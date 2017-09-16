日本各地有许多战国时代武将修筑的城堡，但由于法令、火灾、震灾和战争等原因，大多数今天已经不复存在。那些城堡因修筑的时代和地区不同而形状各异。现存或复原重建的城堡有很多值得一观的地方，比如城堡中央的瞭望楼“天守阁”、石砌的城墙等。其中，1333年建造的姬路城已被列入世界文化遗产。

战国时代的城堡现存12处

日本有很多城堡、城址和遗迹，在我们现在看到的城堡样式中，建于江户时代（1603～1868年）或江户时代以前且瞭望楼“天守阁”保存完好的仅有12座(*1)。一齐天下的织田信长（1534～1582年）和丰臣秀吉（1537～1598年）为彰显强权，修建了宏伟的天守阁。天守阁建于被称为“本丸”的城池中心地的城堡，那里是城主的居所，但并非所有城堡都建有天守阁。多数天守阁是高层楼阁式建筑，是城池的象征。

日本的城堡始于7世纪前后的“山城”，当时是在山上修筑石墙，用做防御等军事之需。15～16世纪的战国时代是筑城的高峰期，城主在易守难攻的山顶上围建石墙，建起“山城”。被指定为“国宝”的姬路城、彦根城及松本城的天守阁就是这一时期修建的。城主平时住在山脚下，遭到敌人进攻时便据守在山上的山城里进行防御。

城郭的形状各异，城堡的中心的地区称“本丸”，向外依次建有二环城墙“二丸”、三环城墙“三丸”。城主在天守阁所在的“本丸”等要冲建造城门和望楼，并在四周筑起陡峭的石墙，墙外以多道护城河围绕，形成规模宏大的城郭。商人聚集在城郭周围，形成城邑——“城下町”并不断发展繁荣。不过，日本没有发生过其他国家军队入侵的情况，像欧洲那样以城墙环绕城市的“城郭都市”并不发达。此外，还有一些诸侯在居城附近修建了庭园，比如金泽的兼六园、冈山的后乐园等。

关之原战役（1600年）后，日本进入和平时代，城池开始修建在平地上，从军事据点变成防卫、政治和经济据点，家臣和工商业者居住在“城下町”。进入江户时代，德川幕府于1615年颁布了“一国一城令”，规定原则上一个诸侯家只能拥有一处城堡用于自己居住，此外的城池堡寨全遭拆除。城郭的改建也受到限制，新的城堡无法再建造了。明治维新后，1871年实施废藩置县（废除作为封建割据基地的藩，改为府县，向现代中央集权制国家过渡），1873年颁布废城令后，绝大多数城堡被拆毁或在火灾中化为灰烬。

世界文化遗产姬路城

1993年12月，兵库县姬路市现存的姬路城成为日本最早被列入世界文化遗产的古迹。姬路城有“白鹭城”之称，墙面洁白，结构匀称，非常美观。姬路城是建造于1333年的“平山城”，周围有护城河环绕，在通向 “本丸”的广大区域，建有“三丸”、“二丸”等犹如迷宫一般的重重城墙。

城郭的类型

日本的城郭经历了从山城向平山城、平城的转变发展。“山城”是利用天然地形建筑在山上的，如高取城（奈良县）、竹田城（兵库县）、备中松山城（冈山县）等，就属于这一类。

“平山城”建在地势较高的地方，以织田信长修筑的安土城（滋贺县）为代表，另外还有姬路城（兵库县）、彦根城（滋贺县）和熊本城（熊本县）等。

修筑在平地上的城池称作“平城”，如大阪城（大阪府）、名古屋城（爱知县）和松本城（长野县）等。松本城的周围被大规模的城墙环绕，天守阁是五重屋顶的六层建筑，建于1593～1594年间。

此外，还有面河而建的“水城”，它的优势是可以将海、湖直接用做护城河，也有利于水运。其中最典型的有高松城（香川县）、今治城（爱媛县）和中津城（大分县）等。

具有代表性的山城、平山城、平城和水城

山城

1. 竹田城（兵库县）竹田城遗址

平山城

2. 姬路城（现存，国家重要文物）（兵库县）

3. 熊本城（熊本县）

平城

4. 大阪城（依据史料记载重建）（大阪府）

5. 松本城（现存，国家重要文物）（长野县）

水城

6. 今治城（依据史料记载重建）（爱媛县）

7. 中津城（依据史料记载重建）（大分县）