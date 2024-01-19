Фудзивара-но Митинага: что на самом деле скрывается за стихами о том, что весь мир в его власти?

Фудзивара-но Митинага, который появится в качестве главного героя в историческом сериале NHK 2024 года «Тебе, блистательный принц» (Хикару кими э), был одной из ключевых фигур в истории Японии. В японских учебниках истории его характеризуют как «человека, при котором правление регентов и канцлеров достигло своего пика», однако лишь немногие действительно знакомы с его биографией и личными характеристиками.

Смерть братьев открывает дорогу к карьерному росту

この世をば

わが世とぞ思ふ

望月の

欠けたることも

無しと思へば Коно ё о ба

Вага ё то дзо омоу

Мотидзуки-но

Какэтару кото мо

Наси то омоэба Этот мир

Я считаю своим,

Весь, без остатка,

Подобно полной луне,

В которой нет изъяна

Это стихотворение сложил Фудзивара-но Митинага в десятую луну 2 года Каннин (1018), когда ему было 53 года.

Его слова о том, что его власть над миром подобна полной луне, можно воспринять как символ высокомерия всех тех, кто добрался до вершины политики страны, и, наверное, многие сочтут его заносчивым и неприятным человеком.

В период Хэйан род Фудзивара поддерживал родство с императорами по материнской линии, выдавая за императоров своих дочерей, создав политическую систему сэккан, в которой были монополизированы важнейшие должности, такие как регент сэссё, канцлер кампаку, императорский секретарь найран (должность, эквивалентная кампаку, предусматривавшая контроль над документацией, попадавшей к императору или исходившей от него). На пике расцвета этой системы безраздельную власть в стране держал в своих руках Митинага.

Однако из-за этого стихотворения появился и зажил своей жизнью очень односторонний образ Митинаги.

Курамото Кадзухиро, профессор Международного центра по изучению японской культуры (Нитибункэн), говорит: «Митинага был сложной и многогранной личностью, и мы не можем говорить о нём, исходя только из “стихов о полной луне”».



Фудзивара-но Митинага в «Живописном свитке повести о Мурасаки Сикибу» (Мурасаки сикибу моногатар эмаки, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Так каким же человеком на самом деле был Митинага?

Род Фудзивара происходит от Накатоми Каматари, который вместе с принцем Наканооэ (впоследствии императором Тэндзи) правил Японией в древности. Каматари получил фамильное имя «Фудзивара» в 8 году Тэндзи (669) от императора Тэндзи. Его внуки, сыновья его сына Фухито, основали «четыре рода Фудзивара»: Северный (Хоккэ), Южный (Нанкэ), род Сики (Сикикэ) и род Кё (Кёкэ). Среди них Северный был наиболее преуспевающим.

Митинага родился в 966 году в семье Фудзивара-но Канэиэ из ветви Кудзё этого рода, которая была связана с родом Кита. У него было шесть братьев и сестёр.



Отец Митинаги, Фудзивара-но Канэиэ, в сборнике биографий «Дзэнкэн кодзицу» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

У него было двое родных братьев, Мититака и Митиканэ, и ещё двое единокровных братьев, Митицуна и Митиёси. Кроме того, у Митинаги были две родные сестры, Сэнси и Тёси, и единокровная сестра Суйси. Он был младшим из пяти сыновей, и за старшими братьями он был незаметен.

Наследниками его отца стали его старшие братья, Мититака и Митиканэ. Однако в первом году Тётоку (995) оба старших брата один за другим умерли. Поскольку его единокровные братья выпадали из прямой линии наследования, для Митинаги неожиданно открылся путь к карьерному росту, и сначала по императорскому распоряжению 30-летний Митинага стал секретарём императора (найран), а потом – Правым министром. Он быстро рос в чинах, и в уже следующем году его назначили Левым министром.

При этом его основные конкуренты в борьбе за власть, племянники Корэтика и Такаиэ, отцом которых был Мититака, старший брат Митинаги, напали на экс-императора Ханаяму (65-й император Японии), и их отправили в ссылку.



Фудзивара-но Корэтика (верхом), политический соперник Митинаги, в свитке «Причины и следствия в храме Исияма» (Исиямадэра энги, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Старшая сестра Митинаги, Сэнси, стала императрицей и родила сына, который впоследствии станет 66-м императором, Итидзё. Митинага и Сэнси были очень дружны, и, по словам профессора Курамото, предполагают, что Митинага рос в чинах именно по её рекомендации.

Так начался быстрый рост его политической карьеры.

