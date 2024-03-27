Род Осю Фудзивара в центре внимания спустя 900 лет после основания Тюсондзи: 100 лет процветания и гибель рода

В Токийском национальном музее проводится специальная выставка, посвящённая 900-летию основания Золотого зала (Кондзикидо) храма Тюсондзи в Хираидзуми в префектуре Иватэ. Кондзикидо – это буддийский храм, покрытый листами чистого золота. Его в 1124 году построил Киёхира, первый глава рода Осю Фудзивара, а в трёх нишах в храме хранятся мумифицированные останки Киёхиры, Мотохиры, его наследника, и Хидэхиры, который был третьим главой. В нише Хидэхиры также захоронена голова Ясухиры, четвёртого и последнего главы рода, при котором род был уничтожен. В этой статье мы посмотрим, как на протяжении четырёх поколений могущественные Осю Фудзивара правили регионом Тохоку.

Управление покорёнными племенами и особые подношения императорскому двору

В компендиуме японской истории и «национальной науки» кокугаку «Продолжающаяся серия документов» (Дзокугун сёруйдзю) указано, что предком рода Осю Фудзивара был Фудзивара-но Хидэсато (885-947) из рода Уона-рю, ответвления Северной ветви рода Фудзивара. Он был членом того рода, из которого происходил регент и канцлер Митинага, который изображён в историческом сериале NHK Taiga «Тебе, блистательный принц».



Фудзивара-но Хидэсато, стреляющий в сома, в «Новом виде тридцати шести призраков» (Сингата сандзю року кэй сэн). Предок рода Осю Фудзивара, самурай периода Хэйан (794-1192), прославился своей храбростью в ходе усмирения Тайра-но Масакадо; о нём существуют и другие легенды, такие как уничтожение гигантской многоножки (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

В землю Осю на северо-востоке страны эти Фудзивара перебрались при Ёритоо, потомке Хидэсато, или при Цунэкиё, сыне Ёритоо. Сын Цунэкиё, Киёхира, стал первым главой рода Осю Фудзивара и построил монастырь Тюсондзи. Сам факт, что род Осю Фудзивара происходит от Хидэсато, основан на генеалогии, и твёрдых доказательств этому нет, но устоявшаяся теория говорит о том, что по крайней мере род регентов и канцлеров Фудзивара признавал их своими потомками.

Землю Осю в то время, когда туда переехал Цунэкиё, населяли фусю, то есть племена, которые в результате неоднократных вторжений подчинили императорскому двору Ямато. Центральная власть назначала кого-то из местной аристократии «главой фусю», и он должен был управлять этими племенами и подносить ко двору в Киото особые дары из местной продукции – золото, соколиные перья, лошадей, шкуры тюленей и т. п.

Муцу, восточная часть Осю, находилась под властью рода Абэ, представители которого служили «главами фусю». Наиболее распространённая теория состоит в том, что род Абэ происходил от столичных аристократов. С другой стороны, в земле Дэва на западной стороне Хонсю реальная власть принадлежала роду Киёхара. Происхождение рода Киёхара неясно – возможно, что он произошёл от фусю, или же от аристократов из Киото. Род Осю Фудзивара укреплял свои связи с обеими этими родами через брачные союзы.

Долгие отношения между родами Осю Фудзивара и Минамото

В 6 году Эйсё (1051) Минамото-но Ёриёси отправили с войсками в эти земли, чтобы покарать род Абэ за неуплату дани в Киото. Это стало началом Девятилетней войны (Дзэнкунэн-но эки), которая продолжалась до 5 года Кохэй (1062).

Цунэкиё поддержал род Абэ, а род Киёхара объединился с родом Минамото. Результатом стала победа войск родов Минамото и Киёхара, а Цунэкиё был казнён. После этого территория рода Абэ перешла к роду Киёхара. Родившийся в самый разгар войны, в 4 году Тэнки (1056) Фудзивара-но Киёхира воспитывался в семье Киёхара.

Однако внутри рода Киёхара начался внутренний конфликт, и Киёхире пришлось сражаться против своих сводных братьев в Трёхлетней войне (Госаннэн-но эки), которая шла с 3 года Эйхо (1083) до 1 года Кандзи (1087). Фудзивара-но Киёхира воспользовался этой возможностью, чтобы добиться независимости от рода Киёхара.

В этих событиях снова участвовали Минамото – на этот раз Минамото-но Ёсииэ, сын Минамото-но Ёриёси. Ёсииэ был также прапрадедом Минамото-но Ёритомо, который позже уничтожил Осю Фудзивара. Но пока что между Минамото и Осю Фудзивара завязались серьёзные и длительные союзнические отношения.



