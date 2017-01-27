沖繩縣的八重山群島是位於日本最西南端的群島。遠離日本本土和沖繩島，時光在這裏悠閒地流淌。為其獨特的風土人情所吸引，攝影家山下恆夫用鏡頭記錄了群島上一個個神話般的瞬間。

八重山群島是位於沖繩本島西南約400km的島嶼群，由10個有人島和很多無人島組成。在晴朗的日子裏，從最西端的與那國島可以望見臺灣，這麼說讀者也許比較容易想像其大致的位置了吧。

石垣島整個島嶼為石垣市，居民約48,000人，建有一個與日本本土和沖繩縣政府所在地那霸接駁的機場。與那國島的與那國町，人口約1,700人，其他8個島嶼屬於竹富町，人口約4,200人。雖然這些島嶼彼此相鄰，但都各具特點。

獨特的祭祀活動代代傳承

走在竹富島上，你可以看到很多保留著傳統樣式的琉球紅瓦屋頂民居，木槿和九重葛爛漫綻放，讓你親身感受到這裏的亞熱帶海洋性氣候。西表島大部分地區為亞熱帶森林覆蓋，棲息著西表山貓、大冠鷲等特別天然紀念物。

八重山的各個島嶼，現今依然舉行豐年祭、結願祭、節祭等各種祭神、祭祀活動。其中大部分都與農耕相關，旨在祈禱豐收，感謝收穫。這種活動源於人們對世外桃源Nirai Kanai的信仰，深信Miruku神每年從大海彼岸來訪，為這裏帶來豐收和幸福。這些祭典活動已經傳承了數百年。

神聖的島嶼

祭典由被稱為｢司」的女祭司在｢御嶽」聖地主持舉行。｢御嶽」位於村落附近的森林等地，禁止男子進入。這裏沒有壯觀的廟宇和祭拜對象，只是一個由白砂和天然石構成的自然空間，大多祭祀著創建村落的祖先或者村落的守護神。據說Nirai Kanai的神也會到這裏來，可見島民的包容力之大。島上社區的中心向來是｢御嶽」聖地和女祭司，即使現在也依然是村民們精神的依托，這一點古往今來沒有任何改變。因此，這裏嚴禁觀光客進入。祭祀儀式之後有祭神藝術表演，一般由家庭主婦、高中生們穿上艷麗的琉球傳統服裝展示精彩的舞蹈或棒術。無論是表演者還是觀眾，個個全神貫注，讓人們感受到他們生為琉球國島民的自豪感。

時光自遠古走來

島民在日常生活中時刻關注著風向的變化和潮漲潮落。潮汐的周期取決於月亮的運轉，因而沖繩1年中的例行祭祀活動都是按古老的陰曆進行的。在這個島上，公司、學校及人們日常生活中使用的陽曆時光中，悠然地流淌著來自遠古的琉球時光，你可以在這裏見證它們時而交會的那一瞬間。

攝影、撰文：山下恆夫

標題圖片：西表島上的節祭活動。走在中間的是Miruku神，祂為島上帶來五穀豐登

石垣島白保，在｢海神祭」上表演祭神節目的國中生
石垣島白保，在｢海神祭」上表演祭神節目的國中生
竹富島，水牛是戰前由臺灣人帶來的
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石垣島白保，手提三線琴盒放學回家的少女
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鳩間島，在淺礁內可以捕到魚或章魚等
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西表島船浮的小學生。這一地區一共只有1名小學生和1名國中生
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竹富島上的｢御嶽」聖地
竹富島上的｢御嶽」聖地
黑島的｢豐年祭」。人們相信在大海彼岸的世外桃源Nirai Kanai，有豐收之神會到訪此地
黑島的｢豐年祭」。人們相信在大海彼岸的世外桃源Nirai Kanai，有豐收之神會到訪此地
竹富島，每個月開門營業數日的理髮店
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西表島船浮的｢節祭」活動。儀式結束後的節目表演中，三線琴是演唱民謠時必不可缺的樂器
西表島船浮的｢節祭」活動。儀式結束後的節目表演中，三線琴是演唱民謠時必不可缺的樂器
鳩間島的｢豐年祭」活動，分東西兩組比賽龍舟
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竹富島，每天早晨清掃白砂小道的少年
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西表島祖內的｢節祭」活動中，手持船槳唱歌的儀式
西表島祖內的｢節祭」活動中，手持船槳唱歌的儀式
在石垣島的｢豐年祭」上，手持三線琴的高中生
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鳩間島，突額鸚嘴魚
鳩間島，突額鸚嘴魚
波照間島，古老的民宅
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在去往與那國島的飛機上俯瞰鳩間島
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西表島祖內的｢節祭」，已被列入國家重要無形民俗文化遺產
西表島祖內的｢節祭」，已被列入國家重要無形民俗文化遺產
竹富島的村落，被列入國家重要傳統建築群
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鳩間島，出生2週的小山羊
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鳩間島，燈塔點燈時分，在棧橋上練習三線琴的少女
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