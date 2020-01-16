Политические перспективы-2020: вплоть до роспуска Палаты представителей в зависимости от решимости премьер-министра

Осенью, после окончания Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, останется меньше года до истечения срока полномочий Абэ Синдзо на посту председателя Либерально-демократической партии (и, соответственно, премьер-министра Японии). Основное внимание вызывает вопрос: воспользуется ли премьер-министр правом роспуска Палаты представителей в связи со своим уходом?

За долгие семь лет правления со времени своего второго восхождения к власти премьер-министр Абэ Синдзо создал ситуацию полного превосходства единственной политической силы. Судя по всему, 2020-й станет для него трудным годом, который потребует решимости определить, какое политическое наследие удастся оставить после себя в конечном итоге. Состоится ли до конца года роспуск Палаты представителей и всеобщие выборы в условиях, когда остаётся менее двух лет до истечения срока полномочий как председателя ЛДП, так и депутатов нижней палаты? И если роспуск состоится, осуществит ли его сам Абэ, или эту задача достанется его «сменщику»? Именно этот вопрос предстаёт в самом фокусе политической жизни Японии в наступившем году.

Затянувшийся скандал: проблема «любования сакурой»

«Присвоение общественного мероприятия, финансируемого налогоплательщиками» и «сокрытие общественных документов, в том числе электронных данных»… Скандалы вокруг проводимого от лица премьер-министра «Званого вечера любования сакурой», расходы на проведение которого разбухают из года в год, а также приглашение премьер-министром Абэ многочисленных представителей групп собственной политической поддержки, создали впечатление «роскошествующей» и «расслабившейся» за многолетнее правление власти, вызвав резкую критику со стороны оппозиционных партий и общественного мнения. По результатам декабрьского опроса, проведённого Jiji Press, уровень поддержки кабинета министров упал по сравнению с ноябрьским на 7,9%, составив 40,6%. Это самое большое снижение с марта 2018 года, на который пришёлся разгар скандала по поводу фальсификации документов Министерства финансов, связанных с продажей государственного участка земли компании-оператору школы «Моритомо гакуэн» (тогда падение составило 9,4%). Проблема «любования сакурой» безусловно нанесла прямой удар по политической власти.

Проведение мероприятия в нынешнем году власти пришлось спешно отменить. Кое-как отбившись от нападок оппозиции на внеочередной парламентской сессии 2019 года, на пресс-конференции после её завершения премьер-министр подчеркнул, что он «глубоко обдумает и под свою личную ответственность полностью пересмотрит» подход к проведению этих вечеров. Однако на деле он раз за разом отрицательно реагирует на попытки выяснить факты, в частности, в том, что касается восстановления электронных данных со списками приглашённых и т. п. Конституционно-демократическая и другие оппозиционные партии противятся попыткам премьера поскорее задернуть занавес и оставить этот эпизод позади. Они намерены продолжить добиваться прояснения истины в вопросах «любования сакурой» на очередной парламентской сессии, которая, как ожидается, будет созвана 20 января, в первую очередь, в Бюджетном комитете Палаты представителей при рассмотрении проекта дополнительного бюджета на 2019 финансовый год. К тому же, в самом конце 2019 года депутат Палаты представителей Акимото Цукаса (покинул состав ЛДП) был арестован по подозрению во взяточничестве в связи с созданием так называемых «интегрированных курортов» с казино (IR). Это также нанесло удар по политической власти, продвигавшей создание IR в качестве одного из направлений своей стратегии экономического роста.

До нынешнего момента премьер-министру, даже сталкиваясь со временным падением уровня поддержки из-за скандалов с учебными заведениями «Моритомо гакуэн» и «Какэ гакуэн», а также расколом общества из-за пакета законодательных мер в области обеспечения безопасности и прочими препятствиями, благодаря искусным политическим приёмам, таким как внезапный роспуск Палаты представителей или смена «политической вывески», удавалось избегать кризиса власти. В результате совокупный срок его пребывания на посту обновил все исторические максимумы и продолжает их побивать. Однако в условиях, когда стал приближаться конец срока исполнения обязанностей председателя ЛДП, который приходится на сентябрь 2021 года, особенно по мере возникновения таких осложнений как скандал с «любованием сакурой», стали просачиваться сведения, согласно которым внутри самой ЛДП поговаривают, что «дни власти Абэ, возможно, уже сочтены» и предрекают его превращение в «хромую утку».