Минамото-но Ёсииэ, прапрадед Ёритомо, в сборнике биографий «Дзэнкэн кодзицу». Известный под именем Хатиман Таро Ёсииэ, он также стал символом зарождающейся силы воинского сословия, которое позднее захватит власть в Японии (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Киёхира объединился с Ёсииэ в борьбе против рода Киёхара и одержал победу. За усмирение рода Киёхара в принципе можно было ожидать властной должности и пожалований в земле Осю, однако императорский двор в Киото расценил это противостояние как «частную войну» Ёсииэ, вмешавшегося во внутренние дела рода Киёхара, и он не получил никаких наград. Возможно, от разочарования этим Ёсииэ ушёл из региона Тохоку (Осю), и в результате Фудзивара-но Киёхира стал управлять прежними владениями рода Киёхара.

Развитие инфраструктуры в Хираидзуми и строительство монастыря Тюсондзи

Около 8 года Кандзи (1094) Киёхира получил от императорского двора назначение военным посланником (орёси) в землю Муцу. Такие «посланнники» обладали всей полнотой полномочий по поддержанию общественного порядка, то есть это была высшая полицейская власть на местах. Затем Киёхира взял под свой контроль местные аристократические семейства, ранее подчинявшиеся родам Абэ и Киёхара, и с упорством добивался благосклонности рода канцлеров и регентов в столице. Умело занимаясь дипломатией с властями в Киото, он консолидировал власть в Осю, и можно заметить, что он вынашивал планы обретения независимости и отдаления от влияния центрального правительства.

Тогда же началось строительство «Золотого города» Хираидзуми. Этот город расположен в стратегической точке у слияния рек Киногава и Китаками, где, как говорят, были расположены сельскохозяйственные угодья площадью 7 квадратных километров. Кроме того, с целью активизации передвижения людей и товаров была построена Великая дорога Севера – Оку-но тайдо, соединявшая заставу Сиракава (совр. преф. Фукусима) и Сотогахаму (преф. Аомори). Город Хираидзуми находился примерно на середине этого пути.

Кроме того, был построен монастырь Тюсондзи. В «Молитвенном обете в завершение постройки храма» (Раккэй куё гаммон) – документе, который, как говорят Киёхира преподнёс монастырю Тюсондзи, говорится, что монастырь был построен для возрождения в Чистой Земле буды Амида душ множества погибших во время сражений. Он также поднёс монастырю копию сутры, которая известна как «Сутра Тюсондзи», и это показывает, что он молился за мир в этом регионе.



«Махапраджняпарамита сутра, раздел 460» из Тюсондзи, которую обычно называют «Сутра Тюсондзи» (Тюсондзикё; источник: ColBase)

Киёхира развивал торговлю и расширял инфраструктуру. Кроме того, для управления народом использовали буддизм. Хираидзуми был очень развитым городом, не похожим ни на один другой региональный город того времени, и он стал базой для осуществления плана независимости рода Осю Фудзивара от центральных властей.

Мотохира, второй глава рода и основатель храма Моцудзи

Существуют различные теории относительно года рождения Мотохиры, второго главы рода, но, согласно наиболее распространённой версии, он родился во 2 году Тёдзи (1105). После того, как в 3 году Дайдзи (1128) умер его отец, Киёхира, он выиграл в борьбе за наследование звания главы рода со своим старшим братом и получил реальную власть.

Важным достижением Мотохиры стало возведение монастыря Моцудзи. При строительстве активно использовались достижения столичной культуры: Главный павильон Хондо был обращён в сторону столицы, а планировка жилых кварталов вокруг монастыря с параллельными улицами, пересекающимися под прямым углом, напоминала Киото.



Реконструкция храма Кандзидзайоин в монастыре Моцудзи в масштабе 1:125. Монастырь Моцудзи построил Мотохира, а завершил строительство Хидэхира, третий глава рода. Справа – храм Кандзидзайоин, построенный женой Мотохиры (предоставлено Музеем префектуры Иватэ)

Тем временем в столице власть рода канцлеров и регентов Фудзивара в центральном правительстве начала ослабевать, и формировалась политическая система инсэй, в которой центр власти перемещался к отрёкшимся от трона «императорам-монахам». Исследователь Такахаси Такаси в своей книге «Род Осю Фудзивара» (Осю фудзивара си, изд-во «Тюко синсё») в связи с этим предполагает, что в этих условиях произошло усиление позиции Мотохира по отношению к столичному роду Фудзивара, и если он вначале занял сдержанную и примирительную позицию в отношениях с канцлером (кампаку) Фудзивара-но Ёринага, то потом вступил с ним в конфликт.

С другой стороны, изящество сада монастыря Моцудзи, который построил Мотохира, ярко отражает его приверженность аристократической культуре.

