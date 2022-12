Сможет ли администрация Кисиды реализовать крупнейший и последний шанс возродить «полупроводниковую Японию»?

Доля японских предприятий на мировом рынке полупроводников, составлявшая в прошлом 50%, снизилась до 10% и ниже. В условиях, когда США, Южная Корея, Тайвань и Китай осознали, что полупроводники имеют для страны судьбоносное значение и занимаются поддержкой отрасли на общегосударственном уровне, Япония оказывается единственной отстающей. Особенно судьбоносным стало отставание при переходе к передовой логике «разработчики без производства/подрядчики-производители». При сохранении этого отставания неминуемо ослабеют и отрасли, в которых Япония еще сильна – автомобилестроение и производство роботов. Что требуется для возрождения «полупроводниковой Японии»? «Сейчас, на переломе в мировом производстве полупроводников, стране представился самый большой, но последний шанс», – подчеркивает автор.

Полупроводники как спасение для израненной Японии

Кабинет министров под руководством Кисиды Фумио, который приступил к работе, предложив идею «нового капитализма» и «концепцию цифрового города-сада», сталкивается с целым ворохом проблем, в числе которых стремительное удешевление национальной валюты и взлет цен, северокорейские ракеты и геополитические риски при возникновении чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. Вместе с тем правительству приходится заниматься такими вопросами как достижение углеродной нейтральности, падение рождаемости в промышленно развитой стране, ослабление ее международной конкурентоспособности, стихийные бедствия, неравенство регионов и депопуляция, а также дефицит финансов.

Ужесточение монетарной политики в качестве борьбы с обесцениванием йены чревато банкротством малых и средних предприятий, а также разорением ослабевших малых финансовых организаций. Поддержка уровня жизни населения ухудшает состояние финансов, а цифровая трансформация(*1) и создание центров обработки данных ведут к многократному увеличению потребления электроэнергии. Многочисленные задачи тесно переплетены между собой, и зачастую решение одной не позволяет решать другие. Не будет преувеличением сказать, что Япония изнемогает от ран.

Необходимые меры вкупе с мерами реагирования на коронавирус подобны одновременному нажатию на газ и на тормоз – промышленная и финансовая политика производят впечатление непоследовательных и противоречивых действий, приносящих жалкие результаты. Требуется воля быстро принимать решения и воплощать их в жизнь с учетом причинно-следственной взаимосвязи целого ряда вопросов, учитывая приоритетность и затратность, в том числе по времени, не упуская из вида общую картину и понимая необходимость идти на определенные жертвы.

Все эти задачи, на первый взгляд имеющие большой разброс, связаны и с капитализмом нового типа, и с концепцией цифрового города-сада, и с обеспечением национальной безопасности. Можно утверждать, что ключом к решению означенных проблем, увязывающим все воедино, являются полупроводники.

Травма японско-американских экономических трений

Говорят, что такой дешевизны йены не наблюдалось уже тридцать лет. И те же тридцать лет назад полупроводниковая отрасль Японии гордилась самой большой в мире 50-процентной долей рынка – в первую очередь, микрочипов памяти DRAM, обладая вместе с тем подавляющим превосходством над другими странами по совокупной рыночной стоимости активов, а также в патентном рейтинге.

Но в результате столь чрезмерного усиления, точно так же, как сейчас происходит между США и Китаем, Соединенные Штаты восприняли его как угрозу, из-за чего возникли японо-американские торговые трения. Стремительное удорожание йены по итогам соглашения в отеле «Плаза», политика неравноправия, закрепленная в японо-американском соглашении по полупроводникам, перенос за рубеж производственной базы, бремя базовых исследований, превышающее издержки на прикладные разработки, всесторонне обессилили японскую полупроводниковую отрасль.

Далее вместе с подъемом Южной Кореи и Тайваня, который происходил при поддержке Соединенных Штатов, а также выходом на лидирующие позиции альянса компаний Intel и Microsoft (WINTEL), произошло снижение добавленной стоимости Японии, сосредоточенной в чипах DRAM. На ведущие роли вырвались Южная Корея, Тайвань и Китай.

С 2000 года японская полупроводниковая отрасль не смогла отреагировать на переход от вертикальной интегрированных структур к горизонтальным связям, и в результате ее доля сократилась до менее чем 10-процентного уровня. При наличии ряда благополучных направлений, в числе которых флеш-память Nand компании Kioxia, датчики изображений компании Sony, силовые полупроводники ROHM и ряда других производителей, в передовой логике разработки без производственной базы и мастерских-исполнителей(*2) положение слабое. Национальная промышленность сильна в выпуске оборудования для производства полупроводников и необходимых для их производства материалов. Что же касается инструментария для проектирования полупроводников (EDA), поддерживающего деятельность разработчиков без собственной производственной базы, ситуация близка к полному отсутствию.

