冲绳县的八重山群岛是位于日本最西南端的群岛。远离日本本土和冲绳岛，时光在这里悠闲地流淌。为其独特的风土人情所吸引，摄影家山下恒夫用镜头记录了群岛上一个个神话般的瞬间。

八重山群岛是位于冲绳本岛西南约400公里的岛屿群，由10个有人岛和很多无人岛组成。在晴朗的日子里，从最西端的与那国岛可以望见台湾，这么说读者也许比较容易想象其大致的位置了吧。

石垣岛整个岛屿为石垣市，居民约48000人，建有一个与日本本土和冲绳县政府所在地那霸接驳的机场。与那国岛的与那国町，人口约1700人，其他8个岛屿属于竹富町，人口约4200人。虽然这些岛屿彼此相邻，但都各具特点。

独特的祭祀活动代代传承

走在竹富岛上，你可以看到很多保留着传统样式的琉球红瓦屋顶民居，木槿和九重葛烂漫绽放，让你切身感受到这里的亚热带海洋性气候。西表岛大部分地区为亚热带森林覆盖，栖息着西表山猫、蛇雕等国家特别保护动物。

八重山的各个岛屿，现今依然举行丰年祭、结愿祭、节祭等各种祭神、祭祀活动。其中大部分都与农耕相关，旨在祈祷丰收，感谢收获。这种活动源于人们对世外桃源Nirai Kanai的信仰，深信miruku神每年从大海彼岸来访，为这里带来丰收和幸福。这些祭典活动已经传承了数百年。

神圣的岛屿

祭典由被称为“司”的女祭司在“御岳”圣地主持举行。“御岳”位于村落附近的森林等地，禁止男子进入。这里没有壮观的庙宇和祭拜对象，只是一个由白砂和天然石构成的自然空间，大多祭祀着创建村落的先祖或者村落的守护神。据说Nirai Kanai的神也会到这里来，可见岛民的包容力之大。岛上社区的中心向来是“御岳”圣地和女祭司，即使现在也依然是村民们精神的依托，这一点古往今来没有任何改变。因此，这里严禁观光客进入。祭祀仪式之后有祭神艺术表演，一般由家庭主妇、高中生们穿上艳丽的琉球传统服装展示精彩的舞蹈或棒术。无论是表演者还是观众，个个全神贯注，让人们感受到他们生为琉球国岛民的自豪感。

时光自远古走来

岛民在日常生活中时刻关注着风向的变化和潮涨潮落。潮汐的周期取决于月亮的运转，因而冲绳一年中的例行祭祀活动都是按古老的阴历进行的。在这个岛上，公司、学校及人们日常生活中使用的阳历时光中，悠然地流淌着来自远古的琉球时光，你可以在这里见证它们时而交汇的那一瞬间。

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摄影、撰文：山下恒夫

标题图片：西表岛上的节祭活动。走在中间的是Miruku神，祂为岛上带来五谷丰登