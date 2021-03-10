10 лет со времени Великого восточно-японского землетрясения: восстановление Кэсэннума – города, выбравшего жить с морем (окончание))

Продажи рыбного рынка Кэсэннума в 2020 году составили 17,2 млрд йен, он вышел на первое место в регионах Хоккайдо и Тохоку. Вся жизнь города тесно связана с морем, и его жители на протяжении десяти лет после сильнейшего цунами не теряют надежды на его возрождение. Местный журналист рассказывает о ходе восстановительных работ и настроениях живущих там людей.

Решимость жить у моря

В 2020 году в рыбный порт Кэсэннума были доставлены уловы общей стоимостью 17 млрд 200 млн йен – рекордный показатель для Хоккайдо и региона Тохоку. Не считая года стихийного бедствия, выгружаемые порту уловы тунца бонито удерживают первенство в Японии на протяжении 24 лет. Благодаря изобильным водам Санрику, где течения Оясио и Куросио, сталкиваясь, создают рыболовные угодья, каких немного найдется во всем мире, город Кэсэннума развивался как центр индустрии морепродуктов. Местные фестивали, поклонение морским божествам, общенациональный конкурс песен о море – в этом месте все, вплоть до культуры и верований, неразрывно связано с морем.

Для того, чтобы продолжать жить у моря, необходимо быть готовыми к цунами.

В городе Кэсэннума, расположенном в зоне постоянного риска цунами, еще до стихийного бедствия не жалели усилий для того, чтобы быть в готовности. Население знакомили с предполагаемым масштабом ущерба, создавались карты эвакуации, неоднократно проводились эвакуационные учения. Однако следствием того, что здесь полагались на предполагаемые масштабы бедствия, стало то, что в ряде районов, которым по прогнозам затопление не грозило, многие эвакуироваться не стали. Это обернулось тем, что гигантские волны цунами, которые оказались выше любых предположений, унесли 1246 жизней горожан.

Чтобы передавать урок этого бедствия, в городе сохранили после цунами в нетронутом виде здание одной из полных средних школ префектуры.

На стене школьного здания на уровне 4 этажа остались следы от удара врезавшимся в здание цехом переработки морепродуктов, который смыли волны цунами. Вброшенный на третий этаж здания автомобиль, разбросанные в классах учебники, – все оставили в ней в нетронутом виде.

После осмотра здания школы в пристроенном к нему центре передачи памяти о стихийном бедствии можно посмотреть видеоматериал о том, как проходила выпускная церемония в спортзале неполной средней школы Хасиками, который служил убежищем для пострадавших. Выступающий от лица выпускников, чьих троих товарищей унесла стихия, со слезами на глазах говорит: «Цена, которую мы заплатили за то, чтобы узнать, насколько тяжело бывает в жизни, чересчур высока. Но наша миссия состоит в том, чтобы, как бы ни было тяжело, не сетовать на небеса, а противостоять судьбе и жить, помогая друг другу». Материал позволяет понять, насколько сильна местная решимость жить вместе с морем.

Нельзя забывать не только о суровости моря, но и о его доброте.

Год спустя после бедствия в Кэсэннуме проходила поминальная церемония. На ней от лица родственников погибших выступала ученица старшего, третьего класса полной средней школы. В волнах цунами погибли ее родители, сестры, дедушка и бабушка – в общей сложности семь человек, и она осталась одна. Тем не менее, она уверенно сказала: «Море забрало у меня много дорогих мне людей и воспоминаний, и все-таки я люблю море. Море, в котором сейчас моя мама и другие родные люди, осталось таким же, как и раньше, я люблю его, как прежде».



Здание школы, которое сохранили в память о стихийном бедствии. Автомобиль, оставшийся на 3-м этаже здания, безмолвно повествует о разрушительной мощи цунами

Где решили жить пострадавшие от удара стихии?

Несмотря на то, что меры на случай цунами принимались и принимаются не только в подготовке физических объектов города, но и в повышении осведомленности и навыков его жителей, мнения среди пострадавших о том, продолжать ли жить бок о бок с морем или переехать, разделились.

Из примерно 9 тыс. пострадавших домохозяйств приблизительно 10% выбрали коллективное переселение в связи со стихийным бедствием, а около 20% предпочли переселиться в общественное жилье для пострадавших. Число домохозяйств, пожелавших переехать в жилой район, отведенный городским зонированием, составило порядка 140, а остальные либо предпочли восстанавливать свои разрушенные дома, либо самостоятельно подыскали себе место для переселения, либо предпочли снимать квартиру.

