая реформа: в 1871 году была упразднена система феодальных провинций хан и основаны префектуры. В 1873 году новое правительство издало указ о ликвидации замков, и многие из сохранившихся на тот момент исторических построек были уничтожены. Некоторые замки сгорели при пожарах.

Замок Химэдзи – всемирное наследие

Замок Химэдзи, расположенный в одноимённом городе в префектуре Хёго, в декабре 1993 года был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его также называют «Замком Белой цапли» (яп. Сирасаги-дзё) – это поэтическое название замок заслужил благодаря белоснежному фасаду и сбалансированной архитектурной композиции. В 1333 году на месте, где сейчас находится замок Химэдзи, был построен равнинно-горный замок. Позднее первоначальное сооружение подверглось масштабной перепланировке, вокруг стен был прорыт ров и по всей территории внутри внешней ограды (яп. курува), включающей хоммару, ни-но мару и сан-но мару, была проложена разветвленная сеть запутанных проходов.

Виды японских замков

В развитии замковой архитектуры в Японии можно выделить три этапа: на первом этапе строились в основном горные оборонительные сооружения, затем равнинно-горные и равнинные замки.

Горные замки (яп. ямадзиро или сандзё) располагались на вершине отдельно стоящих гор и использовали природную топографию местности, обходясь без системы защитных сооружений, характерной для более поздних видов замков. К горным замкам причисляют замок Такатори, расположенный на территории современной префектуры Нара, замок Такэда (префектура Хёго), и замок Биттю Мацуяма (префектура Окаяма).

Равнинно-горные замки (яп. хираяма-дзиро) – замки на плоскогорье, которые строились на холмах или возвышенностях посреди равнины. Примерами таких замков считаются замок Адзути, который построил Ода Нобунага (префектура Сига), замок Химэдзи (префектура Хёго), замок Хиконэ (префектура Сига), замок Кумамото (префектура Кумамото) и другие.

К равнинным замкам (яп. хирадзиро) относятся замок Осака (префектура Осака), замок Нагоя (префектура Айти), замок Мацумото (префектура Нагано) и многие другие японские замки. Замок Мацумото – один из самых старых сохранившихся замков с пятиярусной башней (у которой есть еще один скрытый шестой ярус). Замок был построен в 1593-1594 годах, и по площади (внутри замковых стен) – он один из самых больших в Японии.

Виды замков: горные, равнинные, прибрежные

Горный замок – ямадзиро

1. Развалины замка Такэда в префектуре Хёго

Горно-равнинные замки – хираяма-дзиро

2. Замок Химэдзи, объект национального культурного достояния, префектура Хёго

3. Замок Кумамото, объект культурного наследия, префектура Кумамото

Замок сильно пострадал при землетрясении в апреле 2016 года. На фотографии: работы по восстановлению каменной кладки 29 мая 2017 года в городе Кумамото (©Jiji)

Равнинные замки хирадзиро

4. Замок Осака после реконструкции, префектура Осака

5. Замок Мацумото, объект национального культурного достояния, префектура Нагано

Прибрежные замки мидзудзиро

6. Замок Имабари после реконструкции, префектура Эхимэ

7. Замок Накацу после реконструкции, префектура Ойта

В Японии также существовали замки на воде (яп. мидзудзиро), частью территории которых становился фрагмент прибрежной полосы моря или озера, использовавшийся в качестве крепостного оборонительного рва. Самыми известными замками на воде являются замок Такамацу (префектура Кагава), замок Имабари (префектура Эхимэ) и замок Накацу (префектура Ойта).