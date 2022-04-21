Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мацуяма Сирояма (преф. Эхимэ)

Культура Туризм

Замок Мацуяма расположен на вершине 132-метрового холма в центре города Мацуяма и является одним из двенадцати сохранившихся в Японии замков эпохи Эдо. Любоваться цветами сакуры здесь можно дольше, чем в других местах, потому что в парке растут не только раннецветущие сакуры сомэй ёсино, но и ряд других сортов, которые цветут позднее.
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Замок Мацуяма очень живописен и входит в число 100 лучших замков Японии и 100 живописных исторических мест. К замку можно добраться по пешеходной тропе, ведущей на вершину горы Кацуяма, либо по канатной дороге или на подъемнике – это значительно облегчает путь для посетителей с детьми и пожилых людей. С канатной дороги вы также можете полюбоваться уникальным видом с высоты над цветущими вишнями. Если вы хотите ощутить, как чувствовали себя самураи, вы можете примерить самурайские доспехи в прокатном уголке на первом этаже.

Парк Мацуяма Сирояма (преф. Эхимэ)

  • Сорта: сомэй-ёсино, цубакикандзакура, осимадзакура и другие
  • Количество деревьев: 200
  • Период цветения: с конца марта до начала апреля
  • Часы работы: замок – с 9:00 до 17:00 (закрывается в 17:30 в августе и в 16:30 в декабре-январе; канатная дорога и подъемник начинают работать в 8:30)
  • Еда, напитки: продаются в лотках во время праздника цветения сакуры
  • Вход: 520 йен за вход в замок, 520 йен за канатную дорогу или подъемник
  • Адрес: 1 Marunouchi, Matsuyama-shi, Ehime
  • Вебсайт замка Мацуяма (на англ. яз.)

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Фотография к заголовку: © Замок Мацуяма

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