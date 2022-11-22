Эксперты говорят о необходимости принятия обществом Японии финансового бремени для укрепления обороноспособности

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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Японское общество должно взять на себя финансовое бремя укрепления обороноспособности страны, заявили эксперты на встрече 21 ноября.

На четвёртом заседании правительственной группы по путям скорейшего усиления оборонной мощи Японии под председательством бывшего посла в США Сасаэ Кэнъитиро эксперты представили премьер-министру Кисиде Фумио проект предложения группы, в котором указывалось, что «обеспечение стабильного источника финансирования имеет основополагающее значение».

В частности, в проекте предложения отвергается опора на выпуск государственных облигаций и говорится, что «бремя должна нести общественность за счёт широкого спектра налогов», призывая администрацию Кисиды рассматривать повышение налогов в качестве ключевого источника доходов для предусмотренного наращивания обороны.

Премьер-министр одобрительно отозвался о проекте, заявив, что он «очень организован и включает мнения с дистанцированной точки зрения».

«Правительство рассмотрит этот вопрос, консультируясь с правящим блоком и основываясь на предложении группы экспертов», поскольку оно в конце этого года активизирует работу по обновлению трёх ключевых документов, связанных с национальной безопасностью и обороной, также сказал Кисида.

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