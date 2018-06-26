Аппетитная горка нежной ледяной стружки, вершина которой полита сахарным, фруктовым или любым другим сладким сиропом – классический десерт, который вам подадут летом в любом регионе Японии.

Наступает лето, и ятай, продуктовые лавки, а также кафе по всей Японии вывешивают белые флаги с бегущим по синим волнам красным иероглифом. Иероглиф этот означает «лёд» и по-японски произносится коори, откуда и название флага – коорибата. Флаг сигнализирует о том, что в данном заведении любому желающему подадут какигоори – десерт из мелко колотого льда или ледяной стружки. Кроме этого, какигоори можно купить во время летних праздников (мацури), в парках, на храмовых праздниках, таких как бон-одори, или на пляже. А ещё этот десерт можно сделать в домашних условиях, надо только приобрести специальный аппарат для изготовления ледяной стружки (яп. какигоори-ки) и сладкие сиропы разного вкуса.

Флаг коорибата у входа в магазин

С помощью лезвия с куска льда, как с карандаша в точилке или как с деревянной поверхности под рубанком, снимается тонкая, нежная и даже не столько ледяная, сколько снежная стружка, которая отлично впитывает сладкий сироп.

Ручная машина для изготовления какигоори. Существуют также и автоматичекие аппараты какигоори с мороженым из зелёного чая (яп. маття-айсу)

Разноцветное меню

Существует немало разных видов какигоори. Для традиционного мидзорэ (яп. «дождь со снегом») лёд крошится немного крупнее, чем обычно, и поливается сверху бесцветным сахарным сиропом. Также распространены клубничный, дынный, лимонный другие виды какигоори, названные по вкусу или цвету – как, например, «Голубые Гавайи» – сиропа, которым поливается сверху ледяная крошка. Нередко используются смешанные сиропы – наиболее популярны из них «клубника с молоком» и «зелёный чай с молоком». В последнее время появились и более экзотические варианты: со вкусом манго, пассифлоры, чёрного чая, кофе, специй и ликёров. В некоторых заведениях подают «фирменные» какигоори – с каким-нибудь особым топпингом, которого больше нигде не найдёшь.

Слева направо «Голубые Гавайи», какигоори с клубничным сиропом, дынный фраппе с мороженым, «адзуки-молоко» (яп. мируку-кинтоки) и какигоори с мороженым из зеленого чая (яп. маття-айсу)

Если на донышко чашки положить сладкую пасту из красных бобов адзуки, а поверх этого поместить мидзорэ, добавив бобы ещё и сверху, получится коори-адзуки или коори-кинтоки (по названию типа сладких бобов). Политое сгущённым молоком коори-кинтоки превращается в мируку-кинтоки. Но если вместо сгущённого молока использовать сироп со вкусом зелёного чая, то это уже будет удзи-кинтоки, которое названо так в честь местности Удзи, которая славится своим зелёным чаем.

И это еще не всё! Если сверху на какигоори лежат мороженое или фрукт, такая разновидность лакомства называется «фраппе». Есть и региональные деликатесы – в префектуре Кагосима подают «Белого медведя» (яп. сирокума), в состав которого входит сгущённое молоко, сахарный сироп и консервированные фрукты. На Окинаве популярна разновидность дзэндзай, когда в качестве топпинга для какигоори выступают моти-сиратама в соусе из сладких бобов, сваренных в тростниковом нерафинированном сахаре.

Удзи-кинтоки с добавлением моти-сиратама (слева) и «Белый медведь» из Кагосимы (справа)

Мягкий вкус натурального льда

В последнее время выросла популярность какигоори, изготовленного из натурального льда. В отличие от льда, полученного в процессе промышленной заморозки, натуральный лёд формируется достаточно долго, в течение почти двух месяцев в специальных водоёмах. Затем он помещается в особые «ледовые хранилища» (яп. химуро), где хранится в опилках без использования электричества. Всего лишь сто лет назад, до повсеместного распространения холодильников, это был самый обычный способ производства льда.

Какигоори, сделанный изо льда, произведённого компанией «Асами-рэйдзо» из ключевой воды, Нагаторо, префектура Сайтама

В настоящее время в Японии существует несколько мест, где производят натуральный лёд: Нагаторо (префектура Сайтама), Никко (префектура Тотиги) и Хокуто ( префектура Ямагути ) лёд делают из воды, которая поступает из природных источников. Натуральный лёд медленно замерзает, но и тает гораздо медленнее, чем искусственно замороженный. Именно поэтому стружка из такого льда получается гораздо тоньше и нежнее. Большинство заведений, предлагающих посетителям какигоори из натурального льда, расположены в восточной части Японии, в регионе Канто. И хотя таких заведений с каждым годом становится все больше, очереди посетителей не становятся короче.

Фотография к заголовку: женщина в юката пробует какигоори с клубничным сиропом