Преодоление факторов неопределенности и продолжение восстановления конъюнктуры умеренными темпами: перспективы японской экономики в 2022 году

На протяжении двух последних лет экономику Японии сотрясала пандемия коронавируса. Появление его новых штаммов, нехватка полупроводников, удорожание нефти и другие факторы неопределенности еще не исчерпали свое воздействие, однако, по мнению экономиста Такумори Акиёси, умеренный экономический рост будет продолжаться.

Прошлый год: то вперёд, то назад

В 2021 году экономика Японии, как и в предшествовавшем году, находилась под властью коронавируса. Реальный ВВП попеременные делал шаги то вперед, то назад: за квартал с января по март в сравнении с предшествовавшим периодом он потерял 2,9%, за квартал с апреля по июнь прибавил 2,0%, в июле-сентябре потерял 3,8%. В квартале с июля по сентябрь показатель промышленного производства, составив -3,7% относительно предшествовавшего периода, продемонстрировал снижение впервые за пять кварталов. Оно было вызвано нехваткой полупроводников, а также сбоями поставок из Азии сырья и комплектующих из-за коронавируса.

Ожидается, что за квартал с октября по декабрь как реальный ВВП, так и индекс промышленного производства продемонстрируют восстановление. В числе факторов поддержки восстановления отметим, во-первых, снижение числа случаев заражения коронавирусом в стране, во-вторых, отмену в конце сентября режима чрезвычайной ситуации, и в-третьих, тенденцию к улучшению положения в связи с ослаблением нехватки комплектующих. Ожидается, что данная тенденция сохранится и с наступлением 2022 года.

По результатам Опроса прогнозов экономистов ESP (опубликованы 15 декабря) – исследования с целью определить консенсус среди 40 экономистов частных исследовательских учреждений, средний прогноз реального роста ВВП на квартал с октября по декабрь 2021 года составил +6,39% относительно предыдущего квартала, а за весь 2021 финансовый год участники ожидают рост величиной +2,72%.

На 2022 средний прогноз предсказывает еще больший рост +3,03%. Ожидается, что после того, как с 2020 финансового года реальный ВВП из-за связанных с коронавирусом событий сократился сразу на 4,5%, вслед за 2021-м финансовым годом в 2022-м будет наблюдаться рост данного показателя.

Тревога по поводу коронавируса несколько ослабела

В рамках опроса ESP проводится также специальный опрос. С сентября 2020 года по нечетным месяцам участникам предлагается перечислить до трех «конъюнктурных рисков». В опросах до сентября 2021 года первое место среди этих рисков для экономической конъюнктуры занимала «ситуация с распространением коронавируса». Между тем по результатам ноябрьского опроса, отражая резкое снижение числа новых случаев заражения, «ситуация с распространением коронавируса» отошла на второе место, уступив первенство риску «ухудшения экономической конъюнктуры в Китае».

Индекс производственной активности PMI в Китае отражает оценку ситуации менеджерами по закупкам производственного сектора по итогам опроса, проводимого каждые 3 месяца, и по результатам ноябрьского исследования консенсус говорит о том, что ситуация будет улучшаться: с весны 2022 года индекс уверенно держится выше 50.

Между тем «рост цен на сырую нефть» сменил на третьем месте занимавший прежде третью строчку риск «ухудшения экономической конъюнктуры в США». Хотя в настоящее время взлет цен на нефть и другое сырье, а также транспортных расходов, вызывает беспокойство, средний прогноз цены на эталонную американскую нефть WTI в 2022 году (по результатам декабрьского опроса) составляет 70,77 доллара за баррель. Ожидается, что примерно с середины 2022 года ситуация с ценами на нефть успокоится.

Вариант омикрон как повод для новой вспышки беспокойства

Как раз в тот самый момент, когда число заражающихся коронавирусом в Японии стало быстро уменьшаться и тревога по поводу пандемии начала успокаиваться, 28 ноября ВОЗ, отметив, что обнаруженный в Южно-Африканской Республике мутировавший штамм коронавируса является «вариантом, вызывающим беспокойство», присвоила ему название «омикрон». Согласно сообщениям, особенностями этого варианта, вероятно, является то, что он обладает более сильной передаваемостью, нежели вариант дельта, и труднее поддается действию вакцин.

В дальнейшем беспокойство по поводу варианта омикрон в какой-то мере успокоило то, что 7 декабря Энтони Фаучи, который возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, отметив, что делать выводы пока представляется преждевременным, вместе с тем заявил, что на тот момент вариант омикрон не выглядел как приводящий к тяжелым формам заболевания. Правительство Японии усилило защитные меры на границах страны, и хотя в настоящее время опасений по поводу распространения этого варианта в Японии пока нет, нельзя отрицать, что уже усилилась тревога по поводу того, что в зависимости от его распространения в мире могут вновь возникнут ограничения в цепочках поставок.

В проводимом канцелярией кабинета министров Опросе экономических наблюдателей – исследовании людей, чье положение заставляет их тонко улавливать экономическую ситуацию – слово «коронавирус» впервые появилось в январском опросе 2020 года. С тех пор распространение коронавирусной инфекции выступало сильным негативным фактором, влияющим на восприятие экономической конъюнктуры, однако в последее время ситуация выглядит так, будто оно стало работать в качестве позитивного фактора.

