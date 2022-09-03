Население Японии сокращается тринадцатый год подряд: впервые уменьшилось количество живущих в регионе Токио

Количество японцев, живущих в столичном районе Токио, начало сокращаться впервые с момента начала исследования в 1975 году. Таким образом, даже мегаполисы, традиционно привлекавшие выходцев из сельской местности, уже не застрахованы от снижения рождаемости, старения населения и высокой смертности.

Согласно демографическому обследованию на основе Базового реестра жителей на 1 января 2022 года, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, население страны в 2021 году сократилось на 0,57% по сравнению с предыдущим годом до 125 927 902 человек. Из них количество японцев уменьшилось на 619 140 (0,50%) по сравнению с предыдущим годом до 123 223 561 человек. Впервые с момента начала таких исследований в 1968 году число смертей превысило 600 000. Население Японии сокращается 13 лет подряд с 2009 года. Число родившихся в Японии в 2021 году составило 812 036 человек, что является рекордно низким показателем и рекорды минимумов обновляются шестой год подряд. Естественная убыль, когда число умерших превышает число родившихся, увеличилась до 629 703 человек.

Число японцев, проживающих в столичном районе Токио (префектуры Токио, Сайтама, Тиба и Канагава), уменьшилось на 34 498 человек (0,10%) по сравнению с предыдущим годом до 35 610 115 человек из-за снижения числа рождений.

Самой населённой префектурой является Токио с 13 794 933 жителями. За ним следуют Канагава (9 215 210 человек) и Осака (8 807 530 000 человек). Меньше всего людей живёт в префектуре Тоттори – 551 806 человек.

Общая численность населения, включая иностранцев, в трёх крупных мегаполисах, Токио, Осака (Кансай) и Нагоя составляет 66 153 265 человек. Хотя оно снижается два года подряд, но по-прежнему составляет 52,53% от общей численности населения.

Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)

Токио 13 794 933 Тоттори 551 806 Канагава 9 215 210 Симанэ 666 331 Осака 8 800 753 Коти 693 369 Айти 7 528 519 Токусима 726 729 Сайтама 7 385 848 Фукуи 767 561 Тиба 6 310 875 Сага 812 193 Хёго 5 488 605 Яманаси 816 340 Хоккайдо 5 183 787 Вакаяма 935 084 Фукуока 5 108 507 Акита 956 836 Сидзуока 3 658 375 Кагава 964 885

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством иностранцев

Токио 517 881 Акита 4012 Айти 258 790 Коти 4390 Осака 242 995 Тоттори 4488 Канагава 222 018 Аомори 5618 Сайтама 194 017 Токусима 6028 Тиба 162 835 Сага 6394 Хёго 110 525 Миядзаки 6940 Сидзуока 94 788 Вакаяма 7049 Фукуока 75 303 Иватэ 7078 Ибараки 69 945 Ямагата 7337

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций.

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