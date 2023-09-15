Монастырь Бёдоин в Удзи: объект Всемирного наследия, где находится павильон Феникса, воссоздающий образ Западного рая

Путеводительпо Японии

Монастырь Бёдоин в городе Удзи префектуры Киото в Японии всем знаком – там, например, расположен павильон Феникса, выгравированный на монете в 10 йен, украшенный фигурами фениксов, одна из которых изображена на купюре в 10 000 йен. Здесь находится множество зданий и статуй, внесённых в список национальных сокровищ, которые рассказывают о культуре, существовавшей около 1000 лет назад. В 1994 году Бёдоин был зарегистрирован в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО как «культурный объект древнего Киото». Здесь мы познакомим вас с одним из самых известных мест в районе Киото, которое ежегодно посещает более 1 миллиона человек.

Город Удзи, расположенный южнее Киото, известен тем, что ещё с начала периода Хэйан (794-1192) здесь построили множество аристократических вилл бэцуго, «вторых резиденций». Это также место действия заключительных «Десяти глав Удзи» в «Повести о Гэндзи», и говорят, что Минамото-но Тоору, который якобы послужил прототипом главного героя, Хикару Гэндзи, на самом деле имел здесь свою виллу, полученную позднее регентом Фудзивара-но Митинага, влиятельнейшим человеком в государстве того времени. В 1052 году канцлер Ёримити, старший сын Митинаги, превратил её в монастырь. Так появился знаменитый монастырь Бёдоин.

1052 год также считался первым годом эпохи Конца Закона (маппо:) – в буддизме так называется период времени, когда учение Будды начинает приходить в упадок. В то время, когда мир пронизывало ощущение кризиса, получило распространение учение о том, что вера в будду Амида позволяет попасть в его Чистую Землю (Дзё:до), и повсеместно стали воздвигать храмы, посвящённые этому будде. Одним из таких примеров стал павильон Амиды, Амидадо (сейчас – павильон Феникса, Хоодо) в монастыре Бёдоин, строительство которого было завершено через год после создания самого монастыря.



Павильон Феникса Хоодо изображён на монете номиналом 10 йен. Он красиво отражается в расположеном вокруг него пруду (фотография предоставлена Бёдоин)

Павильон Феникса является центральным элементом сада в стиле Чистой Земли, он олицетворяет райскую Чистую Землю и расположен на среднем острове пруда Адзи. Считалось, что Чистая Земля, которая отождествлялась со страной Тэндзику (древнее название Индии), расположена на западе, поэтому павильон спроектирован для поклонения с расстояния от восточного берега пруда. На крыше размещены два скульпьурных изображения фениксов, и с передней стороны он напоминает птицу с расправленными крыльями – возможно, поэтому с периода Эдо его стали называть павильоном Феникса, Хоодо.



Прекрасный павильон описывали как «дворец, плывущий по драгоценному райскому пруду»

Феникс, изображённый на купюре в 10 000 йен, сохранился со времён постройки павильона и охранял Амидадо около 900 лет, пока в 1968 году его не отправили на консервацию, заменив новым. В 2014 году новое изображение феникса покрыли сусальным золотом, возродив его первоначальный внешний вид.



Феникс, мифическая птица. Оригинальная статуя феникса выставлена в музее Хосёкан на территории монастыря (фотография предоставлена Бёдоин)

Разнообразие национальных сокровищ Бёдоин и интерьер павильона Феникса

Внутренняя часть павильона Феникса также поражает воображение. Работник Бёдоин объясняет: «Со времени постройки сохранились ценные буддийские статуи, картины и украшения, и считается, что это пространство с наибольшей концентрацией культурных ценностей, признанных национальными сокровищами».

Сидящую статую будды Амида Нёрай (Татхагата Амитабха) в центре зала создал Дзётё, знаменитый буддийский скульптор периода Хэйан. Наиболее отличительной особенностью скульптуры является техника ёсэги-дзукури, при которой голова и туловище изготавливаются по частям, а затем соединяются вместе, образуя единую статую. Высота её составляет около 2,77 метра, но она очень впечатляющая и выглядит ещё большей, если смотреть вблизи. Завиток белых волос между бровями (яп. бякуго, санскр. урна, одна из физических характеристик будды) имеет загадочный вид, меняя цвет и яркость в зависимости от угла обзора.



Буддийские скульптуры, балдахины и картины на стенах занесены в список национального достояния (национальные сокровища) (фотография предоставлена Бёдоин)



Сидящая статуя будды Амида Нёрай – единственная сохранившаяся статуя, авторство которой без сомнения принадлежит Дзётё (фотография предоставлена Бёдоин)

Над статуей есть прекрасный балдахин, и её окружают 52 статуи парящих в пространстве бодхисаттв (половина из которых по-прежнему находится в интерьере) – всё это является национальными сокровищами. Бодхисаттвы изображены в разных позах, некоторые танцуют или играют на музыкальных инструментах. Говорят, что многие люди выбирают особенно понравившегося и любуются им.



Половина статуй бодхисаттв выставлена в музее (фотография предоставлена Бёдоин)



Слева – 20-й южный бодхисаттва, популярный благодаря своему красивому изгибу силуэта; в центре – 21-й южный бодхисаттва, играющий на флейте сё – это духовой инструмент, используемый в церемониальной музыке гагаку; справа – репродукция 26-го южного бодхисаттвы (фотография предоставлена Бёдоин)

Настенная роспись в павильоне «Картины девяти посещений» (Кухон райко дзу) изображает девять разных способов прихода будд в момент смерти человека, в зависимости от его характера и поступков. Люди верили, что чем лучше характер и личность, тем больше появится будд. На данной картине показано самое пышное явление будд.