Осень – решающий момент в вопросе роспуска Палаты представителей

В конце 2019 года на пресс-конференциях, а также во время публичных выступлений, на вопросы о роспуске нижней палаты премьер-министр дал понять: «Я приму решение о роспуске без малейших сомнений в том случае, если сочту, что пришло время поставить вопрос о народном доверии». С учётом прежних типичных высказываний о том, что у него об этом «и мысли не возникает», эти слова премьер-министра можно счесть решительным заявлением.

В декабре правительство решением кабинета министров утвердило пакет мер экономической политики стоимостью порядка 26 трлн йен, ориентированный главным образом на восстановление после стихийных бедствий и преодоление рисков экономического спада за рубежом. Он разбух настолько, что удостоился комментариев «раскошелились по-крупному». Решение принято в обстановке, когда правящие партии сознательно желают произвести благоприятное впечатление на избирателей, принимая во внимание истечение срока полномочий депутатов Палаты представителей (в октябре 2021 года). В связи с этим оппозиционные партии даже стали утверждать, что премьер-министр стремится таким образом «сбросить со счетов» скандалы с «любованием сакурой», и сразу после утверждения на очередной парламентской сессии дополнительного бюджета на 2019-й финансовый год он пойдёт на роспуск нижней палаты. На комментарии премьер-министра о роспуске Палаты представителей президент Конституционно-демократической партии Эдано Юкио на декабрьском партийном собрании откликнулся громким заявлением: «Я бы поставил на то, что он намеревается провести всеобщие выборы в феврале».

Но ожидать «январского роспуска» склонны лишь некоторые, и в целом усиления тревоги в рядах партий оппозиции не заметно. Вместе с тем пока не просматривается и воздействие состоявшегося в октябре 2019 года повышения ставки потребительского налога, и решительно невозможно утверждать, произойдёт ли с начала года восстановление уровня поддержки правящего кабинета, который, судя по опросам общественного мнения, идёт на спад. Поскольку слова премьер-министра воспринимаются скорее в качестве попытки сдержать оппозиционные партии в их стремлении продолжать нападки за «любование сакурой», а также подтянуть дисциплину среди молодых депутатов от ЛДП, ещё не подготовившихся к участию в выборах, в правящих партиях считают более вероятным роспуск после завершения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио - начиная с сентября.

Важные даты в политике в ближайшие годы

2020 Январь Открытие очередной парламентской сессии Весна Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Японию в качестве государственного гостя Апрель Принц Акисино официально объявит о принятии титула наследного принца Июль Выборы губернатора Токио Открытие Олимпиады в Токио Август Открытие Паралимпиады в Токио Ноябрь Выборы президента США 2021 Сентябрь Окончание срока полномочий председателя ЛДП Октябрь Окончание срока полномочий депутатов Палаты представителей

Твёрдость курса на «правку Конституции» как повод порассуждать о четвёртом сроке

Что может послужить серьёзным основанием для премьер-министра в третий раз воспользоваться своим правом распускать Палату представителей? Если рассуждать с точки зрения политических задач на остаток его срока пребывания у власти, то в целом их можно выделить три: внесение поправок в Конституцию Японии, проблема Северных территорий и проблема похищений японцев в Северную Корею. Но переговоры с Россией о заключении мирного договора продолжают находиться в тупике из-за противоречий в трактовке исторических и других вопросов. В вопросе проведения саммита японского и северокорейского лидеров для того, чтобы добиться прорыва в вопросе похищений, также отсутствуют какие-либо намёки о намерении откликнуться с северокорейской стороны.

Хотя, в отличие от вопросов, в которых имеется вторая, зарубежная сторона, внесение поправок в Конституцию – дело внутреннее, против пересмотра основного закона под руководством правительства Абэ выступает ведущая сила в оппозиции – Конституционно-демократическая партия, и на внеочередной парламентской сессии 2019 года пришлось вновь отложить принятие проекта поправок в Закон о референдуме, определяющих процедуру пересмотра основного закона страны. Составляющая правящую коалицию партия Комэй также не изменяет своему осторожному подходу к вопросу пересмотра Конституции. До истечения в сентябре 2021 года срока пребывания Абэ на посту председателя правящей партии представляется крайне затруднительным не то чтобы провести в жизнь закон о внесении поправок в Конституцию, но даже уместить в график оставшегося времени пребывания на посту обсуждения и утверждение в Парламенте проекта поправок, а также проведение общенационального референдума.

