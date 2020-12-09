«Пять глаз» и Япония: лучше партнерство, нежели участие

Все больше внимания привлекает вопрос о взаимодействии Японии с разведывательным альянсом пяти англосаксонских стран – Соединенных Штатов, Великобритании и других, который именуют «Пять глаз». По мнению автора, Японии следует скорее не стремиться к участию, а работать над усилением взаимодействия в этой структуре.

В последнее время название «Пять глаз» в Японии приходится слышать все чаще и чаще. Это объясняется тем, что обсуждается участие Японии. «Пять глаз» – это механизм сотрудничества в области разведки пяти англосаксонских стран – Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Зародившись во время Второй мировой войны с сотрудничества в деле перехвата сообщений, эта структура долгое время действовала, не привлекая к себе внимания, однако постепенно ее существование проявлялось для мира все отчетливее. В последние годы все больший удельный вес приобретают коммуникации через интернет и информация в цифровом виде. Вдобавок, «Пять глаз» играют все большую роль в качестве платформы согласованной антикитайской политики как в области сведений, связанных с цифровыми технологиями, так и в более широком понимании. Это тоже выступает одним из стимулов дискуссий о присоединении Японии, поскольку сближение с альянсом «Пять глаз» сулит выгоды не только в плане информации, но и со стратегической точки зрения.

Между тем правительство Японии ни разу не выражало официально своего желания присоединиться к этому альянсу. Очевидно, что поскольку тема разведки уже сама по себе весьма деликатна, даже при наличии такой заинтересованности ее вряд ли станут проявлять публично, и уж тем более выставлять свою страну так, словно она, стоит, потупившись, у входа, и просит, чтобы ее пустили со словами «Возьмите и меня».

Забегая вперед к выводам, по убеждению автора, Японии следует скорее не добиваться вступления в этот альянс, а стремиться к укреплению с ним партнерских отношений. Дело в том, что имеются принципиальные сомнения, так ли необходимо вступление для того, чтобы получить доступ к требуемой информации, и насколько оно вообще возможно. Более того, даже на пути к партнерству потребуется решить определенные задачи. Но давайте рассмотрим все по порядку.

Каковы ожидания?

Если желание состоит в том, чтобы вступить в альянс, то, отбросив сугубо эмоциональные доводы о вхождении в круг «мировых лидеров в области разведки», расчет состоит прежде всего в том, чтобы быстрее получать доступ к лучшей информации. Цифровой информации, получаемой путем перехвата, в том числе в интернете, Соединенные Штаты с их Агентством национальной безопасности, и Великобритания с ее Штаб-квартирой правительственной связи собирают в десятки и сотни раз больше, чем Япония. Это не значит, что они обладают какими-то особенно сильными возможностями в том, что касается Китая или Северной Кореи, но они безусловно располагают информацией, полезной для обеспечения национальной безопасности Японии.

В том, что касается информации, более всего связанной с безопасностью Японии, помимо сведений, сбором которых Япония до сих пор занималась самостоятельно, в основном обеспечение осуществлялось за счет двустороннего сотрудничества Японии и Соединенных Штатов. Если этого недостаточно, то следует в первую очередь взяться за укрепление японско-американского сотрудничества. К тому же, не стоит считать, что к информации, которая не предоставлялась через механизм японско-американского сотрудничества, будет автоматически получен доступ со вступлением в альянс «Пять глаз».

Проблема при этом состоит в том, что извне невозможно получить никакого предстваления о том, какого рода сведениями располагают «Пять глаз». Все строится на том, на чем в принципе стоит мир разведки – он основывается на принципе равноценности обмена – того, что берут, и того, что отдают взамен.

Считается, что сравнительно со странами-участницами «Пяти глаз» Япония в какой-то мере находится в преимущественном положении в том, что касается перехвата коммуникаций в Китае, на Корейском полуострове и на Дальнем Востоке России. В этом состоит интерес в сближении с Японией со стороны альянса. Между тем для Японии эти сведения являются своего рода «заветной тайной», и, как утверждают, даже в отношении партнеров Соединенных Штатов не утихают споры и остаются сомнения в том, до какой степени ими следует делиться. Следует ожидать, что расширение круга стран, которым предоставляются эти сведения, вызовет сопротивление в самой Японии.

