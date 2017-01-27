冲绳县的八重山群岛是位于日本最西南端的群岛。远离日本本土和冲绳岛，时光在这里悠闲地流淌。为其独特的风土人情所吸引，摄影家山下恒夫用镜头记录了群岛上一个个神话般的瞬间。

八重山群岛是位于冲绳本岛西南约400公里的岛屿群，由10个有人岛和很多无人岛组成。在晴朗的日子里，从最西端的与那国岛可以望见台湾，这么说读者也许比较容易想象其大致的位置了吧。

石垣岛整个岛屿为石垣市，居民约48000人，建有一个与日本本土和冲绳县政府所在地那霸接驳的机场。与那国岛的与那国町，人口约1700人，其他8个岛屿属于竹富町，人口约4200人。虽然这些岛屿彼此相邻，但都各具特点。

独特的祭祀活动代代传承

走在竹富岛上，你可以看到很多保留着传统样式的琉球红瓦屋顶民居，木槿和九重葛烂漫绽放，让你切身感受到这里的亚热带海洋性气候。西表岛大部分地区为亚热带森林覆盖，栖息着西表山猫、蛇雕等国家特别保护动物。

八重山的各个岛屿，现今依然举行丰年祭、结愿祭、节祭等各种祭神、祭祀活动。其中大部分都与农耕相关，旨在祈祷丰收，感谢收获。这种活动源于人们对世外桃源Nirai Kanai的信仰，深信miruku神每年从大海彼岸来访，为这里带来丰收和幸福。这些祭典活动已经传承了数百年。

神圣的岛屿

祭典由被称为“司”的女祭司在“御岳”圣地主持举行。“御岳”位于村落附近的森林等地，禁止男子进入。这里没有壮观的庙宇和祭拜对象，只是一个由白砂和天然石构成的自然空间，大多祭祀着创建村落的先祖或者村落的守护神。据说Nirai Kanai的神也会到这里来，可见岛民的包容力之大。岛上社区的中心向来是“御岳”圣地和女祭司，即使现在也依然是村民们精神的依托，这一点古往今来没有任何改变。因此，这里严禁观光客进入。祭祀仪式之后有祭神艺术表演，一般由家庭主妇、高中生们穿上艳丽的琉球传统服装展示精彩的舞蹈或棒术。无论是表演者还是观众，个个全神贯注，让人们感受到他们生为琉球国岛民的自豪感。

时光自远古走来

岛民在日常生活中时刻关注着风向的变化和潮涨潮落。潮汐的周期取决于月亮的运转，因而冲绳一年中的例行祭祀活动都是按古老的阴历进行的。在这个岛上，公司、学校及人们日常生活中使用的阳历时光中，悠然地流淌着来自远古的琉球时光，你可以在这里见证它们时而交汇的那一瞬间。

谷歌地图

摄影、撰文：山下恒夫

标题图片：西表岛上的节祭活动。走在中间的是Miruku神，祂为岛上带来五谷丰登

石垣岛白保，在“海神祭”上表演祭神节目的中学生
石垣岛白保，在“海神祭”上表演祭神节目的中学生
竹富岛，水牛是战前由台湾人带来的
竹富岛，水牛是战前由台湾人带来的
石垣岛白保，手提三线琴盒放学回家的少女
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鸠间岛，在浅礁内可以捕到鱼或章鱼等
鸠间岛，在浅礁内可以捕到鱼或章鱼等
西表岛船浮的小学生。这一地区一共只有一名小学生和一名初中生
西表岛船浮的小学生。这一地区一共只有一名小学生和一名初中生
竹富岛上的“御岳”圣地
竹富岛上的“御岳”圣地
黑岛的“丰年祭”。人们相信在大海彼岸的世外桃源Nirai Kanai，有丰收之神会到访此地
黑岛的“丰年祭”。人们相信在大海彼岸的世外桃源Nirai Kanai，有丰收之神会到访此地
竹富岛，每个月开门营业数日的理发店
竹富岛，每个月开门营业数日的理发店
西表岛船浮的“节祭”活动。仪式结束后的节目表演中，三线琴是演唱民谣时必不可缺的乐器
西表岛船浮的“节祭”活动。仪式结束后的节目表演中，三线琴是演唱民谣时必不可缺的乐器
鸠间岛的“丰年祭”活动，分东西两组比赛龙舟
鸠间岛的“丰年祭”活动，分东西两组比赛龙舟
竹富岛，每天早晨清扫白砂小道的少年
竹富岛，每天早晨清扫白砂小道的少年
西表岛祖内的“节祭”活动中，手持船桨唱歌的仪式
西表岛祖内的“节祭”活动中，手持船桨唱歌的仪式
在石垣岛的“丰年祭”上，手持三线琴的高中生
在石垣岛的“丰年祭”上，手持三线琴的高中生
鸠间岛，突额鹦嘴鱼
鸠间岛，突额鹦嘴鱼
波照间岛，古老的民宅
波照间岛，古老的民宅
在去往与那国岛的飞机上俯瞰鸠间岛
在去往与那国岛的飞机上俯瞰鸠间岛
西表岛祖内的“节祭”，已被列入国家重要无形民俗文化遗产
西表岛祖内的“节祭”，已被列入国家重要无形民俗文化遗产
竹富岛的村落，被列入国家重要传统建筑群
竹富岛的村落，被列入国家重要传统建筑群
鸠间岛，出生2周的小山羊
鸠间岛，出生2周的小山羊
鸠间岛，灯塔点灯时分，在栈桥上练习三线琴的少女
鸠间岛，灯塔点灯时分，在栈桥上练习三线琴的少女