То, что премьер-министр при всех этих обстоятельствах продолжает выступать под флагом исправления Конституции, заявляя, что он «намерен обязательно сделать это собственными руками», объясняется опасениями по поводу того, что стоит ему хоть раз показать, что он от этого отказывается – и он будет отторгнут консервативным слоем и сразу же лишится центростремительной объединяющей силы своей власти. Поэтому в рядах правящих партий наиболее вероятным считают сценарий, при котором в случае, если и на очередной парламентской сессии нынешнего года не произойдет подвижек в обсуждениях поправок, чтобы добиться прорыва, осенью премьер-министр пойдёт на роспуск и проведение всеобщих выборов.

В связи с поправками в основной закон в окружении премьер-министра то и дело звучат высказывания в поддержку четвёртого срока Абэ подряд на посту председателя ЛДП. Верный друг, заместитель премьера и по совместительству министр финансов Асо Таро в интервью одному из ежемесячных изданий выступил в поддержку этой идеи словами: «Если мы всерьёз занимаемся поправками в Конституцию, то это потребует готовности, не исключая и четвёртого срока». Ещё раньше о четвёртом сроке упоминал и глава секретариата ЛДП Никай Тосихиро. Именно с подачи Никай в 2017 году эта партия пересмотрела свои правила, изменив срок полномочий председателя с двух сроков подряд общей продолжительностью 6 лет на три срока подряд общей продолжительностью 9 лет. Фоном для высказываний близких к премьер-министру влиятельных лиц о четвёртом сроке служит то, что при выдвижении на смену Абэ решающего перевеса не имеет ни один из кандидатов, в число которых входят руководитель комитета партийной политики Кисида Фумио, бывший глава секретариата Исиба Сигэру, генсек кабинета министров Суга Ёсихидэ, министр обороны Коно Таро и министр иностранных дел Мотэги Тосимицу.

Несмотря на то, что сам премьер-министр это отрицает, заявляя, что «совершенно об этом не думает», с учётом того, что имело место в прошлом, вполне можно допустить возможность, что в том случае, если он своими руками распустит парламент и вновь приведёт ЛДП к победе на всеобщих выборах, мнение членов партии сильно склонится в пользу его четвёртого срока на посту её руководителя. Быть может, и в этом случае Абэ ответит решительным отказом. И всё-таки можно сказать, что для того, чтобы продлить срок собственных полномочий в целях реализовать внесение поправок в Конституцию, обязательным условием является пройти крещение всеобщими выборами.

Трудности с моментом «ухода»

С другой стороны, в Либерально-демократической партии ходят и слухи о том, что премьер-министр может, отказавшись от окончательной реализации поправок в основной закон, уйти сам до истечения срока собственных полномочий в том случае, если он сочтёт, что достиг определённой «вехи» на пути к их реализации, которую он может оставить в качестве собственного наследия. При этом в качестве довода приводится то, что приближается истечение срока полномочий как председателя ЛДП, так и депутатов Палаты представителей, и если премьер-министр отбудет весь свой срок без роспуска, то следующий премьер-министр окажется в невыгодном положении, поскольку будет фактически вынужден проводить выборы с истечением срока депутатских полномочий. Источники, связанные с ЛДП, поясняют: «На выборах председателя непосредственно перед всеобщими выборами свою кандидатуру выставит господин Исиба (занимающий критическую позицию по отношению к премьер-министру), и даже если он потерпит поражение, но при этом получит большинство голосов рядовых членов партии, это неминуемо окажет влияние на выборы в Палату представителей». В партийных рядах даже потихоньку высказываются предложения о том, что в случае ухода премьер-министра до истечения срока полномочий, его смену на посту председателя партии можно будет выбрать не на партийном съезде, при котором учитывается и голосование рядовых членов партии, а на общем собрании депутатов обеих палат, в котором участвуют лишь партийные депутаты палат парламента и региональные представители.

Но даже в случае отставки до истечения срока полномочий, принимая во внимание влияние на последующую политическую власть, это судьбоносное решение, которое находится в руках Абэ. Следует ли пустить в ход такую меру как роспуск палаты при подготовке наследия, которое останется после того, как самое длительное пребывание у власти всё-таки завершится? И если следует, делать ли это осенью? Решить это затейливое уравнение может только премьер-министр.

Фотография к заголовку: (впереди справа налево) президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Абэ Синдзо и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на фотосессии перед началом бизнес-саммита, предваряющего Восьмой трёхсторонний саммит, утро 24 декабря 2019 г., Китай, провинция Сычуань, город Чэнду (© Jiji Press)

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