東京圏の日本人人口が1975年の調査開始以来初めて減少に転じた。これまで地方から人を引き寄せてきた巨大都市も、少子高齢多死の構造から免れられなくなった。
総務省が公表した2022年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、全国の人口は前年比0.57%減の1億2592万7902人だった。このうち、日本人は前年比61万9140人（0.50%）減少して1億2322万3561人。1968年の現行調査開始以来、減少数が60万超となるのは初めて。日本人人口の減少は2009年から13年連続。21年の日本人出生者数は81万2036人で6年連続で過去最少を更新。死亡者数が出生者数を上回る「自然減」は62万9703人に拡大した。
東京圏（東京、埼玉、千葉、神奈川4都県）の日本人は、出生者数の減少などが響き同3万4498人（0.10％）減の3561万115人となり、1975年の調査開始以来初めて減少に転じた。
都道府県別で最も人口が多いのは、東京都の1379万4933人。神奈川県921万5210人、大阪府880万753万人と続いた。最も少ないのは、鳥取県の55万1806人。
東京、関西、名古屋の三大都市圏全体の外国人も含めた人口は6615万3265人。2年連続で減少したものの、なお全人口の52.53%が集中している。
人口の多い都道府県と少ない都道府県（全住民）
|東京
|13,794,933
|鳥取
|551,806
|神奈川
|9,215,210
|島根
|666,331
|大阪
|8,800,753
|高知
|693,369
|愛知
|7,528,519
|徳島
|726,729
|埼玉
|7,385,848
|福井
|767,561
|千葉
|6,310,875
|佐賀
|812,193
|兵庫
|5,488,605
|山梨
|816,340
|北海道
|5,183,787
|和歌山
|935,084
|福岡
|5,108,507
|秋田
|956,836
|静岡
|3,658,375
|香川
|964,885
出所 : 総務省
外国人人口の多い都道府県と少ない都道府県
|東京
|517,881
|秋田
|4,012
|愛知
|258,790
|高知
|4,390
|大阪
|242,995
|鳥取
|4,488
|神奈川
|222,018
|青森
|5,618
|埼玉
|194,017
|徳島
|6,028
|千葉
|162,835
|佐賀
|6,394
|兵庫
|110,525
|宮崎
|6,940
|静岡
|94,788
|和歌山
|7,049
|福岡
|75,303
|岩手
|7,078
|茨城
|69,945
|山形
|7,337
出所 : 総務省
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