Фрагмент реконструкции росписи на стене в павильоне Феникса (национальное достояние) (фотография предоставлена Бёдоин)

Колокол Бёдоин – один из трёх знаменитых колоколов Японии, и место смерти Минамото-но Ёримасы в 1180 году

На обширной территории монастыря есть и множество других достопримечательностей.

Непременно стоит осмотреть храмовый колокол, который считается одним из трёх самых знаменитых колоколов Японии. Если колокол монастыря Миидэра (Ондзёдзи) ченят за красоту звучания, колокол Дзингодзи за каллиграфию надписей, то колокол Бёдоин известен изяществом формы. Он богато декорирован, и вы можете провести немало времени, любуясь изображениями фениксов, львов и арабесками колокола.



Колокол, реально используемый в храме, является вторым по времени создания. В новогоднюю ночь ударить в колокол могут и обычные прихожане



Первый храмовый колокол (национальное достояние) хранится и экспонируется в музее. Его высота составляет 199 см, диаметр – 123 см, вес – около 2 тонн (фотография предоставлена Бёдоин)

Оги-но сиба, Лужайка-веер, выглядит не слишком примечательно, однако любители истории знают её как место, где совершил сэппуку Минамото-но Ёримаса, военачальник, живший в конце периода Хэйан (794-1192). Говорят, что в 4 году Дзисё (1180) Ёримаса, потерпев поражение от армии дома Тайра в битве при Бёдоин, простёр свой веер на запад, в сторону Чистой Земли будды Амида, сложил пятистишие в жанре вака и совершил самоубийство. Могила Ёримасы находится за павильоном Феникса, это место тоже стоит посетить.



Оги-но сиба, где совершил сэппуку Минамото-но Ёримаса

Собрание национальных сокровищ – музей Хосёкан

В музее Хосёкан на территории монастыря хранятся и экспонируются ценные храмовые сокровища, в том числе оригинальные скульптурные изображения фениксов, которые являются национальным достоянием, и первоначальный храмовый колокол. Мелкие детали дизайна культурных ценностей подчёркивает тщательно подобранное освещение экспонатов музея.

Особенно ярко выглядит экспозиция, воссоздающая богатый колорит интерьера павильона Феникса в момент его постройки. Вы можете своими глазами увидеть, как представляли рай аристократы периода Хэйан. В магазине музея есть широкий выбор товаров с мотивами культурных ценностей из музейной коллекции, которые могут быть хорошими сувенирами.



Основная часть музея находится под землёй, благодаря чему он гармонично вписан в общую планировку парка



Пространство, где реконструирована красочная роспись дверей в павильоне Феникса (фотография предоставлена Бёдоин)



Здесь также продаётся бумага для оригами с узорами по мотивам декораций храма (слева), малярный скотч (в центре), закладки для книг с изображением павильона Феникса и другие товары (фотографии предоставлены Бёдоин)

В кафе «Сабо тока», расположенном напротив музея Хосёкан, вы сможете выпить настоящий чай, собранный в Удзи и приготовленный из тщательно отобранных чайных листьев со строгим контролем температуры. Прогуливаясь, между делом можно зайти сюда, передохнуть и представить, что вы находитесь в райской Чистой Земле.



Кафе, специализирующееся на японском чае, где можно попробовать настоящий чай Удзи



Холодный чай удзи гёкуро. В комплект входят два вида сухих конфет в форме феникса и украшений внутри храма (фотография предоставлена Бёдоин)

Монастырь Бёдоин

Адрес: pref. Kyoto Uji city Renge 116

pref. Kyoto Uji city Renge 116 Часы работы: с 8:30 до 17:30 (вход до 17:15)

Музей Хосёкан: с 9:00 до 17:00 (вход до 16:45)

Кафе «Сабо тока»: с 10:00 до 16:30 (вход до 16:00), закрыто по понедельникам, вторникам и средам (открыто в праздничные дни)

с 8:30 до 17:30 (вход до 17:15) Музей Хосёкан: с 9:00 до 17:00 (вход до 16:45) Кафе «Сабо тока»: с 10:00 до 16:30 (вход до 16:00), закрыто по понедельникам, вторникам и средам (открыто в праздничные дни) Плата за вход: 600 йен (включая плату за вход в музей Хосёкан)

*Отдельно 300 йен за посещение павильона Феникса (после покупки пронумерованного билета заходите в павильон в назначенное время. Тур включает пояснения гида. Вход группами по 50 человек в порядке очереди)*

600 йен (включая плату за вход в музей Хосёкан) *Отдельно 300 йен за посещение павильона Феникса (после покупки пронумерованного билета заходите в павильон в назначенное время. Тур включает пояснения гида. Вход группами по 50 человек в порядке очереди)* Многоязыковая поддержка: брошюры на английском, традиционном китайском, упрощённом китайском и корейском языках (в павильоне есть также брошюры на французском, испанском и тайском языках)

брошюры на английском, традиционном китайском, упрощённом китайском и корейском языках (в павильоне есть также брошюры на французском, испанском и тайском языках) Как добраться: 10 минут пешком от станции Удзи линии JR или Кэйхан

Интервью, написание текстов, фотография = Edit Plus

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