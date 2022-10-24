Риски принятия абэномики как нормы

После убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо 8 июля широко обсуждались такие вопросы, как целесообразность государственных похорон и взаимосвязь между политикой и религией. Но пришло время объективно изучить политические амбиции, которые мотивировали Абэ.

Политизация макроэкономического управления

В политической программе бывшего премьер-министра Абэ Синдзо можно выделить четыре главных направления: конституционная реформа, укрепление японо-американских механизмов безопасности, международная дипломатия, охватывающая весь мир, и абэномика.

Хотя каждое из этих направлений заслуживает тщательного изучения, абэномика стоит на особом счету. Она - результат того, что политики вмешались в процесс формированя целей макроэкономической стратегии вместо технократов, которые обычно решали эту задачу. Направление на политизацию сохранилось и после того отставки Абэ, в кабинетах Суги Ёсихидэ и Кисиды Фумио.

В отличие от сфер международной дипломатии и национальной безопасности, которые определяются политическими интересами, макроэкономическая политика требует узкоспециализированных знаний. По этой причине мнения об абэномике в Японии разделились, и ожесточённые дебаты продолжаются по сей день. Понимая, что всесторонняя оценка абэномики невозможна до нормализации монетарной политики, которая постепенно возвращается в рамки, анализ истории и результатов абэномики на сегодняшний день всё же может быть полезен.

Ослабление йены и рост акций

Абэномика следовала программе «Трёх стрел»: решительное смягчение монетарной политики, гибкая налогово-бюджетная политика и стратегии роста, стимулирующие инвестиции в частный сектор. Предлагая обществу три элемента реформ, Абэ был прежде всего заинтересован в первом из них. Он верил, что резкое количественное смягчение приведет к повышению цен и сильному экономическому росту.

Эта ставка на всего лишь один курс действий беспокоила Министерство финансов, которое пыталось убедить Абэ и министра финансов Асо Таро принять трёхсторонний подход, включающий налогово-бюджетную политику и стратегии роста, подход, которому Министерство финансов давно отдавало предпочтение. С неохотой приняв предложение Минфина, Абэ настаивал на своём видении реформ и заручился поддержкой управляющего Центральным Банком Японии Куроды Харухико. Это обеспечило небывалое смягчение денежно-кредитной политики со стороны банка.

Короче говоря, суть абэномики состояла в решительном ослаблении йены, продиктованном политической волей. По мнению Абэ, два других элемента плана реформ были просто дополнениями.

Беспрецедентное смягчение денежно-кредитной политики инициированное премьер-министром поначалу было успешным. Курс йены опустился с 78 за доллар США перед началом администрации Абэ до 100 примерно за пять месяцев, а цены на акции подскочили со среднего уровня в 8600 йен до 15 000 йен. Через несколько месяцев после начала реформ премьер-министр был уверен, что абэномика приносит свои плоды.

Однако несмотря на то, что управляющий Банком Японии Курода заявил о своем намерении добиться ежегодного увеличения индекса потребительских цен на 2% примерно через два года, эта цель оказалась труднодостижимой. Потеряв терпение, Банк Японии провёл второй раунд количественного смягчения осенью 2014 года и политику отрицательной процентной ставки в феврале 2016 года. Однако целевой показатель инфляции в 2% казался всё более недосягаемым. Затем, в сентябре 2016 года, чтобы компенсировать недостатки политики отрицательных процентных ставок, Банк Японии решил начать контролировать кривую доходности, регулируя как краткосрочные, так и долгосрочные процентные ставки.

Хотя эта сложная система мер была затем номинально пересмотрена в условиях пандемии COVID-19, её основной подход остаётся неизменным по сей день.

Налоговое стимулирование выходит на первый план

Весной 2018, когда Курода был повторно назначен управляющим Банка Японии, премьер-министр Абэ неожиданно согласился не настаивать на дате достижения целевого показателя в 2%. Абэ рассудил, что преследовать цель, которая никогда не будет достигнута политически невыгодно. С этого момента он быстро потерял интерес к уровню инфляции, и его внимание переключилось на налогово-бюджетную политику, второй ключевой эдемент абэномики.

Энтузиазм Абэ в отношении бюджетных расходов только усилился с пандемией COVID-19. Последовательно анонсировались щедрые программы расходов, включая выплату 100 000 йен всем жителям Японии. Чиновники Министерства финансов, выступающие за рациональное использование государственного бюджета, были отстранены, и финансовое состояние Японии, и без того худшее среди стран с развитой экономикой, пошатнулось еще сильнее.

Несмотря на это, администрация Абэ осталась у власти, что кабинет министров объяснил успешным повышением налога с продаж и восстановлением налоговых поступлений за счет абэномики. Однако реальным средством воздействия на экономику была способность Банка Японии контролировать кривую доходности.