Что же касается ожидаемых выгод, необходимо задуматься о том, доступны ли они только при официальном вступлении в альянс «Пять глаз», или их возможно получить и просто через укрепление партнерства. Особенно активно об этом говорил в бытность министром обороны Таро Коно: «Вступление было бы ошибкой. Оно означало бы, что мы подходим к чужому столу со своим стулом и садимся на него со словами: “Возьмите меня в свою компанию”» (газета «Нихон кэйдзай симбун», 15 августа 2020 года). По-видимому, можно говорить о том, что при партнерстве доступ к сведениям каждый раз обеспечивается в зависимости от персональных талантов и навыков ответственных лиц, в то время как членство (официальное) обеспечивает доступ автоматически.

Но даже в случае официального членства остается неясным, в каких пределах будет получен этот самый автоматический доступ. Прежде всего, утверждают, что в альянсе «Пяти глаз» имеется иерархия, в которой на вершине находятся Соединенные Штаты, за которыми следует Великобритания, и в случае вступления Японии оно, вероятно, отнюдь не будет означать для нее немедленное получение доступа по высшему приоритету. Возможно, фактически при вступлении возникнет формат «5+1». И не исключено, что на сторонний взгляд такое положение будет не слишком отличаться от партнерства.

Возможно ли вступление?

При всем вышеизложенном, имеется еще и вопрос о реальности официального вступления. Формально для этого требуется присоединение к американо-британскому соглашению, которое лежит в основе альянса, само существование которого долгое время держалось в секрете, но помимо него имеется множество дополнительных соглашений, связанных с основным – их много, как ячеек в сетке. И присоединение к ним в настоящее время в рамках действующего в стране законодательства, по всей вероятности, вряд ли можно считать реально выполнимой задачей.

При всем при том, несмотря на утверждение о том, что «Пять глаз» не представляет собой некий союз или лигу, в определенном смысле этот альянс «больше, чем союз». Предпосылкой отношений в составе альянса выступает «надежность» – высокая степень доверия. Она позволяет странам, начиная с США и Великобритании, направлять многочисленный персонал, связанный с разведывательными органами, который занимается буквально сбором информации, ее анализом, а затем и предпринимает действия.

При всем при том «Пять глаз» не возник стихийным путем – альянс обрел нынешнюю форму в результате преодоления самых разных трудностей. В основе оперативного обмена сведениями и результатами их анализа лежит и такой фактор как общий язык. Бывший руководитель британской Штаб-квартиры правительственной связи Дэвид Оманд в своей работе «Листок бумаги» утверждает: «Пятерке не стать шестеркой» (5 ноября 2020 года, вебинар Международного института стратегических исследований). Увеличение числа стран-участниц изменит сущность «Пяти глаз». А по некоторым сведениям, раз речь идет о вступлении Японии, то ряды стран-кандидатов пополняют Германия, Франция и другие.

Принимая во внимание это обстоятельство, само обсуждение вступления Японии уже порождает негативное влияние. Во-первых, возникают тревоги и опасения консервативной фракции внутри «Пяти глаз». А проявление осторожности к прокладыванию пути для вступления сильно и негативно скажется и на партнерских отношениях. Во-вторых, если мы будем обсуждать вступление и не сможем его реализовать, то с японской стороны надежды сменятся разочарованием, и это тоже может пагубно сказаться на партнерстве Японии и «Пяти глаз». В обоих случаях эффект будет отрицательным.

Со стороны «Пяти глаз» к Японии то и дело звучат «серенады», в частности, со стороны политических кругов Великобритании. Наиболее представительным примером в этом смысле является Том Тугендхат, председатель Международного комитета нижней палаты британского парламента. Но это не является выражением подхода представителей мира разведки. Объяснение этому явлению сразу же отыскивается в политическом контексте стремления Великобритании после выхода из состава ЕС укрепить отношения с партнерами за пределами этого объединения, с которыми она разделяет общие основополагающие ценности. В октябре 2020 года Британия и Япония подписали Соглашение об экономическом партнерстве; идея о присоединении Британии к числу участников Транстихоокеанского партнерства тоже вписывается в данный контекст, но вряд ли следует ставить в этот же ряд обсуждение вопроса о присоединении Японии к альянсу «Пять глаз».

