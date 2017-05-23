Первые ниндзя появились в Японии более десяти веков назад, но расцвет ниндзюцу пришелся на период Сэнгоку (период воюющих провинций, XV и XVI века). Образ ниндзя, который знаком нам по современным рассказам и фильмам, создавался в более позднее время. Вообще же в истории ниндзюцу существует немало темных, до конца не ясных мест.

Современный образ ниндзя – правда или фикция?

Слово ниндзя получило широкое распространение в японском языке после 1955 года в связи с популяризацией жанра «исторического романа» в середине 1950-х годов. Создание повсеместно известного образа ниндзя как неуловимого шпиона, закутанного в черные одежды и наделенного сверхчеловеческими способностями, не имеет отношения ко времени расцвета искусства ниндзюцу. Этот образ создавался постепенно в более поздние века.

Историческое название ниндзя – синоби (это альтернативное прочтение первого иероглифа в сочетании двух: 忍 «нин» и 者 «дзя»). В истории ниндзя есть немало темных мест, именно поэтому у обоих терминов нет точного определения. В целом, считается, что те, кого в средние века называли синоби, были своего рода разведчиками, тайно собиравшими стратегическую информацию о неприятеле. Наиболее активно ниндзя действовали в период Сэнгоку (1467-1568).

Период Сэнгоку – время ниндзя

В эпоху Нара (710-794) начали появляться первые частные поместья сёэн, находившиеся во владении аристократических семей, буддийских храмов, синтоистских святилищ, а также богатых землевладельцев в провинции. В условиях постоянных территориальных междоусобиц в Японии возникли так называемые акуто – незаконные боевые группировки, которые превратились в основную силу, противостоящую системе частного землевладения и сёгунату. Это противостояние достигло пиковой точки в XIII веке, именно в то время в Японии и зародились ниндзя, а акуто были их предтечами.

Первые упоминания о синоби встречаются в исторических хрониках периода Южного и Северного дворов, Намбокутё (1336-1392), а в период Сэнгоку крупные феодалы даймё уже вовсю прибегают к услугам ниндзя для сбора информации. Некоторые места получили известность именно благодаря тому, что на их территории базировались школы ниндзя: Ига (префектура Миэ), Кока (префектура Сига), Тогакуси (префектура Нагано) и Кай (префектура Яманаси). В разных регионах синоби называли по-разному: раппа, суппа, куса, дакко и камари.

В период Сэнгоку ниндзя по заданию даймё занимались не только разведывательной, но и диверсионной деятельностью на манер партизанской войны: устраивали поджоги, засады, разорительные набеги. И все же основной задачей ниндзя было добыть и передать суверену информацию и отчитаться о ситуации в стане врага, поэтому они по возможности старались избегать открытой конфронтации. Считается, что техника ниндзюцу использовалась в основном в целях самозащиты.

Демонстрация техники быстрого извлечения меча из тайника катана-какуси, обустроенного под полом

Период Эдо – смена декораций

Победа Токугавы Иэясу в битве при Сэкигахара положила конец бесконечным войнам и конфликтам, в период Эдо (1603-1868) в Японии установился мир и относительно спокойное существование. Роль ниндзя понемногу менялась, теперь сёгунат и крупные даймё из провинций использовали их не только как разведчиков, но и в качестве телохранителей.

В середине XVII века стали появляться первые письменные руководства по ниндзюцу, такие как «10000 рек впадают в море» (Бансэнсюкай), «Записки об истинном ниндзюцу» (Сёнинки) и другие. В них описывались разные методы, тактики и приёмы, которыми должен владеть синоби: приёмы подслушивания и подсматривания, тактика запоминания и общения, методы переодевания и маскировки, искусство подражания голосам и звукам, а также магия.

Сёгунат все больше укреплял своё положение, в условиях стабильности потребность в синоби постепенно сошла на нет, и практикующие мастера исчезли из повседневной реальности, как будто их никогда и не было. Но очень скоро ниндзя начали появляться в качестве героев в театральных постановках театра Кабуки и на гравюрах укиё-э. Их изображали закутанными в черные одежды, вооруженными метательными клинками-сюрикэнами. Это стало отправной точкой к созданию того образа ниндзя, который мы знаем сегодня. С приходом новой эпохи – эпохи Мэйдзи, сёгунат Токугава прекратил существование, а вместе с его падением исчезли и ниндзя.

Музейная витрина с многолезвийными метательными клинками-сюрикэнами

Потомки ниндзя все так же живут в местах, где раньше находились традиционные школы ниндзюцу. Органы местного самоуправления превратили историю родного края, тесно связанную с историей ниндзя, в перспективный туристический ресурс – повсеместно открываются «усадьбы ниндзя» и этнографические музеи, посвященные синоби.

Вход в усадьбу ниндзя в музее ниндзюцу Кока в префектуре Сига

Фотография к заголовку: демонстрация техники хэигоэ-дзюцу (преодоление оград и заграждений) в усадьбе ниндзя в музее ниндзюцу Кока, префектура Сига (© Осима Такуя)