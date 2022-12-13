Полупроводниковая геополитика: обострение напряженности между мировым центром производства Тайванем и Китаем, поворот США к возврату индустрии

Третий срок Си Цзиньпина на посту председателя КНР и Тайвань

В настоящее время для мировой полупроводниковой отрасли наступило время решительных перемен. Полупроводники стали незаменимы в самых разных областях – от обеспечения безопасности до управления экономикой и обществом. Поскольку потенциал поставок этой продукции по большей части сконцентрирован в Азии, и в первую очередь на Тайване и в Южной Корее, вызывает тревогу обострение напряженности между Тайванем и Китаем.

На Тайване находится наиболее передовая производственная база компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) – самой большой в мире «мастерской» по выполнению подрядов на производство полупроводников. С другой стороны, в Китае после съезда правящей партии произошла консолидация власти под руководством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. Генсек проявляет сильное желание осуществить «объединение с Тайванем», что резко повышает риск вторжения Китая на Тайвань.

В этой обстановке Соединенные Штаты Америки усилили политику оказания поддержки полупроводниковой отрасли и приступили к действиям по возвращению их производства в США. Предприятиям полупроводниковой отрасли нашей страны требуется еще более усилить свои конкурентные преимущества и укрепить связи с зарубежными производителями полупроводников в США и других странах. Очевидно, что это одна из тех важнейших альтернатив, от которых зависит выживание индустрии полупроводников в нашей стране.

От обеспечения безопасности до декарбонизации и медицины

Сокращение спроса на смартфоны и компьютеры вызвало падение цен на логические микросхемы и микрочипы памяти, которые являются ядром цифровых устройств, из-за чего происходит коррекция соответствующих запасов. На какое-то время это замедляет темпы роста мировой полупроводниковой отрасли, но если рассматривать ситуацию в более долгосрочной перспективе, то по всему миру спрос на полупроводники будет продолжать расширяться в самых разных отраслях.

Прежде всего, полупроводники оказывают небывалое влияние на обеспечение безопасности любого государства. Япония, Соединенные Штаты Америки, Австралия и Индия активизируют сотрудничество на пути к построению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, давая отпор усиливающему давлению на мир со стороны Китая. Чтобы ведущие промышленно развитые страны могли укрепить систему безопасности, ядром которой выступает сформированный четырьмя странами механизм QUAD, в целях обеспечения информационной безопасности – одного из краеугольных камней системы – требуется сотрудничество всех стран, способных неизменно и стабильно поставлять заслуживающие доверия и качественные полупроводники.

В мировой экономике в целом ускоряется цифровой переход. Все больше разнообразных полупроводников получают применение в той продукции и тех областях, где прежде полупроводники практически не использовались. В мировой сетевой отрасли идет переход от Web 2.0 к Web 3.0. В связи с этим как организации, так и частные лица все более активно пользуются растущими объемами данных. Насущной задачей является усиление облачных сервисов и повышение функциональных возможностей центров хранения и обработки данных.

Вместе с тем продвигается и распространение технологий сверхскоростной связи новых поколений, в частности, 6G. Ускоряются и процессы, именуемые CASE – подключение в сеть автомобилей, а также развитие автоматизированного вождения, каршеринга и переход на электромобили. Чтобы отвечать задачам декарбонизации, мир стремится наиболее эффективно использовать энергию возобновляемых источников, что со всей очевидностью влечет стремительное расширение спроса на распоряжение энергоресурсами с использованием аккумуляторов. Полупроводники получают все более широкое распространение в самых различных областях, в том числе медицине, а также управлении и обслуживании инфраструктуры общества.

Не будет преувеличением сказать, что наиболее важной задачей промышленной политики любой страны мира является усиление потенциала поставок полупроводников и взращивание предприятий, обладающих долей мирового рынка.

Обострение противостояния между США и КНР

Между тем в общемировом предложении полупроводников сложился перекос – огромная часть приходится на Азию. По данным компании по исследованиям рынка полупроводников TrendForce, в 2021 году среди стран и регионов – «мастерских» полупроводникового производства Тайваню принадлежала доля в 64%, Южной Корее 18%, а Китаю 7%, при этом доля компании TSMC составила 53%.

Тревогу вызывает выход на новый, более высокий уровень напряженности вокруг Тайваня. К примеру, Соединенные Штаты закупают у компании TSMC микросхемы, используемые в новейших истребителях F-35. От режима Си Цзиньпина следует ожидать дальнейшего усиления давления, которое Китай оказывает на Тайвань. Это наносит сильный удар по безопасности Соединенных Штатов – государства, выступающего стержнем всей системы.

Для ведущих промышленно развитых стран неотложная задача – избегая негативного влияния, связанного с обострением тайваньского вопроса, сформировать стабильную систему поставок полупроводников. Реагируя на рост геополитических рисков в Тайваньском проливе, все больше предприятий уже переносят свои производственные базы из Китая во Вьетнам, Индию и другие страны. Компания TSMC и другие тайваньские предприятия, такие как Hon Hai Precision Industry, выступающая субподрядчиком в производстве iPhone, по всей вероятности, уже находят затруднительным расширение своего бизнеса в Китае.

