Перспективы экономики Японии в 2020 году: продолжится ли восстановление при всех неопределённостях?

Неутешительные краткосрочные перспективы

В опубликованных Банком Японии 13 декабря 2019 года результатах опроса оценки краткосрочных перспектив экономики предприятиями страны оказавшийся на нулевой отметке индекс оценки текущего состояния бизнеса крупными промышленными предприятиями (рассчитывается путём вычисления разницы между процентом оценивших ситуацию позитивно и тех, кто относится к ней негативно) свидетельствует об ухудшении оценки относительно предыдущего опроса (в сентябре он составлял +5). Оценка ухудшается четвёртый квартал подряд, индекс опустился до самого низкого уровня с марта 2013 года (когда он составил -8). Сказались как замедление мировой экономики, порождаемое американо-китайским торговым конфликтом, так и простои производства, вызванные стихийными бедствиями, и в первую очередь последствиями тайфуна №19.

До марта 2020 года крупные предприятия производственного сектора оценивают перспективы своего бизнеса как вялые, о чём и свидетельствует нулевая величина индекса. Жаль только, что срок проведения опроса для декабрьского танкана - с 13 ноября по 12 декабря. Если бы результаты этого опроса отражали достигнутое 13 декабря соглашение «первой фазы» на американо-китайских торговых переговорах, результатом которого стало смягчение фактора неопределённости в глобальной экономике, а также итоги состоявшихся 12 декабря всеобщих выборов в Великобритании, то оценка перспектив, вероятно, вышла бы в плюс.

С другой стороны, аналогичный индекс оценки конъюнктуры крупными предприятиями непроизводственного сектора снизился относительно сентябрьского опроса всего лишь на один пункт – с +21 до +20 пунктов. Несмотря на повышение ставки налога на потребление, на протяжении 12 кварталов подряд оценка собственных перспектив этими предприятиями продолжает удерживаться на уровне +20 пунктов. По всей вероятности, поддержку такой оценке оказали система возврата части расходов потребителей в форме премиальных баллов при безналичных расчётах, введённая при повышении ставки потребительского налога, оживление внутреннего спроса, связанное с проведением в Японии Чемпионата мира по регби и т. п. Индекс деловых перспектив малых и средних предприятий непроизводственного сектора по итогам декабрьского опроса также, составив +7, остаётся в положительной зоне на протяжении длительного периода, намекая высотой своего уровня на устойчивость внутреннего спроса.

Общий индекс оценки текущего состояния конъюнктуры предприятиями всех отраслей и масштабов по итогам декабрьского опроса составил +4, снизившись относительно сентябрьского показателя (+8) на четыре пункта. Однако в отношении оценки перспектив на будущее, составившей в сентябре +2 пункта, произошло укрепление, и число тех, кто в общем расценивает ситуацию как «хорошую», по-прежнему превышает число тех, кто считает её «плохой».

План инвестиций в оборудование предприятий всех масштабов и отраслей, включая исследования и разработки в области программного обеспечения, в 2019 финансовом году также уверенно изменяется к лучшему, увеличившись на 5,0%.

Воздействие мер экономической политики правительства

В отражающем консенсус в оценке движения экономической конъюнктуры частными экономистами «Исследовании экономических прогнозов ESP» (проведённом в декабре 2019 г.) средний прогноз роста реального ВВП в 2020 году составил +0.49 (в среднем у восьми наиболее оптимистично настроенных экономистов +0,75, в среднем у восьми самых больших пессимистов +0,26). Относительно показателя по итогам ноябрьского исследования, когда средняя величина составила +0,39% (в среднем у восьми самых больших оптимистов +0,65, у восьми пессимистов +0,08) произошла коррекция в сторону повышения. Таким образом, участники ожидают, пусть и крайне умеренный, но всё же положительный рост.

Более высокие ожидания отражают принятие правительством 5 декабря 2019 года решения кабинета министров о пакете экономических мер, предусматривающих расходы центрального правительства на сумму в 13,2 трлн йен. В целом масштаб мер экономической политики, с учётом частных расходов, на уровне предприятий достигнет порядка 26 трлн йен. Три её основных направления – это 1) восстановление после стихийных бедствий и обеспечение безопасности; 2) приоритетная поддержка тех, кто борется с рисками экономического спада; 3) инвестиции в будущее, а также поддержание и повышение экономической активности, в том числе после завершения Олимпийских и Паралимпийских игр.

В «Исследовании экономических прогнозов ESP» (в декабре) в отношении процентных ставок в Японии и Соединённых Штатах большинство экономистов считают, что в обеих странах до конца 2020 года будет сохраняться нынешний уровень. Участники ожидают, что власти будут продолжать мягкую монетарную политику.

