日本的庭园在表现自然的同时，反映了人类灵魂与自然永恒的自然观和宗教观。

庭园，表现“自然”

日本的传统庭园和西方庭园不同，其特征是以曲线为基调的造型和左右非对称，通过对花草、树木、水、石的潜心配置，在庭院中表现“自然”，但并非写实性地再现自然，而是有所取舍，力求营造出理想中的景观缩影。置身其中，能让你不由自主地随着流逝中的静谧时光，聆听发自灵魂深处的声音，这就是日本庭园的魅力。

日本庭园设计样式的集大成是回游式庭园，通常在庭园中心建造一个大水池，几条散步道围绕池边，边上还有假山，池塘中有小岛、桥、凉亭、点景石等等，借以再现日本各地名胜(*1)风景。

庭园景色因观望地点、时间及季节的不同而也千变万化，这也是日本庭园的妙趣所在。

大池塘配置于庭园中央

“日本三大名园”均为“大名”庭园

日本的造园史可追溯到奈良时代（710～794年），特别具有代表性的庭园样式有：平安時代（794～1185年）到镰仓時代（1185～1333年）由寺院建造的众多净土式庭园（后详述）、室町時代（1333～1568年）自禅宗寺院发展起来的枯山水、附属于茶室的庭院、大名（诸侯——译注）在城堡或宅邸建造的回游式大名庭园等。明治时代（1868～1912年）以后政治家和实业家们在宅邸内以及公共设施和酒店用地内建造的庭园也有很多。

现在很多大名庭园已经被列入国家或地方的文化遗产，并作为公营园林对外开放，成为人们的观光景点。特别是京都市，自平安时代起贵族定居于此，很多寺院神社也拥有广阔的土地，至今留存着很多典型的日本庭园。

日本庭园中被称为“日本三大名园”的兼六园（石川县金泽市）、后乐园（冈山县冈山市北区）和偕乐园（茨城县水户市），都是在江户时代建造的占地广阔的大名庭园，四季花草树木，给游人带来美的享受。

净土式庭园，表现佛教的净土思想

日本庭园最大的特征是“石”，平安时代末期的造园指南书《作庭记(1289年)》，甚至开篇第一章节就是陈述如何“建造石头景观”的，此书认为，所谓“建造石头景观”，不仅仅是把石头放在应景之处就万事大吉，而是先要想一下石头本身“它希望自己被怎样放置”然后将石头放置在非它不可的位置上。

日本人造园时不单停留在自然景观的表现，有时还通过庭园表现抽象的思想。例如，净土式庭园就在很大程度上受到佛教净土思想的影响，通过池、岛、桥、泉等表现极乐世界。

此外，像京都龙安寺的石庭为代表的著名的“枯山水样式”的庭园，没有使用一滴水，而是用白沙和石头等象征表现水池和河流等山水景致。龙安寺的石庭还有一件很有名的事，庭院里配放着十五个点景石，但游客无论从什么角度看，都只能看到十四个。

最近设计“枯山水庭园”的“枯山水造型游戏(8100日元)”出人意料地成了热销商品，处于断货状态。这个桌面游戏一般两到四人参加，通过“设计规则”和“积分”来计算最后得分，得分最高者胜利。据说这个崭新的游戏因颠覆了人们对以往大富翁等游戏商品的印象而受到大众欢迎。

京都龙安寺的石庭

日本庭园反映了灵魂与自然永恒的自然观和宗教观。庭院不仅体现美，还用木、草、水、石等自然界物体营造出独自的世界。走进庭园，展现在你眼前的，是喧嚣都市中的静谧，生意盎然的小小宇宙。

＜参考＞

海外日本庭园名单

真正的日本庭园

标题图片：京都的桂离宫