Крайне непростой задачей оказалось отыскать участки, необходимые для коллективного переселения пострадавших в безопасные зоны, а также под строительство общественного жилья для пострадавших. Поскольку крупные незанятые участки в глубине суши в первую очередь выделялись под временное жилье, в наличии оставались лишь земли, требовавшие масштабных подготовительных работ или прокладки дорог для обеспечения доступа. А когда территорию наконец начали готовить под застройку, пришлось согласовывать графики с местами вывоза грунта, и процесс отнимал гораздо больше времени, чем предполагалось.

Строительство общественного жилья для пострадавших было завершено в 2017 году, а работы по коллективному переселению затянулись до 2019-го. А поскольку за это время люди старились, изменялся состав семей, появлялось все больше тех, у кого сменились намерения – теперь многие захотели жить в общественном жилье для пострадавших.

Чтобы понять результаты переселения жителей в более высокие места, давайте рассмотрим в качестве примера район Минамикэсэннума, где территориальная работа завершилась в сентябре 2020 года.

До стихийного бедствия в этом районе находились магазины, цеха по переработке морепродуктов, а также большое количество частного жилья – в общей сложности насчитывалось 1 560 домохозяйств. Эти кварталы возникли в период высоких темпов экономического роста – были проведены насыпные работы на приливной равнине. Кварталом угрожало затопление в случае прихода цунами высотой 5-7 метров. Для повышения защищенности от цунами уровень земли приподняли примерно на 3 метра, благодаря чему здесь открылись крупный книжный магазин, аптечный магазин, клиника и другие заведения. В конце 2020 года здесь восстановились до 501 домохозяйства, но 344 из них – обитатели общественного жилья для пострадавших от стихии.



Аэрофотосъёмка района Минамикэсэннума, 31 октября 2020 г. (с вебсайта г. Кэсэннума)

Воспользовавшись системой помощи, которая связывает владельцев земельных участков, не планирующих их использовать, с предприятиями, желающими приобрести либо арендовать землю, власти попытались решить проблему пустующих земель, и все-таки район пока не достиг той энергичности, что была здесь до стихийного бедствия. Земли, которым не находилось планов использования, употребили под площадь гражданского восстановления, а также парк борьбы со стихийными бедствиями. Фактором сокращения населения послужило и то, что месту отвели роль сосредоточия предприятий по переработке морепродуктов. Но помимо этого сыграло роль и то, что многие люди с сомнением относятся к возвращению на пострадавшую от цунами землю, несмотря на все увещевания о том, что уровень территории нарастили до безопасного.

Сказалось и запаздывание с земельным планированием и подготовкой участков. Причина, по которой завершение опоздало примерно на два с половиной года относительно первоначального плана, состоит в том, что для проведения работ по повышению уровня территории потребовалось сносить производственные сооружения, восстановленные сразу после цунами, а кроме того обеспечить местом временного проживания тех, кто вернулся сюда жить из временного жилья для пострадавших, не говоря о времени на подготовку подземных коммуникаций – водопровода, канализации и т. д.

Не обошлось без трудностей и в проведении земляных работ. В рамках работ по восстановлению и возрождению на сооружение береговых насыпей, волнозащитных стен и других сооружений требовалось приблизительно 13 млн кубометров грунта, при этом за счет выравнивания горного рельефа в зонах переселения было получено только около 10 млн кубометров, а остальное пришлось приобретать. Время выемки грунта на возвышенности не совпадало со временем, когда он требовался на побережье, поэтому пришлось обеспечивать места временного хранения и с огромным трудом согласовывать графики.

За один рейс большой самосвал доставляет 5-6 кубометров. Перевозка более 10 млн кубометров грунта создавала транспортные заторы с самого начала восстановительных работ.

В результате, несмотря на избранный путь жизни возле моря, число живущих у моря людей резко сократилось. До бедствия жить с ощущением морского бриза на лицах считалось самым обычным делом. Не это ли то самое счастье, которое понимаешь только тогда, когда его лишаешься?



Район Минамикэсэннума, где и после завершения работ бросаются в глаза пустующие участки



Район Минамикэсэннума до бедствия (расположен за дорогой в центре фотографии)

Будущее после восстановления

Давайте оглянемся на 10 лет, минувших со времени бедствия. В первый год приходилось напрягать все силы для того, чтобы создать минимальные условия жизни людей – обеспечить временное жилье, избавиться от обломков и мусора, и только на второй год наконец удалось всерьез задуматься о том, как возрождать район и жизненный уклад населения. Затем, на четвертый год, стало завершаться строительство общественного жилья для пострадавших, а также подготовка районов коллективного переселения; жизнь стала входить в спокойное русло, и наконец пришла пора в полной мере обсудить вопрос строительства волнозащитных стен. С шестого года то и дело поступают хорошие новости: начали отстраиваться заново туристические объекты и общественные центры, завершилось строительство новой городской больницы, рыбного рынка и коммерческих сооружений, открылось движение по автомагистрали Санрику и мосту Оосима, выбрано место для съемок сериала NHK по роману «Окаэри мо нэ», трансляция которого начинается весной 2021 года.