Несмотря на наличие неопределённостей, ожидается, что в 2020 году в экономике Японии удастся остановить падение внешнего спроса и промышленного производства, сохранить устойчивость внутреннего спроса и продолжить восстановление конъюнктуры. Факторами служат: 1) надежды на выправление внешнего спроса, которым будет сопровождаться смягчение факторов неопределённости, сдерживающих глобальную экономику; 2) прохождение дна цикла складских запасов при производстве электронных устройств и комплектующих, которым будет сопровождаться активизация разработки смартфонов новых типов, инвестиции в базовые станции мобильной связи нового поколения 5G и т. п.; 3) уверенное сохранение нижнего уровня внутреннего спроса; 4) экономическая политика правительства; 5) проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и т. д.

Временный спад из-за повышения ставки потребительского налога

Воспользуемся результатами опроса экономических наблюдателей, чтобы рассчитать индекс (диффузионный) связи конъюнктуры с повышением потребительского налога. (Схема 1). Данный индекс показывает, как наблюдатели связывают конъюнктуру и повышение налога на потребление, исходя из их комментариев, при этом превышение отметки в 50 пунктов говорит об улучшении конъюнктуры.

Схема 1. Опросы с января по ноябрь 2019 г.: сводная таблица подсчёта комментариев о повышении потребительского налога

Количество респондентов Индекс Январь Индекс оценки текущего состояния 40 51,9 Индекс оценки перспективного состояния 196 49,1 Февраль Индекс оценки текущего состояния 44 49,4 Индекс оценки перспективного состояния 190 50,5 Март Индекс оценки текущего состояния 58 48,3 Индекс оценки перспективного состояния 216 49,5 Апрель Индекс оценки текущего состояния 60 44,2 Индекс оценки перспективного состояния 284 51,9 Май Индекс оценки текущего состояния 54 45,8 Индекс оценки перспективного состояния 338 48,4 Июнь Индекс оценки текущего состояния 103 45,6 Индекс оценки перспективного состояния 450 48,2 Июль Индекс оценки текущего состояния 124 43,5 Индекс оценки перспективного состояния 578 39,1 Август Индекс оценки текущего состояния 229 45,4 Индекс оценки перспективного состояния 714 30,7 Сентябрь Индекс оценки текущего состояния 548 50,5 Индекс оценки перспективного состояния 796 29,4 Октябрь Индекс оценки текущего состояния 580 30,1 Индекс оценки перспективного состояния 455 41,8 Ноябрь Индекс оценки текущего состояния 414 34,1 Индекс оценки перспективного состояния 303 44.2 Составлено на основе итогов «Опросов экономических наблюдателей» канцелярии кабинета министров

Число респондентов, оценивающих текущую ситуацию, увеличилось: если в январе 2019 года их было 40, то в сентябрьском опросе уже 548 человек, в октябрьском 580, а в ноябрьском – 414 человек. С приближением даты повышения потребительского налога интерес к этому событию среди респондентов усиливался, а после реализации стал ослабевать.

Индекс оценки текущего состояния в сентябрьском опросе превысил 50 – переломную точку оценки конъюнктуры – и составил 50,5. При этом, хотя 43 человека указали на «улучшение», подавляющее большинство сослалось на ажиотажный спрос непосредственно перед увеличением налоговой ставки. А в октябре, когда повышение налога состоялось, произошло серьёзное падение этого показателя – до 30,1, хотя уже в следующем, ноябрьском опросе он слегка отыграл позиции до 34,1.

При расчёте индекса на перспективу число ответивших в ходе январского опроса составляло 196 человек, в то время как в сентябре произошло резкое увеличение до 796, при этом величина индекса оказалась на низком уровне в 29,4. В октябрьском опросе ответы дали 455 человек, а в ноябрьском их число уменьшилось до 303, индекс составил в октябре 41,8, а в ноябре он отыграл позиции до 44,2. Таким образом, после повышения потребительского налога происходит временное падение потребительских расходов, при этом многочисленность ответивших даёт намёк о том, что это падение достигло дна.

Достижение дна потребительских настроений пожилых людей

Индекс потребительских настроений согласно «Опросу настроений потребителей» канцелярии кабинета министров (свидетельствующий о том, что потребители считают конъюнктуру «хорошей» при превышении 50; рассчитан по домохозяйствам из двух и более человек с сезонными поправками), главным образом, среди пожилых людей продолжавший снижение на протяжении годового период до момента повышения потребительского налога – с октября 2018 года, в октябре увеличился на 0,6 относительно предшествовавшего месяца до 36,2. Снижение остановилось впервые за год. Далее, в ноябрьском исследовании, вышедшие данные и вовсе были благоприятны – рост на 2,5 до 38,7. Фактически, после повышения ставки потребительского налога такая тенденция к улучшению возникала неоднократно; так же произошло и на этот раз. Затяжное падение настроений пожилых потребителей оттолкнулось от дна.

