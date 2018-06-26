Аппетитная горка нежной ледяной стружки, вершина которой полита сахарным, фруктовым или любым другим сладким сиропом – классический десерт, который вам подадут летом в любом регионе Японии.
Наступает лето, и ятай, продуктовые лавки, а также кафе по всей Японии вывешивают белые флаги с бегущим по синим волнам красным иероглифом. Иероглиф этот означает «лёд» и по-японски произносится коори, откуда и название флага – коорибата. Флаг сигнализирует о том, что в данном заведении любому желающему подадут какигоори – десерт из мелко колотого льда или ледяной стружки. Кроме этого, какигоори можно купить во время летних праздников (мацури), в парках, на храмовых праздниках, таких как бон-одори, или на пляже. А ещё этот десерт можно сделать в домашних условиях, надо только приобрести специальный аппарат для изготовления ледяной стружки (яп. какигоори-ки) и сладкие сиропы разного вкуса.
С помощью лезвия с куска льда, как с карандаша в точилке или как с деревянной поверхности под рубанком, снимается тонкая, нежная и даже не столько ледяная, сколько снежная стружка, которая отлично впитывает сладкий сироп.
Разноцветное меню
Существует немало разных видов какигоори. Для традиционного мидзорэ (яп. «дождь со снегом») лёд крошится немного крупнее, чем обычно, и поливается сверху бесцветным сахарным сиропом. Также распространены клубничный, дынный, лимонный другие виды какигоори, названные по вкусу или цвету – как, например, «Голубые Гавайи» – сиропа, которым поливается сверху ледяная крошка. Нередко используются смешанные сиропы – наиболее популярны из них «клубника с молоком» и «зелёный чай с молоком». В последнее время появились и более экзотические варианты: со вкусом манго, пассифлоры, чёрного чая, кофе, специй и ликёров. В некоторых заведениях подают «фирменные» какигоори – с каким-нибудь особым топпингом, которого больше нигде не найдёшь.
Если на донышко чашки положить сладкую пасту из красных бобов адзуки, а поверх этого поместить мидзорэ, добавив бобы ещё и сверху, получится коори-адзуки или коори-кинтоки (по названию типа сладких бобов). Политое сгущённым молоком коори-кинтоки превращается в мируку-кинтоки. Но если вместо сгущённого молока использовать сироп со вкусом зелёного чая, то это уже будет удзи-кинтоки, которое названо так в честь местности Удзи, которая славится своим зелёным чаем.
И это еще не всё! Если сверху на какигоори лежат мороженое или фрукт, такая разновидность лакомства называется «фраппе». Есть и региональные деликатесы – в префектуре Кагосима подают «Белого медведя» (яп. сирокума), в состав которого входит сгущённое молоко, сахарный сироп и консервированные фрукты. На Окинаве популярна разновидность дзэндзай, когда в качестве топпинга для какигоори выступают моти-сиратама в соусе из сладких бобов, сваренных в тростниковом нерафинированном сахаре.
Мягкий вкус натурального льда
В последнее время выросла популярность какигоори, изготовленного из натурального льда. В отличие от льда, полученного в процессе промышленной заморозки, натуральный лёд формируется достаточно долго, в течение почти двух месяцев в специальных водоёмах. Затем он помещается в особые «ледовые хранилища» (яп. химуро), где хранится в опилках без использования электричества. Всего лишь сто лет назад, до повсеместного распространения холодильников, это был самый обычный способ производства льда.префектура Ямагути) лёд делают из воды, которая поступает из природных источников. Натуральный лёд медленно замерзает, но и тает гораздо медленнее, чем искусственно замороженный. Именно поэтому стружка из такого льда получается гораздо тоньше и нежнее. Большинство заведений, предлагающих посетителям какигоори из натурального льда, расположены в восточной части Японии, в регионе Канто. И хотя таких заведений с каждым годом становится все больше, очереди посетителей не становятся короче.
Фотография к заголовку: женщина в юката пробует какигоори с клубничным сиропом