日本的庭園在表現自然的同時，反映了人類靈魂與自然永恆的自然觀和宗教觀。

庭園，表現「自然」

日本的傳統庭園和西方庭園不同，其特徵是以曲線為基調的造型和左右非對稱，通過對花草、樹木、水、石的潛心配置，在庭院中表現「自然」，但並非寫實性地再現自然，而是有所取捨，力求營造出理想中的景觀縮影。置身其中，能讓你不由自主地隨著流逝中的靜謐時光，聆聽發自靈魂深處的聲音，這就是日本庭園的魅力。

日本庭園設計樣式的集大成是回游式庭園，通常在庭園中心建造一個大水池，幾條散步道圍繞池邊，邊上還有假山，池塘中有小島、橋、涼亭、點景石等等，藉以再現日本各地名勝(*1)風景。

庭園景色因觀望地點、時間及季節的不同而也千變萬化，這也是日本庭園的妙趣所在。

大池塘配置於庭園中央

「日本三大名園」均為「大名」庭園

日本的造園史可追溯到奈良時代（710～794年），特別具有代表性的庭園樣式有：平安時代（794～1185年）到鎌倉時代（1185～1333年）由寺院建造的眾多淨土式庭園（後詳述）、室町時代（1333～1568年）自禪宗寺院發展起來的枯山水、附屬於茶室的庭院、大名（諸侯——譯註）在城堡或宅邸建造的回游式大名庭園等。明治時代（1868～1912年）以後政治家和實業家們在宅邸內以及公共設施和飯店用地內建造的庭園也有很多。

現在很多大名庭園已經被列入國家或地方的文化遺產，並作為公營園林對外開放，成為人們的觀光景點。特別是京都市，自平安時代起貴族定居於此，很多寺院神社也擁有廣闊的土地，至今留存著很多典型的日本庭園。

日本庭園中被稱為「日本三大名園」的兼六園（石川縣金澤市）、後樂園（岡山縣岡山市北區）和偕樂園（茨城縣水戶市），都是在江戶時代建造的占地廣闊的大名庭園，四季花草樹木，為遊客帶來美的享受。

淨土式庭園，表現佛教的淨土思想

日本庭園最大的特徵是「石」，平安時代末期的造園指南書《作庭記(1289年)》，甚至開篇第一章節就是陳述如何「建造石頭景觀」的，此書認為，所謂「建造石頭景觀」，不僅僅是把石頭放在應景之處就萬事大吉，而是先要想一下石頭本身「它希望自己被怎樣放置」然後將石頭放置在非它不可的位置上。

日本人造園時不單停留在自然景觀的表現，有時還通過庭園表現抽象的思想。例如，淨土式庭園就在很大程度上受到佛教淨土思想的影響，通過池、島、橋、泉等表現極樂世界。

此外，像京都龍安寺的石庭為代表的著名的「枯山水樣式」的庭園，沒有使用一滴水，而是用白沙和石頭等象徵表現水池和河流等山水景緻。龍安寺的石庭還有一件很有名的事，庭院裏配放著15個點景石，但遊客無論從什麼角度看，都只能看到14個。

最近設計「枯山水庭園」的「枯山水造型遊戲（8,100日圓）」出人意料地成了熱銷商品，處於缺貨狀態。這個桌面遊戲一般2到4人參加，通過「設計規則」和「積分」來計算最後得分，得分最高者勝利。據說這個嶄新的遊戲因顛覆了人們對以往大富翁等遊戲商品的印象而受到大眾歡迎。

京都龍安寺的石庭

日本庭園反映了靈魂與自然永恆的自然觀和宗教觀。庭院不僅體現美，還用木、草、水、石等自然界物體營造出獨自的世界。走進庭園，展現在你眼前的，是喧囂都市中的靜謐，生意盎然的小小宇宙。

＜參考＞

海外日本庭園名單

真正的日本庭園

標題圖片：京都的桂離宮