100 лучших мест любования сакурой в Японии: плотина Итифуса (преф. Кумамото)
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Озеро в верховьях реки Кума образовалось при строительстве многоцелевой плотины в 1960 году. Оно стало знаменитым благодаря примерно 10 000 деревьям сакуры сорта сомэй ёсино, посаженным вдоль 14-километровой дороги вокруг озера, и огромному фонтану высотой около 80 метров.
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Мидзуками претендует на звание лучшей деревни для любования сакурой в Японии. Помимо 10 000 деревьев сакуры сомэй ёсино вдоль берега водохранилища, здесь также есть «галерея цветущей сакуры», где можно увидеть цветы около 70 сортов сакуры. Во время приуроченного к лучшему времени любования цветами празднику сакуры на термальных источниках Юяма-онсэн можно посмотреть фейерверк, представления традиционных танцев кагура и поучаствовать в марафоне.
Плотина Итифуса (преф. Кумамото)
- Сорт: сомэй-ёсино, яэдзакура
- Количество деревьев: 10 000
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: открыто постоянно
- Вход: бесплатно, за запуск фонтана – 500 йен
- Адрес: Yuyama, Mizukami, Kuma-gun, Kumamoto
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Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация деревни Мидзуками