На протяжении многих столетий в Японии создавались различные типы садов и парков. Каковы же особенности японского искусства создания ландшафтов?

Чувство природной красоты

Традиционные японские сады созданы для спокойного созерцания. Для них характерны асимметричность и изогнутость линий; через искусное соединение деревьев, цветов, камней и воды их создатели старались передать ощущение природной естественности. Целью является не полное сходство с дикой природой, а воспроизведение уменьшенных версий идеального ландшафта.

В садах типа кайюсики («прогулочного типа») посетители гуляют по дорожкам, проложенным вокруг центрального пруда. Искусственные холмы, острова, мосты, павильоны, скалы и другие элементы используются, чтобы представить известные пейзажи, которыми знамениты разные местности Японии.

Очарование японских садов заключается в изменчивости видов при взгляде на них с разных точек, в зависимости от времени года и в разные часы в течение дня.

Центральный пруд в японском саду

Три знаменитых сада

Впервые сады начали устраивать в период Нара (710-794). Примерно с середины X века во многих буддийских монастырях создавали сады дзёдо (Чистая земля), в которых воплощались представления о Чистой земле будды Амиды. В период Муромати (1333-1568) в храмах направления Дзэн получили широкое распространение сады карэсансуй, «сухие горы и воды», известные также как «сады камней», в которых для условного воспроизведения гор и водных потоков используются камень, песок и гравий. Другие типичные японские стили － родзи, «росистая земля», или тянива, «чайный сад» － сады при домиках для чайной церемонии и прогулочные сады, которые феодалы устраивали в замках или поместьях. Начиная с периода Мэйдзи, сады создают частные землевладельцы, общественные организации, владельцы гостиниц.

В наши дни большинство старинных садов, принадлежавших феодалам, охраняются как культурное достояние, они открыты для посещений и являются туристическими достопримечательностями. Много таких садов находится в Киото, городе, который был японской столицей с 794 по 1867 год, и где проживало много аристократов. В Киото также есть множество буддийских монастырей и синтоистских святилищ с обширными территориями.

«Тремя знаменитыми садами» называют Кэнрокуэн (здесь и далее ссылки на англ. яз.) в Канадзаве, преф. Исикава, Коракуэн в Окаяме, преф. Окаяма, и Кайракуэн в Мито, преф. Ибараки. Эти сады были созданы по распоряжению феодалов эпохи Эдо (1603-1868) и сейчас открыты для посещений круглый год.

Коракуэн, преф. Окаяма

Каменная гармония

Камни играют важную роль в японских садах. Известное пособие по японским садам «Сакутэйки» («Трактат о создании садов»), написанное в 1289 г., начинается с обсуждения вопроса о размещении камней. Согласно трактату, создатель сада не должен размещать их так, как ему заблагорассудится, а спросить камни, где они хотели бы лежать, и следовать их желаниям.

Сад камней в дзэнском храме Рёандзи в Киото является, пожалуй, самым известным примером сада в стиле карэсансуй. Большие камни напоминают острова в море песка. Широко известно, что пятнадцать камней сада уложены таким образом, что с каждой точки с галереи невозможно увидеть одновременно больше четырнадцати.

Знаменитый сад камней в храме Рёандзи в Киото

В недавнее время в Японии неожиданно широкую популярность получила настольная игра «Карэсансуй», в которой обыгрывается традиция создания садов камней. В ней могут участвовать от двух до четырёх игроков, а целью является постройка сада по описанным в правилах принципам.

Настольная игра «Карэсансуй», изданная компанией New Games Order

Японские сады отражают традиционные философские и религиозные представления о вечных свойствах духа и природы. Каждый из них уникален и выражает красоту бытия через элементы природы, использованные при его создании. Человек, попадающий из шумной городской жизни в такой сад, ощущает, что он оказался в другом мире, тихом и прекрасном.

Смотрите также:

Сады Японии (на английском языке)

Японские сады за пределами Японии (на английском языке)

Фотография к заголовку: Императорская вилла Кацура в Киото