В Соединенных Штатах, а также в Южной Корее, на Тайване и в Китае бизнес в области полупроводников получает колоссальные финансовые вливания в рамках национальной политики, а также пользуется поддержкой в плане налогообложения. Между тем в Японии, помимо прочего, травмированной полупроводниковыми трениями с США, помощь со стороны правительства оказалась слабой.

Проблемой стал и характерный для Японии подход «самодостаточности под национальным флагом», препятствующий инновационной открытости. Слабость возможностей маркетинга, потенциала слияний и поглощений и финансового потенциала наряду с платформенной стратегией, реализуемой гигантами GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) и американскими разработчиками без собственной производственной базы, подвели японскую полупроводниковую отрасль к поражению в конкурентной борьбе.

Если в Японии не станет полупроводниковой индустрии, национальные пользователи окажутся в сложном положении.

Нехватки и рост цен становятся постоянными, не ограничиваясь полупроводниковым голодом, который случился в прошлом году, а с ними Япония теряет конкурентоспособность и в своих традиционно сильных отраслях выпуска конечной продукции – автомобилестроении и производстве роботов. Это происходит от того, что ключевыми элементами в этой высокотехнологичной продукции являются именно полупроводники.

Если прежде Японии приходилось следить за профицитом внешнеторгового баланса, то при нынешнем положении с энергоносителями и облачными вычислениями есть вероятность того, что в 2030 году дефицит внешней торговли по каждой из этих отраслей достигнет 10 трлн йен и послужит причиной дальнейшего ослабления йены. Полупроводниковая отрасль тоже принесет дефицит в несколько триллионов йен. При всей разнице учетных ставок между Японией и США, не служат ли истинными причинами удешевления йены падение конкурентоспособности Японии и производительности труда из-за снижения рождаемости, старения населения и запоздалой цифровой трансформации?

Смена отношения со стороны США и их надежды на Японию

До сих пор Соединенные Штаты в своем подходе к иерархии промышленного производства придерживались позиции: «Не иметь заводов, а выделяться бизнесом верхнего уровня с высокой добавленной стоимостью в финансах, разработке программного обеспечения и платформ, планировании и проектировании, а в материальном производстве с низкой добавленной стоимостью полагаться на Тайвань или Китай».

Однако Китай под руководством государственников, возглавляемых Си Цзиньпином, продвинулся до создания собственного программного обеспечения и платформ. Вместе с тем он демонстрирует интерес и к финансовому сектору, в частности, к введению цифрового юаня, угрожая научно-технологическому первенству Соединенных Штатов. Более того, по системам мобильной связи пятого поколения компания Huawei, превратившаяся в крупнейшего мирового производителя коммуникационного оборудования, теперь представляет угрозу в плане обеспечения национальной безопасности.

В этих условиях Соединенным Штатам приходится планировать уход из-под зависимости от Китая, в связи с чем они возлагают определенные надежды на Японию в качестве производственной базы для высокотехнологичной продукции. В условиях противостояния между Западом и Востоком западным странам стало очевидно сложно использовать в качестве производственной базы Китай. Что же касается Тайваня, силами которого поддерживается выпуск смартфонов, персональных компьютеров, а также обеспечивается полупроводниковая «мастерская» для разработчиков, не имеющих собственной производственной базы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации прекратят функционировать цепочки поставок по всему миру, и Запад не сможет даже вести войну.

Но даже и без этого в условиях, когда по прогнозам рынок полупроводников увеличится в 2030 году вдвое относительно нынешнего объема в 60 трлн йен, промышленность Тайваня неминуемо столкнется с проблемой так называемых «пяти нехваток»: ей будет не хватать территории, воды, электроэнергии, технических специалистов, а также рабочих рук.

Япония, при всем снижении ее доли в мировом производстве приборов и устройств, сохраняет высокую конкурентоспособность в том, что касается выпуска производственного оборудования и материалов. Можно утверждать, что на фоне отставания, допущенного Японией в технологии миниатюризации «Больше Мура» (More Moore – плоская миниатюризация до пределов в соответствии с законом Мура), в условиях смены технологического тренда на реализацию трехмерности – «Больше, чем Мур» (More than Moore, разработка трехмерной структуры и чиплетов за счет новых технологий с преодолением закона Мура(*3) полупроводниковой отрасли Японии выпадает самый большой шанс возрождения.

