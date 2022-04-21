Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мацуяма Сирояма (преф. Эхимэ)

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Замок Мацуяма расположен на вершине 132-метрового холма в центре города Мацуяма и является одним из двенадцати сохранившихся в Японии замков эпохи Эдо. Любоваться цветами сакуры здесь можно дольше, чем в других местах, потому что в парке растут не только раннецветущие сакуры сомэй ёсино, но и ряд других сортов, которые цветут позднее.