Удерживая долгосрочную процентную ставку на уровне 0%, стало возможно сохранить процентную ставку по японским государственным облигациям на низком уровне, независимо от того, сколько облигаций выпускалось. В то время как с начала абэномики и до 2021 финансового года непогашенный баланс по государственным облигациям увеличился на 300 трлн йен их стоимость выросла всего на 500 млрд йен. По этой причине администрация Абэ и кабинеты пришедшие ей на смену, закладывали в бюджет огромные государственные расходы, не беспокоясь о том, как они будут финансироваться.

После ухода Абэ с поста премьер-министра, его подход к финансовому стимулированию обрёл второе дыхание и стал почти неотличим от современной денежной теории, согласно которой государство, способное выпускать свою собственную валюту, никогда не обанкротится из-за бюджетного дефицита, при условии отсутствия инфляции. Лидер Либерально-демократической партии, работавший в администрации Абэ, отметил, что тот был приверженцем современной денежной теории, когда принимал на себя полномочия премьер-министра.

Нетрудно заметить, что начав с количественного смягчения, абэномика переключилась на контроль кривой доходности, который был направлен на поддержку государственных финансов. Смелая денежно-кредитная политика, лежащая в основе абэномики, получила неожиданное продолжение в виде гибкой налогово-бюджетной политики.

Политические достижения и снижение потенциала экономического роста

Какие же изменения претерпела экономика Японии? Благодаря абэномике чрезмерно сильная йена скорректировалась, доходы корпораций восстановились, а растущие цены на акции приносили доход. Ещё одним положительным результатом внедрения абэномики стало значительное снижение уровня безработицы. За девять лет, прошедших с 2013 года, было создано 4,33 миллиона новых рабочих мест, и считается, что позитивное изменение условий на рынке труда способствовало росту поддержки Либерально-демократической партии среди молодежи. Эти показатели важны политически.

Однако только около 40% новых рабочих мест обеспечивали полную занятость. В результате роста числа рабочих мест с неполной занятостью производительность труда фактически снизилась.

Реальные темпы роста экономики в среднем составляли всего 0,6% в течение 10 лет после внедрения абэномики (по правительственному прогнозу на 2022 финансовый год). Это мало отличается от среднего темпа роста в 0,63% за так называемый период дефляции с 2003 по 2012 финансовый год. Эти два периода также схожи в том, что бурный рост экономики в течение первых пяти лет сменялся потерей динамики во второй половине десятилетия.

Что касается инфляции, то индекс потребительских цен вырос в среднем на 0,6% с начала правления администрации Абэ до момента вторжения России в Украину. Если исключить положительный эффект от двух повышений налога с продаж и отрицательный эффект от внедрения бесплатного дошкольного образования, индекс потребительских цен, по оценкам, увеличился в среднем на 0,4% за тот же период. Это означает, что абэномика была бессильна изменить уровень инфляции, который составил в Японии около 0%.

Серьёзные препятствия изменению курса

Между тем экономика платит за реформы абэномики немалую цену. Прежде всего, из-за огромного количества активов, которые скупил Банк Японии, рынки государственных облигаций и биржевых фондов перешли под контроль центрального банка и теряют способность сигнализировать экономические колебания. Длительное смягчение денежно-кредитной политики поставило банки в тяжелое положение и продолжает наносить ущерб финансовой системе. Ослабление бюджетной дисциплины влечет за собой риск того, что понижение рейтинга японских государственных бондов приведёт к резкому повышению долгосрочной процентной ставки и вызовет внезапный бюджетный кризис.

Наибольшее беспокойство вызывает перспектива того, что длительное смягчение денежно-кредитной политики подорвёт потенциал экономического роста и приведёт к замиранию японской экономики. На такую возможность указывает тот факт, что только японская экономика не смогла резко восстановиться после того, как пандемия COVID-19 пошла на спад.

Несмотря на эту перспективу, чиновники чувствуют себя комфортно, не беспокоясь об обеспечении государственных финансов и надеясь, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться как можно дольше. Однако неожиданная смерть Абэ, вероятно, усугубила политические препятствия на пути изменения курса экономической политики.

В настоящее время закрытие коротких позиций по государственным облигациям иностранными инвесторами рассматривается как признак того, что они начинают сомневаться в устойчивости контроля кривой доходности Банка Японии. В то время как Банк Японии выкупает огромные объёмы государственных бондов для поддержки своей политики, никто, занимающий ответственное положение, не знает наверняка, можно ли подавить реакцию рынка, можно ли сохранить контроль над кривой доходности, сможет ли Банк Японии продать скупленные активы, не вызывая паники.

Важно не сосредотачиваться на дискуссия о стратегиях выхода, а начать серьёзное обсуждение рисков, связанных с нормализацией экономической политики, деформированной бывшим премьер-министром.

Фотография к заголовку: Бывший премьер-министр Абэ Синдзо, представляющий «три стрелы абэномики» во время выступления (© Jiji Press)

Статьи по теме