Но вместе с выпавшая Японии возможность – ее самый последний шанс.

Во-первых, ключом к возрождению «полупроводниковой Японии» является наличие выдающихся инженеров, в особенности, инженеров-организаторов материального производства, на которое возлагают надежды Соединенные Штаты. Но к настоящему времени многие из тех, кто создавали многочисленные заводы и знакомы с реальным производством, покинули Японию и теперь работают в Китае, Южной Корее, на Тайване, и отнюдь не обязательно они вернутся в Японию. При этом, с учетом старения, времени тоже не остается. Во-вторых, реагирование на риск чрезвычайных событий вокруг Тайваня тоже не допускает долгих дебатов. В-третьих, чтобы одолеть Huawei, цель и задача состоит в том, чтобы предложить систему мобильной связи следующего поколения – «сверх 5G» – уже на выставке EXPO 2025 в Осаке.

С учетом всех этих обстоятельств, если не создать в стране промышленную базу на основе передовой логики в период с 2025 по 2030 год, то ожидания, возлагаемые Соединенными Штатами на Японию, улетучатся, и будет слишком поздно.

Сценарий возрождения, очерченный Министерством экономики, торговли и промышленности

Министерство экономики, торговли и промышленности работает над «дорожной карты» для перезапуска национальной полупроводниковой отрасли, и в июне 2021 года оно обнародовало «Стратегию для полупроводниковой и цифровой промышленности». Говоря конкретнее, базовая стратегия состоит из трех шагов: (1) обеспечение производственной базы, (2) сотрудничество Японии и США в технологиях следующего поколения и (3) разработка технологий будущего, способных полностью изменить «правила игры».

В рамках первого шага в префектуру Кумамото приглашена лидирующая в мире по производству полупроводников тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd), с участием компаний Sony и Denso учреждено дочернее предприятие JASM (Japan Advanced Semiconductor Manufacturing) и ведется строительство новой фабрики, которую предполагается запустить в 2024 году.

Цель этой работы – наладить цепочку поставок полупроводников для индустрии интернета вещей в тех отраслях производства, где Япония еще сохраняет сильные позиции – автомобилестроении, выпуске промышленного оборудования и других. Это приносит большой экономический эффект, и оживление наблюдается не только в Кумамото, но по всему региону Кюсю. Реализуются меры, связанные не только непосредственно с полупроводниками, но и с подготовкой недостающих кадров.

Второй шаг предусматривает создание во второй половине 2020-х годов базы для проектирования и производства полупроводников следующего поколения (за рубежом 2 нанометра с коротким временем исполнения) посредством сотрудничества Японии и США.

В целях реализации массового выпуска полупроводников следующего поколения уже в текущем финансовом году планируется запустить Центр передовых полупроводниковых технологий Ассоциации технологичиеских исследований (LSTC) наряду с учрежденной в августе текущего года новой корпорацией Rapidus.

LSTC – это открытая платформа исследований и разработок, которую следует считать японской версией NSTC (американский Национальный центр полупроводниковых технологий). Это организационная структура для разработок по отдельным направлениям, таким как сокращение времени исполнения, чиплеты и т. п. Помимо участия лучших национальных исследователей и технологов из Токийского университета, НИИ RIKEN, Национального институа передовой промышленной науки и технологий, а также других учреждений, сотрудничество ведется с Национальным центром полупроводниковых технологий США, центром исследований и разработок IBM в Олбани, штат Нью-Йорк а также с международным исследовательским центром промышленной микроэлектроники IMEC, штаб-квартира которого находится в Бельгии.

Корпорация Rapidus, которая берет на себя работу по производству полупроводников, привлекла в состав своего руководства в качестве внешних управляющих влиятельных фигур из Федерации бизнеса Японии, а владельцами ее акций являются крупные национальные предприятия, которые выступят и пользователями ее продукции, в частности, Toyota и NTT. Корпорация получила финансирование от NEDO (Организация комплексного развития новой энергетики и промышленных технологий) в размере 70 млрд йен и совместно с LSTC ведет технологические разработки и создание базы, пользуясь третью выделенных во втором дополнительном бюджете 2022 финансового года суммы в 1,3 трлн йен на цели, связанные с полупроводниками, нацелившись развернуть полномасштабное производство в 2027 году.