В этих обстоятельствах в Соединенных Штатах республиканцы и демократы объединяют усилия по возврату производства полупроводников в страну. В целях оказать мощную поддержку производственным возможностям и разработкам в полупроводниковой отрасли администрация Джо Байдена приняла Закон о чипах и науке 2022 года (CHIPS and Science Act of 2022). Более того, 7 октября были дополнительно усилены и ограничения на связанный с полупроводниками экспорт в Китай.

Имеется вероятность дальнейшего резкого усиления антикитайских санкций со стороны США в наиболее передовых отраслях с целью удержать инициативу по полупроводникам, обретающим все более важное значение в многочисленных областях. В случае усиления санкций Китаю, по всей вероятности, потребуется большее времени для повышения самообеспеченности полупроводниками, нежели рассчитывало коммунистическое руководство страны. Фактически, в реализации выработанного правительством Си Цзиньпина в 2015 году курса «Сделано в Китае-2025», ставящего целью повысить самообеспеченность полупроводниками до 70%, уже возникает запаздывание.

В дальнейшем следует ожидать, что в Китае с усилением диктата коммунистического руководства меры экономического характера будут иметь все меньший приоритет. О способностях управлять экономикой Ли Цяна, который возглавил руководство экономической политикой, также пока ничего не известно. При этом Китай зависим от Соединенных Штатов и других стран в интеллектуальной собственности и технологиях производства наиболее передовой полупроводниковой продукции. Потенциал полупроводниковой отрасли Китая, по всей вероятности, постепенно будет повышаться, однако с высокой степенью вероятности на это потребуется более длительно время, чем представляется руководству Коммунистической партии.

В то время, когда Китай сбрасывает обороты, Соединенные Штаты Америки еще более усилили поддержку полупроводниковой промышленности. В ответ такие компании как TSMC, Samsung Electronics и Intel осуществляют инвестиции в средства производства в Соединенные Штаты. Европейская комиссия также занимается выработкой политики поддержки, чтобы привлечь крупные предприятия полупроводниковой отрасли, но это не приносит таких результатов, как в США.

Что необходимо для выживания Японии

Тектонические подвижки в мировой полупроводниковой ускоряются. Связанным с этой отраслью предприятиям нашей страны для выживания более, чем когда-либо прежде, требуется укрепить свою стратегию. Со второй половины 1980-х годов японская полупроводниковая промышленность утратила конкурентоспособность. Это вызвано целым рядом факторов, в числе которых трения по полупроводниковой продукции между Японией и США, ускорение международного разделения труда, а также затяжной застой в японской экономике, вызванный крахом «мыльного пузыря».

Тем не менее, у полупроводниковой индустрии нашей страны остаются области, в которых она сохранят конкурентоспособность на мировом уровне. В качестве конкретных примеров можно привести полупроводники, используемые в автомобилях и управлении электропитанием, выпуск которых ведется с использованием промышленных линий предыдущего поколения, а также средства для производства и контроля качества полупроводников и сверхчистые материалы, связанные с их производством, такие как кремниевые пластины, резисты, фтороводородная кислота и т. п.

От компаний требуется повысить конкурентоспособность путем дальнейшего оттачивания тех технологий, которые сложно скопировать, в выпуске продукции, востребованной во всем мире. Для этого все большую важность приобретает сокращение издержек. Это требует перераспределения ресурсов, которыми располагает менеджмент, в целях ускорить разработку новых производственных технологий.

Для обуздания инфляции Федеральная резервная система США будет идти на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Все больше вероятность того, что произойдет сокращение поддерживавшего всю мировую экономику персонального потребления в Соединенных Штатах, и мир скатится в экономическую рецессию. В краткосрочной перспективе ситуацию на рынке полупроводников, по всей видимости, ждет дальнейшее ухудшение. Условия, в которых ведут бизнес предприятия нашей страны, станут еще более тяжелыми. Это послужит проверкой способности руководства инвестировать средства, руководствуясь соображениями долгосрочного выживания и укреплять систему исследований и разработок, а также сотрудничество с зарубежными производителями полупроводников.

Одновременно от правительства требуется сильнее поддерживать готовность предприятий к риску в наиболее передовых областях. В рамках обнародованного премьер-министром Кисидой Фумио 28 октября «Комплекса мер экономической политики по преодолению роста цен и ревитализации экономики» предусмотрено оказание поддержки полупроводниковой отрасли в объеме 1.3 трлн йен. Это очень важный шаг.

Тем не менее масштаб мер поддержки полупроводниковой промышленности, принимаемых нашей страной, выглядит просто ужасно в сравнении с Соединенными Штатами и другими странами. Чтобы сила полупроводниковой индустрии нашей страны смогла проявиться еще больше, правительство Кисиды должно как можно скорее выработать конкретное содержание мер поддержки и предложить более активную стратегию взращивания национальных предприятий. Именно это окажет решающее влияние на долгосрочное выживание нашей полупроводниковой промышленности и реальную силу национальной экономики.

Фотография к заголовку: строительство в префектуре Кумамото фабрики компании JASM – совместного предприятия TSMC, Sony Group и Denso (© Jiji Press)

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