Три императрицы из одного рода

Митинага не слишком заботился о государственной службе, вместо этого особое внимание он уделял связям между женщинами рода Фудзивара и императорами. Как уже говорилось, его старшая сестра Сэнси стала императрицей, другая старшая сестра, Тёси, стала нёго при императоре Рэйдзэй, то есть прислуживала ему во внутренних покоях дворца, и её сын позднее стал 67-м императором под именем Сандзё, а младшая сестра Митинаги, Суйси, стала законной супругой (кисаки) императора Сандзё.

Дочери Митинаги также становились жёнами и матерями императоров – Сёси получила статус «госпожи Срединных покоев», тюгу (эквивалент кого, императрицы), при императоре Итидзё, её сыновья стали 68-м императором, Го-Итидзё, и 69-м императором, Го-Судзаку. Позднее она была котайго, то есть женой прежнего и матерью правящего императоров, а потом – тайкотайго, бабушкой правящего императора. Другая дочь, Кэнси, прислуживала императору Сандзё, после чего стала тюгу и котайго. Ещё одна дочь, Иси, стала тюгу при императоре Го-Итидзё.

Таким образом, сразу три дочери из одного дома, Сёси, Кэнси и Иси, стали императрицами, такого ранее ещё не бывало. И главным действующим лицом этой семейной истории был Фудзивара-но Митинага, который примерно в это время и сложил свои «стихи о полной луне».

Часто плакал, часто злился, иногда робел

Каким же был характер этого человека?

Мемуары Митинаги, «Записки канцлера из павильона Мидо» (Мидо кампакуки), являются старейшим в мире рукописным произведением дневникового жанра и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Профессор Курамото говорит, что о загадках характера Митинаги мы можем узнать, исследуя эти записки.

«Записки богаты эмоциональными выражениями, он часто плачет, злится, а иногда и робеет, жалуется и впадает в самоуничижение. Я думаю, что именно эти его черты и привлекали людей, поскольку указывали на его откровенный характер».

Например, он часто плачет в эпизодах, связанных с его дочерью Сёси, и это не слёзы печали. Митинага растроган и своими слезами как бы выражает благодарность дочери, служащей императору и родившей принца, благодаря чему власть сохранится для последующих поколений рода.

Как говорит профессор Курамото, «бывают политические деятели, которые плачут на публику, но я думаю, что Митинага действительно так переполняли чувства, что он плакал по-настоящему».

Митинага также часто выражает довольство собой и своим положением. Он внезапно объявляет, что устроит пир, собирает людей и хвастает своими достижениями. При этом если он всеми фибрами души ощущает, что собеседника развлекают его разговоры, он на седьмом небе от счастья.

«С другой стороны, – говорит профессор,– среди ближайшего окружения Митинаги был человек по имени Фудзивара-но Юкинари, на которого он разозлился настолько, что накричал на него. Возможно, он был своевольным и манипулировал окружающими».



Фудзивара-но Юкинари из ближнего окружения, на котором Митинага мог часто вымещать свой гнев («Сборник портретов», Сёдзосю 10, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В записках видно, что он бывал робким и боязливым. Когда его просят написать памятную каллиграфическую надпись для храма, он делает это со словами: «Я же говорил, что не смогу…» – так, как будто он не был уверен в своих способностях.

Профессор Курамото указывает, что Митинага был болезненным человеком, и возможно, что эта робость проявлялась в дни, когда он плохо себя чувствовал.

Однако в решающие времена он преисполнялся силы. Он был решителен, когда дело касалось императриц из его семьи, когда дочь становилась императрицей кого или матерью правящего императора котайго, когда внук, рождённый от его дочери, становился наследным принцем. Он знал, что именно это – ключ к сохранению власти. Он никогда не упускал важные возможности, и потому достиг таких высот. При этом у него была своя харизма.

Как говорит профессор Курамото, «в нём совмещались робость и смелость, чувствительность и великодушие, он подчас бывал щедрым, а иногда вспыхивал гневом». По его словам, характер Митинаги продолжает его интересовать уже долгое время.

Приведённые в начале статьи стихи Митинаги выражают эмоции человека, который не скрывает свои чувства. Сказано заносчиво – но при этом очень по-человечески. Найдётся ли подобный политик в современной Японии?

Фотография к заголовку: «Разрезанный живописный свиток дневника Мурасаки сикибу» (Мурасаки сикибу никки эмаки данкан). Слева направо: жена Митинаги, Ринси. У неё на руках принц Ацухира, который станет императором Го-Итидзё, сын Сёси, дочери Митинаги, далее Митинага (мужчина внизу), Сёси и Мурасаки сикибу (справа внизу); источник: ColBase