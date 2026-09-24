Храм Сирамидзу Амидадо и его сад Чистой Земли: национальное достояние, хранящее идеал красоты эпохи Хэйан

Путеводительпо Японии

Сирамидзу Амидадо – единственная постройка в префектуре Фукусима, внесённая в список национального достояния. В саду с прудом можно полюбоваться прекрасными пейзажами, которые меняются в зависимости от времени года, позволяя посетителям своими глазами увидеть, как представляли райский сад в период Хэйан (794-1192).

Храм как изображение Чистой Земли будды Амида

Храм Сирамидзу Амидадо, расположенный в городе Иваки на самой южной оконечности региона Хамадори префектуры Фукусима, является одной из старейших и дошедших до наших дней построек в восточной части Японии и признан национальным достоянием. Расположенный на территории монастыря Гандзёдзи храм, согласно преданию, построила Токухимэ, жена Иваки Норимити, правителя этой местности, в 1 году Эйряку (1160) для поминальных служб по мужу.

Буддийский храмовый павильон некогда украшали фрески с изображением цветов, цветущих в раю, и там до сих пор стоит скульптурная группа триады будды Амиды (объект культурного наследия национального значения), как и в период его расцвета. Храм и пруд Адзи, окружающий его с восточной, западной и южной сторон, образуют «Сад Чистой Земли», который как бы воссоздаёт идеал райской земли, где обитает Будда Амида. Этот стиль садово-паркового искуссства был популярен среди аристократии Киото в конце периода Хэйан (794-1192), и многих удивляет то, что такой великолепный Сад Чистой Земли построили так далеко от тогдашней столицы, в Фукусиме.



После признания постройки национальным достоянием в 1952 году, его крышу заново покрыли пластинами кипарисовика, воссоздав стиль кровли, использовавшийся во время строительства



Переходя мост, вы как будто переходите из мирского пространства в Чистую Землю



Храм расположен на фоне холмов

Когда речь заходит о знаменитых храмах северо-восточного региона Тохоку, на ум сразу приходят старейшее зданиеТохоку – Золотой павильон Кондзикидо в монастыре Тюсондзи (национальное достояние) и сад храма Моцудзи (исторический памятник национального значения и место особой живописной красоты), считающийся лучшим образцом сада Чистой Земли. Оба являются составными частями объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Хираидзуми» (префектура Иватэ). Храмы строил род Осю Фудзивара, который в XII веке правил всем регионом Тохоку. Дочь основателя рода, Киёхиры, звали Токухимэ. Считается, что она использовала архитектурные приёмы и стили ландшафтного дизайна своего родного города, чтобы оплакать своего покойного мужа, и существует теория, что она назвала этот комплекс «Хакусуй» («Белая вода»), разделив иероглиф «источник» (泉) из названия Хираидзуми (平泉) на составные части – «белый» (白, хаку) и «вода» (水, суй).

Водные и садовые растения меняют свой облик с каждым сезоном, создавая чарующие пейзажи. Здесь можно погрузиться в утопический мир, созданный людьми, которые жили более 800 лет назад.



Цветущие лотосы в разгар лета (предоставлено монастырём Гансёдзи)



Осенняя листва на деревьях отражается воде пруда (предоставлено монастырём Гансёдзи)



Сад Чистой Земли, отреставрированный в 1970-х годах, является историческим памятником национального значения (предоставлено монастырём Гансёдзи)

Павильон Хакусуй Амидадо (монастырь Гандзёдзи)

Адрес: Fukushima-ken Iwaki-shi Uchigo Shiramizumachi Hirohata 221

Fukushima-ken Iwaki-shi Uchigo Shiramizumachi Hirohata 221 Часы посещения: с 8:30 до 16:15 (до 15:45 с декабря по март). Вход прекращается за 30 минут до закрытия.

с 8:30 до 16:15 (до 15:45 с декабря по март). Вход прекращается за 30 минут до закрытия. Выходные: дни весеннего и осеннего равноденствия, 12-18 августа, 20-31 декабря, а также некоторые другие дни

дни весеннего и осеннего равноденствия, 12-18 августа, 20-31 декабря, а также некоторые другие дни Стоимость входного билета: 500 йен для взрослых, 300 йен для учащихся начальной школы

Подробнее смотрите на официальном сайте монастыря

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