Задачи по укреплению партнерства

Даже не доходя до присоединения к «Пяти глазам», для углубления партнерства Японии в общем и целом необходимо заняться решением четырех нижеизложенных проблем.

Во-первых, пересмотреть систему сбора информации. «Пять глаз» – это структура, делающая основной упор на цифровой информации, а Японии не хватает функций перехвата такой информации, аналогичных тем, которыми располагают Агентство национальной безопасности в США и Штаб-квартира правительственной связи в Великобритании. Обсуждается и необходимость обзаведения такими структурами как Центральное разведывательное управление США и Секретная разведывательная служба Великобритании. Само по себе это безусловно важно, но с точки зрения партнерства с «Пятью глазами» цифровая информация имеет более высокий приоритет. В том, что касается перехвата коммуникаций, помимо проблемы организационной структуры, следует преодолеть высокий барьер – решить проблему конфиденциальности коммуникаций.

Во-вторых, усилить режим защиты информации. К настоящему моменту в некоторых направлениях были проделаны определенные шаги, такие, как принятие Закона о защите особых секретов, но остаются такие задачи как основной закон о защите от шпионажа, отлаживание унифицированной системы допуска к сведениям (оценки права доступа) и т. д. Некоторые в нашей стране утверждают, что дискуссии о вступлении в «Пять глаз» окажут дополнительное внешнее давление в таких вопросах как формирование законодательства о борьбе со шпионажем и т. п.

В-третьих, необходимо решать вопрос оценки информации. Утверждают, что в оценке информации Япония придерживается крайне консервативного, осторожного подхода. В этом она, пожалуй, близка к тому, как обращается прокуратура с доказательствами для суда. Но отправной точкой в том, что касается сведений, связанных с дипломатией и обеспечением безопасности, является состояние «ничего неизвестно», а надежность, сопоставимая со свидетельствами, определяющими виновность или невиновность в уголовном правосудии, практически недостижима. Это необходимо осознать в полной мере.

В последнее время происходят такие инциденты как попытка отравления Скрипалей в Солсбери, а также использование химического оружия в Сирии. При подтверждении фактов на основании информации, собранной странами-участницами «Пяти глаз», в случае, если Япония не будет приходить на основе той же информации к тем же выводам, это станет препятствием к обмену сведениями. Ведь обмен сведениям осуществляется исходя из ожиданий одинаковой оценки этих сведений. Между тем разведывательные органы США и Великобритании совершили колоссальную ошибку в оценке сведений, связанных с оружием массового поражения перед войной с Ираком, так что стандарты оценки сведений США и Великобритании отнюдь не идеальны. И тем не менее, обеспечение совместимых стандартов оценки было и будет одной из неотъемлемых составляющих информационного сотрудничества.

В-четвертых, за оценкой сведений следуют политические решения и действия. В деле Скрипалей, вне зависимости от принадлежности к «Пяти глазам», многие страны Североатлантического альянса (NATO) и Европейского Союза проявили солидарность с Великобританией и пошли на высылку российских дипломатов из диппредставительств на собственной территории. Помимо этого, в последнее время в связи с наступлением на гражданские свободы в Гонконге вводятся или усиливаются санкции в отношении этой территории. В ситуации с Гонконгом в первую очередь используется механизм «Пяти глаз». Если одна лишь Япония окажется неспособна предпринимать действия, в особенности в том, что касается нарушения прав человека, то, как уже отмечалось, это создаст проблему с точки зрения меры доверия, которого она заслуживает.

Перечисленное относится не только к отношениям с альянсом «Пять глаз», это касается отношения к разведке в Японии в целом; более того, все это имеет прямое отношение к подходам в дипломатии и политике обеспечения безопасности – словом, это задачи, которые неминуемо придется решать.

Фотография к заголовку: Госсекретарь США Майк Помпео (слева) и премьер-министр Суга Ёсихидэ, 6 октября 2020 г., резиденция премьер-министра Японии (© Jiji Press)

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