Судя по мумии Мотохиры в Золотом храме Кондзикидо, известно, что он страдал ожирением. Такэмицу Макото в книге «Взлет и падение трёх поколений Осю Фудзивара» (Осю фудзивара сандай-но эйга то боцураку, изд-во«KAWADE юмэ синсё») говорит, что Мотохира, вероятно, пристрастился к изысканной пище в результате стремления к аристократическому образу жизни.

Храм Кандзидзайоин, где в монастыре Моцудзи почитали будду Амида, построила жена Мотохиры через год после его смерти во 2 году Хогэн (1157). Говорят, что Пруд танцующего журавля Майдзуругаикэ, который сохранился до наших дней, был устроен в соответствии со старейшим руководством о парковом строительстве «Записи об устройстве садов» (Сакутэйки), написанной в период Хэйан. Его жена, вероятно, также разделяла аристократические устремления мужа.

Таким образом, хотя Мотохира и мог иметь чувство превосходства по отношению к роду регентов и канцлеров, он восхищался аристократической культурой и столичным образом жизни.

Фудзивара-но Хидэхира и Минамото-но Ёсицунэ

После смерти Мотохиры в Хираидзуми стал править третий глава рода, Хидэхира. Он известен тем, что приютил у себя Минамото-но Ёсицунэ.

Мало что известно о жизни Ёсицунэ до 4 года Дзисё (1180), когда он присоединился к своему старшему брату Ёритомо, собравшему армию для свержения рода Тайра. Однако говорят, что он прошёл церемонию гэмпуку, «первой мужской причёски», то есть обряд совершеннолетия, в 4 году Дзёан (1174), а затем направился в Осю, где его взял под своё покровитльство Хидэхира. Сыграв активную роль в войне между родами Тайра и Минамото, он вступил в конфликт с Ёритомо и снова пришёл в Хираидзуми в 3 году Бундзи (1187).

Обычно считают, что Хидэхира хорошо относился к Ёсицунэ, но нет никаких доказательств, которые бы это подтверждали. Хидэхира, как и его отец Мотохира, по-видимому, почитал столичную аристократию и приглашал из Киото чиновников в свою администрацию. Однако Такэмицу Макото считает, что Ёсицунэ имел статус ниже, чем такие чиновники. Другими словами, не исключено, что Ёсицунэ был всего лишь одним из хорошо знавших Киото людей, которых Хидэхира, почитавший столичную аристократию, приглашал для внедрения административной системы и культуры в столичном стиле.

Такахаси Такаси также упоминает рассказ о том, что Хидэхира якобы завещал своим сыновьям после его смерти «назначить Ёсицунэ Великим военачальником, поручив ему государственные дела». Однако он основан только на слухах, которые пересказаны в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами), официальной истории сёгуната Камакура, и в «Яшмовых листьях» (Гёкуё), дневнике канцлера (кампаку) Фудзивара-но Канэдзанэ.

Даже если допустить, что это правда, то Хидэхира мог хотеть, чтобы в случае нападения на Хираидзуми Ёсицунэ назначили военачальником для защиты от нападения, и Ёсицунэ был не настолько важным человеком, чтобы ему поручали все государственные дела.

Хидэхира умирает, тревожась о нападении сёгуната Камакура

Хидэхира был фигурой, по масштабам сравнимой с Тайра-но Киёмори и Минамото-но Ёритомо.

С Киёмори он поддерживал сотрудничество. Для Киёмори, который активно стремился к получению прибыли за счёт торговли, Хидэхира, контролировавший особую продукцию региона Осю, был незаменим как деловой партнёр. По этой причине он помогал Хидэхире получить новый придворный ранг, прилагая усилия к повышению его с предыдущего 6-го ранга до младшей ступени 5-го ранга. Во 2 году Као (1170) именно Киёмори рекомендовал назначить Хидехиру военачальником Тиндзюфу, то есть главой армии и администрации земли Муцу.

Для Ёритомо, напротив, он представлял досадную помеху. Он собрал войско, чтобы свергнуть род Тайра, но если бы Тайра на западе и род Осю Фудзивара на северо-востоке ударили бы согласованно, они могли бы зажать Камакуру в клещи. Примерно в 5 году Дзисё (1181), когда Киёмори заболел и умер, ходили слухи, что Хидэхира миновал заставу Сиракава и направлялся к Камакуре. Хотя это оказалось неправдой, Ёритомо всегда опасался Хидэхиры.



