把冰块刨成雪花，浇上蜂蜜或糖浆，就成了一道美味的消暑甜品。

每到夏天，去挂有白底红字“冰旗”的小店，就能买到美味刨冰。在夏季庙会或盂兰盆节上，以及搭建在海边的服务站点“海之家”里，也都有刨冰出售。另外，你还可以买刨冰机和糖浆，自己动手，在家里自制刨冰。

刨冰是把冰块放入刨冰机中刨出来的。这种类似“刨子”的刨冰机器，可以把冰块表面层层削薄，刨出雪花一样松软可口的细碎冰碴。糖浆浇在上面也能很快入味。

五颜六色的刨冰，口味丰富

“雨夹雪”（mizore），是淋上透明糖浆的粗颗粒刨冰，因形似雨雪混合物而得名。此外也有草莓、甜瓜、柠檬和蓝色夏威夷等口味的糖浆可供选择。混合多种糖浆的“草莓牛奶”、“抹茶牛奶”等口味也很受欢迎。最近有些小店还推出了独创口味，如芒果、西番莲、红茶和咖啡口味的糖浆，甚至还有添加香辛料和利口酒的刨冰。

香甜的红豆沙搭配上“雨夹雪”，一客“冰小豆”或“冰金时（小豆）”刨冰就做成了。如果再浇上炼乳，就是“牛奶金时（小豆）”，而淋上抹茶糖浆，就叫“宇治金时（小豆）”，金时（小豆）刨冰的名字随糖浆不同而各异。

此外，在刨冰上加冰激凌或水果的，叫“冰沙（Frappe）”。还有独具地方特色的吃法。比如鹿儿岛县有加入牛奶、蜂蜜和罐头水果的“白熊”刨冰；冲绳县则有“善哉（红豆年糕汤）”刨冰，先冰镇用红糖煮好的红豆和红豆汤，然后盛在碗里并放入几个糯米小圆子和细碎的刨冰，就可以食用了。

天然冰刨冰

最近越来越多人喜欢吃用天然冰做成的刨冰。天然冰是入冬后，耗时约2个月，让天然水在人工冰池中自然结冰后存入（非制冷机制冷的）天然“冻库”，盖上锯末封存，到夏天才开封使用。在一百来年前冰箱尚未普及的时代，人们就是用这种方法来制作天然冰消暑的。

如今日本全国制作天然冰的地方已经很少了。埼玉县长瀞町、枥木县日光市、山梨县北斗市等地还保留了用美味的天然水制作天然冰的传统，所以有天然冰刨冰出售。与冰箱快速冷冻而成的冰相比，天然冰是慢慢冰冻而成的，所以硬度更高，不易融化，可以刨出颗粒更细碎、口感更酥松的冰碴。如今以关东地区为中心，销售天然冰刨冰的小店越来越多，引来无数吃货争相排队购买。

标题图片：正在品尝草莓刨冰的浴衣女郎