И городские власти Кэсэннумы, и население проявляют большую активность. Побывав для ознакомления на швейцарском курорте Церматт, они учредили новый «механизм продвижения туризма» с целью поддержать молодежь и приезжих из других мест, берущихся за новые задачи; появился долгожданный парк для гольфа, был реализован план создания «судостроительного района», объединивший прежних конкурентов, успешно ведется работа по привлечению пивоваренного и других производств, – идея «креативного восстановления» захватила всех. Главной движущей силой этого процесса стала молодежь, переселявшаяся в Кэсэннуму после того, как побывала здесь в качестве добровольных помощников, а также горожане, нашедшие в себе силы взяться за работу после бедствия.

Однако в то же самое время, когда продолжается восстановление, на которое только в Кэсэннуме из общественных фондов затрачено более 1 трлн йен, население все быстрее сокращается.

Численность населения, составлявшая в феврале 2011 года 74 тыс. человек, в конце января 2021 года снизилась до 61 тысячи. Помимо гибели людей из-за стихийного бедствия сильно сказываются снижение рождаемости и превышение численности уезжающих над прибывающими, а на фоне восстановления развиваются такие процессы как объединение школ и дошкольных учреждений. По подсчетам Национального исследовательского института проблем населения и социального обеспечения, в 2045 году численность местных жителей составит 33 тыс. человек – наряду с сокращением уловов рыболовецкой отрасли, ключевой в местной промышленности – и в душах людей смешиваются надежды на восстановление смешиваются и тревога о том, что же будет дальше.

В муниципалитетах страны, не пострадавших от бедствия, за десять лет после большого периода слияний эпохи Хэйсэй администрации подготовились к жизни в обществе сокращающегося населения, скорректировав численность служащих и масштабы работы. Но муниципалитеты, пострадавшие от бедствия, были вынуждены заботиться о восстановлении, и с этой подготовкой они опоздали. С завершением десятилетия восстановления им необходимо нагонять это отставание, но само возрождение уже отняло слишком много энергии.



Ряды меч-рыбы на зимнем рыбном рынке Кэсэннумы, гордящегося самыми большими объемами доставки уловов во всей Японии. Нередки огромные особи весом более 300 кг

Коронавирус глазами переживших стихийное бедствие

Десятый год после бедствия оказался вовсе не таким, как ожидалось.

Предполагалось, что одно за другим будут проводиться мероприятия в благодарность за восстановление, на которых наконец соберутся группы помощи, волонтеры, бывшие местные служащие, поддерживавшие восстановление – десятый год после бедствия виделся временем, когда все эти люди разделят общую радость. Предприятия торговли и заведения индустрии питания верили, что все эти люди обеспечат им бойкую работу. Возникало даже беспокойство о том, что с полным восстановлением движения по автомагистрали Санрику на десятилетие после бедствия, да еще в придачу с выходом телесериала NHK, туристов будет так много, что все будет переполнено.

Коронавирус оказал свое влияние на пострадавшие районы точно так же, как и на все остальные. Мучительно то, что прошло как раз пять лет со времени пика отстройки заново жилья и предприятий, закончился период отсрочки по кредитам, так что нынешние события совпадают с периодом начала их погашения. Некоторые вот-вот сломаются. Скорбь от утраты дорогих людей и родных мест, энергия, отданная восстановлению, множество стрессов, – преодолеть все это помогало общение с друзьями и товарищами, связи с волонтерами, а теперь, в самоизоляции, люди оказались лишились того, что помогало им снимать это напряжение.

Однако опыт пережитого бедствия, несмотря ни на что, дает сил жить, глядя в будущее. Мы знаем, что нет такой ночи, за которой не приходит рассвет, мы знаем, как важно поддерживать друг друга в трудные времена. Точно так же, как и то, насколько трудно обеспечивать баланс, когда на одной чаше весов – защита человеческих жизней на случай стихийного бедствия, а на другой – сохранение и поддержка трудоустройства и жизненного уклада людей.

Когда ситуация с коронавирусом уляжется, обязательно приезжайте в Кэсэннуму, чтобы самим в этом убедиться. Вероятно, там вы и сами поймете настоящее значение слов «жить вместе с морем».



Вид залива Кэсэннума с горы Ампасан. Завершается восстановление городских кварталов

Фотографии в тексте сделаны автором статьи

Фотография к заголовку: традиционный ритуал, в ходе которого провожают уходящие в море корабли с молитвами о хорошем улове и безопасном плавании, 10 марта 2020 г. («Кёдо цусин»)

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