Статуя Минамото-но Ёритомо из храма Каи Дзэнкодзи

Однако после того, как Киёмори умер, а род Тайра был уничтожен под руководством Ёсицунэ, Ёритомо начал проявлять всё большую властность, и в частности потребовал, чтобы Хидехира платил налоги в Киото через Камакуру, а не напрямую. Хидэхира был вынужден принять это условие. Когда его попросили выдать Ёсицунэ, скрывавшегося в Осю, он ответил согласием, то есть у него не было намерения противиться Ёритомо.

Если отношения между Хидэхирой и Киёмори были взаимовыгодными, то Ёритомо не скрывал своего недоверия и неприязни к Хидэхире. Раньше Хидэхира ловко лавировал между родами Минамото и Тайра, не допуская их вмешательства в дела региона Осю, но после гибели рода Тайра Ёритомо постепенно загонял его в угол.

Хидэхира добился больших успехов по внедрению столичной культуры в Хираидзуми и построил монастырь Мурёкоин по образцу монастыря Бёдоин возле Киото. Считается, что Мурёкоин, олицетворяющий представления о Чистой Земле будды Амида, по своим масштабам превосходил Бёдоин, что указывает на желание Осю Фудзивара показать своё превосходство над столицей.



Реконструкция Мурёкоин, компьютерная графика. Он был построен в стиле Павильона Феникса монастыря Бёдоин (предоставлено Управлением образования города Хираидзуми, реконструкция: профессор аспирантуры Киотского университета Томисима Ёсиюки, компьютерная графика: исследователь Такэкава Кохэй)



Руины Ивового дворца, Янаги-но госё (Хираидзуми-но тати) расположены на террасах вдоль реки Китаками. Хидэхира перенёс сюда административный центр рода Осю Фудзивара (PIXTA)

Хидэхира перенёс администрацию рода на место, где раньше находилась резиденция его деда Киёхиры, построив Ивовый дворец, Янаги-но госё. Такэмицу Макото считает, что этот перенос резиденции был демонстрацией восстановления независимости самураев региона Осю. При всех стараниях следовать столичной аристократии он не забывал и о том, что ему предстоит сражение с Камакурой. Однако в 3 году Бундзи (1187) он умер, оставив после себя множество проблем, требующих решения.

Четвертый глава рода, Ясухира: предательство подчинённых и гибель

В 21-й день восьмой луны 5 года Бундзи (1189), всего через два года после смерти Хидэхиры, некогда процветавший Хираидзуми объяло пламя. Говорят, что город подожгли сами Осю Фудзивара при приближении войск сёгуната Камакура. «Зерцало Восточных земель» описывает события так: «Ясухира миновал Хираидзуми-но тати и бежал. Он послал нескольких слуг (родзю) в резиденцию… они подожгли высокие палаты и сокровищницы, и исчезло наследие трёх поколений (правителей)».

На следующий день войска сёгуната Камакура вошли в сожжённый Хираидзуми.

Ясухира, упоминающийся в «Зерцале восточных земель», был правителем в четвёртом поколении, преемником Хидэхиры.



Запись от 21-го дня восьмой луны 5 года Бундзи (1189) в «Зерцале Восточных земель». 1) «Ясухира», 2) «подожгли», 3) «наследие трёх поколений» (собрание Национального архива)

Перед этим, в добавочную четвёртую луну того же года Ясухиро напал на Минамото-но Ёсицунэ, и тот в результате погиб. Как пишет об этом «Зеоцало Восточных земель», «В 30-й день добавочной четвёртой луны Фудзивара-но Ясухира напал на Минамото-но Ёсицунэ. Он не мог противостоять приказам императорского двора и давлению со стороны Ёритомо».

В истории не бывает сослагательного наклонения, но если бы Ёсицунэ выдали раньше, результат, возможно, был бы другим. Однако Ясухира не смог принять решение вовремя. Год рождения Ясухиры неизвестен, но при исследовании зубов его останков, хранящихся в Кондзикидо, предполагаемый возраст его смерти составил примерно 25 лет. Он был слишком молод, чтобы противостоять могущественному сёгунату Камакура, и его могли одолевать сомнения.

Ясухира покинул Хираидзуми и попытался спастись бегством, но в третий день девятой луны он погиб в крепости Ниэ (совр. г. Одатэ, преф. Акита). Его предали вассалы, и он был обезглавлен.

За свою недолгую жизнь Ясухира не добился каких-то достойных упоминания достижений, однако в то время как некоторые вассалы предали его и обезглавили, старшие вассалы продолжали сражаться до тех пор, пока не погиб господин, и сдались уже после его смерти, так что можно допустить, что подданные испытывали уважение к нему. Свидетельство об этом не сохранилось, но такое вполне можно предположить.

Фотография к заголовку: Три поколения глав рода Осю Фудзивара, слева направо – Киёхира, Мотохира и Хидэхира (из собрания монастыря Моцудзи)