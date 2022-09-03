Население Японии сокращается тринадцатый год подряд: впервые уменьшилось количество живущих в регионе Токио

Население Японии сокращается тринадцатый год подряд: впервые уменьшилось количество живущих в регионе ТокиоОбщество
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Согласно демографическому обследованию на основе Базового реестра жителей на 1 января 2022 года, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, население страны в 2021 году сократилось на 0,57% по сравнению с предыдущим годом до 125 927 902 человек. Из них количество японцев уменьшилось на 619 140 (0,50%) по сравнению с предыдущим годом до 123 223 561 человек. Впервые с момента начала таких исследований в 1968 году число смертей превысило 600 000. Население Японии сокращается 13 лет подряд с 2009 года. Число родившихся в Японии в 2021 году составило 812 036 человек, что является рекордно низким показателем и рекорды минимумов обновляются шестой год подряд. Естественная убыль, когда число умерших превышает число родившихся, увеличилась до 629 703 человек.
Число японцев, проживающих в столичном районе Токио (префектуры Токио, Сайтама, Тиба и Канагава), уменьшилось на 34 498 человек (0,10%) по сравнению с предыдущим годом до 35 610 115 человек из-за снижения числа рождений.
Самой населённой префектурой является Токио с 13 794 933 жителями. За ним следуют Канагава (9 215 210 человек) и Осака (8 807 530 000 человек). Меньше всего людей живёт в префектуре Тоттори – 551 806 человек.
Общая численность населения, включая иностранцев, в трёх крупных мегаполисах, Токио, Осака (Кансай) и Нагоя составляет 66 153 265 человек. Хотя оно снижается два года подряд, но по-прежнему составляет 52,53% от общей численности населения.
Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)
|Токио
|13 794 933
|Тоттори
|551 806
|Канагава
|9 215 210
|Симанэ
|666 331
|Осака
|8 800 753
|Коти
|693 369
|Айти
|7 528 519
|Токусима
|726 729
|Сайтама
|7 385 848
|Фукуи
|767 561
|Тиба
|6 310 875
|Сага
|812 193
|Хёго
|5 488 605
|Яманаси
|816 340
|Хоккайдо
|5 183 787
|Вакаяма
|935 084
|Фукуока
|5 108 507
|Акита
|956 836
|Сидзуока
|3 658 375
|Кагава
|964 885
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством иностранцев
|Токио
|517 881
|Акита
|4012
|Айти
|258 790
|Коти
|4390
|Осака
|242 995
|Тоттори
|4488
|Канагава
|222 018
|Аомори
|5618
|Сайтама
|194 017
|Токусима
|6028
|Тиба
|162 835
|Сага
|6394
|Хёго
|110 525
|Миядзаки
|6940
|Сидзуока
|94 788
|Вакаяма
|7049
|Фукуока
|75 303
|Иватэ
|7078
|Ибараки
|69 945
|Ямагата
|7337
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций.
Фотография к заголовку: PIXTA
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