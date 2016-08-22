Острова Яэяма в преф. Окинава находятся на самом юго-западе страны. Время здесь течёт неторопливо, совсем не так, как на острове Окинава или главных островах Японии. Мы представляем работы фотографа, который запечатлел неспешную жизнь на островах, очарованный их необычными пейзажами.

Архипелаг Яэяма расположен примерно в 400 км к юго-западу от острова Окинава, он включает 10 обитаемых и множество необитаемых островов. Их местоположение несложно представить, если сказать, что в хорошую погоду с Ёнагуни, самого западного из островов, можно увидеть Тайвань.

Остров Исигаки весь входит в границы одноимённого города с населением в 48 000 человек. Там есть аэропорт, откуда можно долететь до города Наха, центра префектуры. Остров Ёнагуни составляет одноимённый уезд, где живёт около 1700 человек. Восемь других обитаемых островов входят в состав посёлка Такэтоми, население которого составляет примерно 4200 человек. На каждом из островов жизнь имеет свои особенности.

Своеобразие древних обрядов

Когда идёшь по Такэтоми, то видишь множество сохранившихся домов с красной черепицей, характерной для островов Рюкю. Повсюду цветут гибискусы и бугенвиллея и чувствуется, что находишься в субтропиках у моря. На острове Ириомотэ, большая часть которого покрыта субтропическим лесом, живут ириомотейская кошка, орёл хохлатый змееяд и другие животные, являющиеся особыми объектами природного наследия.

На островах Яэяма даже в наши дни проводятся самые разные обряды и праздники, такие как праздники плодородия (хонэн-мацури), праздники молитв об исполнении желаний кицугансай, сезонные обряды сити. Многие праздники связаны с плодородием; одни проводятся для того, чтобы попросить у богов обильного урожая, другие – чтобы поблагодарить их после сбора плодов земли. В основе этих обрядов, которые проводятся много столетий, лежат верования Нираи Канаи, и, в частности, поверье, что божество Мируку ежегодно приносит из-за моря изобилие и счастье.

Священные острова

Ритуалы на священном месте утаки проводят женщины-жрицы, которых называют цукаса. Утаки обычно находятся в лесу неподалёку от посёлков. Там нет больших святилищ или «тела божества» (синтай), они представляют собой запретное для мужчин пространство, где один лишь белый песок и природные камни. Во многих таких местах почитают божеств-предков – основателей деревни, богов, охраняющих посёлок и т. п. Сюда же приходят и божества Нираи Канаи, и в этом проявляется многообразие духовной жизни жителей острова. Изначально утаки и цукаса были центром общины, и до сих пор они остаются средоточием духа поселений, поэтому туристам в эти места вход строго запрещён. После проведения обрядов устраивают представление для божеств, во время которого женщины и ученицы старших классов, нарядившись в красочные одежды, характерные для островов Рюкю, исполняют прекрасные танцы. И участницы, и зрители всецело увлечены действом; в такие моменты можно понять, чем гордятся люди, родившиеся на Рюкю.

Дыхание вечности

Жители островов привыкли жить, постоянно чувствуя направление ветра и морских течений. Приливы и отливы определяются движением Луны, и поэтому на Окинаве все обряды проводятся по старому лунному календарю. На островах есть два времени – новый календарь, по которому работает общество и школа, и вместе с тем можно видеть, как с древности здесь пульсирует старое время Рюкю.

Фотографии и текст: Ямасита Цунэо

Фотография к заголовку: Ритуал сити на острове Ириомотэ. В центре – божество Мируку, приносящее на острова изобилие

(Статья на японском языке опубликована 17 августа 2016 г.)

Ученицы средней школы участвуют в представлении для божеств на празднике Ундзями. Остров Исигаки, Сирахо

Водяных буйволов сюда привезли с Тайваня ещё в довоенное время. Остров Такэтоми

Девочки идут в школу с музыкальными инструментами сансин в футлярах. Остров Исигаки, Сирахо

В пределах рифа можно ловить рыбу и осьминогов. Остров Хатома

Младшеклассник, встреченный в Фунауки на Ириомотэ. В этом районе было по одному ученику младшей и средней школы

Священное место утаки на острове Такэтоми

Праздник плодородия хонэн-мацури на острове Куросима. Согласно местным верованиям, из-за моря, из счастливой страны Нираи Канаи на острова приходит божество изобилия

Парикмахерская, работающая несколько дней в месяце. Остров Такэтоми

Ритуал сити в Фунауки на Ириомотэ. После него проводится представление. Народные песни неизменно сопровождает сансин

Праздник плодородия хонэн-мацури на острове Хатома. Команды с восточной и западной частей острова устраивают соревнования на лодках хари

Мальчик каждое утро подметает дорожку, посыпанную белым песком. Остров Такэтоми

Ритуал сити в Сонай на Ириомотэ. Обряд, во время которого поют, держа вёсла

Старшеклассница с инструментом сансин во время хонэн-мацури на острове Исигаки

Рыба-попугай. Остров Хатома

Вид на остров Хатома с самолёта по дороге на остров Ёнагуни

Ритуал сити в Сонай на Ириомотэ, внесённый в список Важного нематериального наследия народной культуры

Посёлок на острове Такэтоми является охраняемым архитектурным комплексом

Двухнедельный козлёнок. Остров Хатома

В то время, когда зажигали маяк, у пирса девочка училась играть на сансине. Остров Хатома