Если рассчитать по комментариям ноябрьского опроса 2021 года, затрагивающим коронавирус, диффузионный индекс с использованием подхода, при котором ответы из пяти уровней (лучше / немного лучше / без изменений / немного хуже / хуже) оцениваются от 1 до 0 с шагом в 0,25 и рассчитывается средневзвешенная величина, то данный индекс составит 63,3 - самый большой результат с января 2020 года. Диффузионный индекс оценок перспектив, связанных с коронавирусом, обновив максимально высокий уровень и составив 61,4 в октябре, в ноябре несколько снизился и составил 56,6. Ноябрьский опрос проводился в период с 25 числа до конца месяца, и опасения по поводу варианта омикрон нашли свое отражение в оценке перспективы. Число тех, кто в своих комментариях упомянул новый видоизменившийся штамм, составило 168 человек – менее 10% от общего числа опрошенных, и соответствующий диффузионный индекс оказался ниже водораздела в 50 между «хорошей» и «плохой» оценкой, составив 46,5.

Опрос «Танкан» намекает на умеренное восстановление

В декабрьском ежеквартальном опросе «Танкан», который Банк Японии проводит для оценки краткосрочных деловых перспектив предприятиями страны, диффузионный индекс оценки крупными предприятиями производственного сектора остался без изменений на уровне +18, при этом негативными факторами выступило удорожание сырья, однако относительно оценки перспектив в предыдущем опросе декабрьская оценка прибавила 4 пункта. Это свидетельствует о том, что реальная ситуация оказалась несколько лучше ожиданий. Что касается перспективного видения ситуации, среди крупных предприятий производственного сектора диффузионный индекс в +13 прогнозирует ухудшение. Если же рассмотреть содержание диффузионного индекса, то заметно, что ухудшение вызвано тем, что несмотря на уменьшение числа оценок «плохо», значительно возросло количество оценок «не слишком хорошо». Вероятно, таким образом сказывается туманность перспектив, связанная с вариантом омикрон.

С другой стороны, диффузионный индекс оценки деловой ситуации крупными предприятиями непроизводственного сектора прибавил относительно предыдущего опроса 7 пунктов и достиг +9, что стало лучшим уровнем с докоронавирусного опроса в декабре 2019 года, когда он составлял +20. При этом индекс оценки предприятиями всех масштабов по всем отраслям сменился с прежней отрицательной величины -2 на положительную +2. Это говорит о том, что предприятия ожидают, что умеренное восстановление будет продолжаться.

Цикл экономической конъюнктуры в популярных словах и выражениях

Девятнадцатого ноября решением кабинета министров правительство утвердило новую экономическую политику. Величина пакета экономических мер по объему государственных расходов стала самой большой в истории – приблизительно 55,7 трлн йен, а с учетом вложений со стороны финансового сектора и частных капиталов – около 78,9 трлн йен. Средняя величина оценки поддерживающего эффекта государственной политики на ВВП по итогам опроса прогнозов экспертов ESP составляет 1,79%, при этом среди 8 участников, давших максимальную оценку, данный показатель составил 3,15%.

Определяемые в конце года наиболее популярные слова и выражения также дают понять, что в 2021 году влияние коронавируса ослабло. В 2020 году из 30 номинаций на звание новых расхожих слов и выражений года половину составляли связанные с коронавирусом, а победителем стали «3 мицу» (3密) – три фактора риска заражения. В 2021-м слова и выражения, связанные с коронавирусом, составляли всего 20% из 30 номинаций. Новомодными выражениями-победителями стали «настоящий обоюдоострый стиль» (リアル二刀流) и «звездный час Сё» (ショータイム), связанные с успехами Отани Сёхэя, признанного самым ценным игроком в Главной лиге бейсбола США.

«Иероглифом года», выбираемым из номинаций, предлагаемых всем населением страны, в 2020 стал 密 – «мицу» из пресловутого «3 мицу», а в 2021 году в четвертый раз за историю победителем стал иероглиф 金 – «кин» со значением «золото». Временами «иероглиф года» служит отражением состояния конъюнктуры и положения дел в экономике.

В годы проведения Олимпийских игр, если только не происходили какие-либо шоковые события наподобие последствий краха инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, «золото» часто становилось иероглифом года в честь спортивных наград. Можно утверждать, что выбор «золота» в 2021 году говорит в пользу того, что тренд к отскоку экономической конъюнктуры с нижней точки спада в мае 2020 года продолжается.

Маловероятное возвращение к спаду

По всей вероятности, фаза расширения конъюнктуры после нижней точки спада, достигнутой в мае 2020 года, продолжится и дальше. Исходя из движений ключевых индикаторов, задающих тон оценке конъюнктуры, в сентябре произошел пересмотр в сторону понижения с «улучшается» до «подбирает шаг». Возврат к «улучшению» может произойти самое раннее 8 марта, когда огласят результаты за январь, а вероятность дальнейшего пересмотра в сторону понижения, пожалуй, невелика. В октябре композитный индекс, демонстрирующий величину сдвигов в состоянии экономики, впервые за четыре месяца развернулся к повышению, и ожидается, что повышение продолжится и после ноября.

Если обратить внимание на «индекс сводной оценки экономической конъюнктуры», выражающий общее мнение всех участников декабрьского Опроса прогнозов экономистов ESP, то оценка конъюнктуры в квартале с октября по декабрь 2021 года сильно превосходит водораздел в 50, составляя 88,9. Ожидания на дальнейшие периоды сильно превышают 50, составляя в первых двух кварталах 2022 свыше 90, а для двух кварталов второго полугодия – свыше 90 и 80.

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