Как видно на графике, в котором по итогам «Исследования экономических прогнозов ESP» собраны общие настроения всех давших прогнозы экспертов (экономистов) четырёх опросов кряду с сентябрьского по декабрьский (График 2), в квартале с июля по сентябрь 2019 года был пройден показатель 50 – переломная точка оценки конъюнктуры. Несмотря на то, что в квартале с октября по декабрь, на который пришлось повышение потребительского налога, индекс совокупной оценки экономической конъюнктуры временно снизился, в отношении января-марта 2020 года он вновь восстановился, перевалив 50-критическую отметку, и уже в ближайшем декабрьском опросе для апреля-июня и июля-сентября он уже превышает 80.

Из-за наличия опасений отката после Олимпийских и Паралимпийских игр, в отношении октября-декабря до октябрьского опроса участники прогнозировали снижение до чуть менее 50, но поскольку было принято решение о мерах стимулирования экономики, в расчете в том числе и на время после Игр, в декабрьском опросе прогноз превысил 50. Консенсус среди экономистов состоит в том, что с наступлением 2021 года в кварталах с января по март, с апреля по июнь и с июля по сентябрь вновь продолжится умеренное восстановление экономической конъюнктуры.

Виды на конъюнктуру по конкурсу «Красные и белые»

Многие жители страны обращают внимание на тесную связь между состоянием конъюнктуры и песенным конкурсом NHK «Кохаку» («Красные и белые»), который проводится в последний вечер уходящего года. Так, все годы, в канун которых на этом конкурсе Китадзима Сабуро исполнял радостную песню «Мацури» («Праздник»), конъюнктура находилась на восходящей траектории. Направление движения конъюнктуры любители примет связывают и с участием в этом мероприятии поп-группы «Араси», которая объявила, что прекратит совместную деятельность в конце 2020 года.

На конкурсе 2019 года «Араси» выступила в 19-й раз, и до сих пор во все года, в канун которых в «Красных и белых» принимала участие эта поп-группа, конъюнктура каждый раз находилась в фазе улучшения. При этом по состоянию на конец 2019 года мнения экономистов о текущей фазе конъюнктуры разделяются, но по результатам декабрьского «Исследования экономических прогнозов ESP» 25 из 34 участников, то есть свыше 70%, считают, что конъюнктура находится в фазе расширения.

С 2009 года, когда «Араси» выступили под Новый год впервые, конъюнктура по большей части расширялась, и даже когда наблюдалась единственная фаза спада после пика марта 2012 года, к ноябрю конъюнктура выровнялась, а к последнему вечеру года она уже вновь вошла в фазу расширения. В попурри из песен «Красных и белых» было много светлых, ободряющих композиций, таких как Happiness. В 2019 году была впервые представлена песня NHK на 2020 год – «Кайто» (которая фактически станет тематической композицией для трансляций этим каналом токийской Олимпиады).

С большой вероятностью последней работой «Араси» перед прекращением деятельности станет участие в «Красных и белых» в последний вечер 2020 года, так что, судя по отношениям «Араси» и этой передачи, можно утверждать, что по крайней мере до конца 2020 года с большой вероятностью будет продолжаться фаза расширения экономической конъюнктуры.

Фотография к заголовку: вид токийского района Маруноути (PIXTA)

Глоссарий: индекс (диффузионный) связи экономической конъюнктуры с повышением потребительского налога Автор данного материала Такумори Акиёси выбрал из общей массы комментариев к оценкам состояния конъюнктуры, полученным в ходе исследования под названием «Опрос экономических наблюдателей», те, в которых упоминаются «налог на потребление» или «повышение налога». Увеличение числа комментариев является проявлением роста заинтересованности во влиянии повышения потребительского налога на экономическую конъюнктуру. Автор разделил эти комментарии на категории соответственно содержанию, и присвоил каждой категории определённую величину. Говоря более конкретно, «улучшается» соответствует одному пункту, «в какой-то мере улучшается» – 0,75 пункта, «не изменяется» – 0,5 пункта, «в какой-то мере ухудшается» – 0,25, а «ухудшается» соответствует нулю. Обобщение итогов этой классификации путём расчёта средневзвешенных величин позволило получить диффузионный индекс воздействия увеличения потребительского налога. Критической точкой является отметка в 50: при превышении «конъюнктура благоприятна», при меньшем результате – «неблагоприятна».

Статья по теме