Президент корпорации Rapidus Коикэ Ацуёси (справа) и председатель совета директоров Адзума Тэцуро на фотосъемке во время пресс-конференции 11 ноября 2022 года, Токио, район Минато (© Jiji Press)

И, наконец, о третьем шаге. Речь идет о периоде после 2030 года, а целью является радикально изменить ситуацию за счет технологии оптико-электронной конвергенции, которую предваряет концепция IOWN (инновационная опто-беспроводная сеть) компании NTT. Оптико-электронная конвергенция – это технология снижения потребления электроэнергии за счет использования в компьютерных расчетах света в дополнение к электричеству. Большой эффект экономии электроэнергии позволит привлечь дополнительное внимание к вносимому Японией вкладу в глазах всего мира.

Существенное отличие всех этих направлений политики состоит в том, что, в отличие от проекта поддержки бизнеса под японским национальным флагом, они исходят с позиции пользователя и предусматривают сотрудничество с зарубежными производителями.

С учетом ошибок прошлого, осуществляется взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. Ключ состоит в «подвижках» политики. Когда речь идет о «полупроводниках и цифровой среде», приоритетом выступает цифровая среда наряду с «зеленой» повесткой. Полупроводники являются самым настоящим краеугольным камнем в деле «реновации цифрового архипелага».

Политическому курсу – долгосрочную перспективу

Использование цифровой инфраструктуры и информационной сети, ядром для формирования которой выступают полупроводники, дает возможность возродить устаревшие предприятия и инфраструктуру. Более, того, стратегия использования платформ позволяет накапливать примеры успешной практики отдельных регионов, предприятий, – и обращать их ноу-хау в общий стандарт. И, наконец, имеется возможность использовать дешевизну йены как благоприятную возможность для осуществления экспорта цифровой трансформации в роли передовой страны, служащей примером успешного решения данной задачи.

Приход TSMC уже приводит к оживлению всего региона Кюсю, но если инвестиции осуществят еще и такие американские предприятия как IBM, Intel и другие, то это может дать гораздо больший экономический эффект. В таком случае появляется возможность одолеть рост дефицита внешнеторгового баланса.

Одновременно такого рода цифровая инфраструктура позволяет, причем гораздо в большей степени, нежели проекты технопарков прошлого, за счет цифровых парков или цифровых городов покончить с депопуляцией регионов, а кроме того – реализовать реформу стиля труда японцев. При повышении производительности труда и распространении благополучия можно рассчитывать и на рост численности населения.

В этих условиях появляется и возможность, точно так же, как в 1970-е годы, восстановить конкурентоспособность предприятий, из-за которых произошло ослабление регионов. Использование цифровой инфраструктуры позволяет сокращать расходы на медицину и борьбу со стихийными бедствиями.

На какое-то время состояние государственных финансов ухудшится но в долгосрочном плане все это поспособствует его улучшению. Это можно уподобить капитальному ремонту многоквартирного дома. Если делать сейчас, то можно обойтись крупномасштабными ремонтными работами, но если откладывать вопрос на потом, то в конечном счете придется сносить и полностью перестраивать, что приведет к еще большим расходам, сумма которых окажется просто астрономической.

Капитализм нового типа предполагает «безопасность, уверенность, стабильность, защищенность, а также созидательное сотрудничество». Общая сбалансированность в долгосрочной перспективе требует не только рыночного саморегулирования, но и вмешательства правительства из соображений обеспечения национальной безопасности на основе консенсуса общественного и частного секторов. В соответствии с ожиданиями Соединенных Штатов, необходимо воспользоваться удешевлением йены как чудесной возможностью, и точно так же, как полвека назад, вновь утвердиться в качестве страны-экспортера, для начала сделав образцовой моделью полупроводниковую отрасль.

Удешевление йены болезненно, и в ближайшие несколько лет японцы будут беднее. Но впереди их ждет возрождение. И речь идет не только о полупроводниковой отрасли. Для производственного сектора в целом – а скорее, для всей японской промышленности, это самый большой, и вместе с тем самый последний шанс.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Кисида Фумио (справа) и президент США Джо Байден пожимают руки в ходе японо-американского саммита. Достигнута договоренность, укрепив сотрудничество в исследованиях, разработке и производстве полупроводников, стремиться к созданию системы, которая создаст возможность самообеспечивать собственные страны полупроводниками, в которых сильна зависимость от Тайваня и Южной Кореи, даже в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 23 мая 2022 года, Токио, Дом для почетных гостей в Мото-Акасака (официальная съемка, © Jiji Press)

Статьи по теме